https://crimea.ria.ru/20241019/mirnyy-zhitel-pogib-pri-obstrele-khersonskoy-oblasti-boevikami-vsu-1141208959.html

Мирный житель погиб при обстреле Херсонской области боевиками ВСУ

Мирный житель погиб при обстреле Херсонской области боевиками ВСУ - РИА Новости Крым, 19.10.2024

Мирный житель погиб при обстреле Херсонской области боевиками ВСУ

При обстреле боевиками ВСУ города Алешки в Херсонской области погиб пожилой мужчина, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 19.10.2024

2024-10-19T13:34

2024-10-19T13:34

2024-10-19T13:34

владимир сальдо

алешки

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. При обстреле боевиками ВСУ города Алешки в Херсонской области погиб пожилой мужчина, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.В результате повторного удара боевиков по городу контужена женщина 59 лет.Также ВСУ обстреляли село Малая Лепетиха. В результате 64-летний местный житель получил ранения в голову и ногу.Кроме того, боевики киевского режима также обстреляли Днепряны, Каховку, Новую Каховку, Горностаевку, Каиры, Корсунку, Новую Маячку, Пролетарку, выпустив за сутки в общей сложности 45 боеприпасов. В Днепрянах разрушены четыре частных жилых дома.16 октября боевики ВСУ осуществили массированный обстрел населенных пунктов Херсонщины. В результате погиб местный житель 1979 года рождения. Часть мирных жителей пришлось эвакуировать из разрушенных домов и более 38 тысяч человек остались без света.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали Херсонскую область – ранены два мирных жителяВСУ вновь обстреляли Новую Каховку: трагически погибла женщинаКак защитный "Купол" Херсонщины оберегает Крым от ракет и дронов

алешки

херсонская область

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владимир сальдо, алешки, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), происшествия, херсонская область