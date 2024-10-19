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Мирный житель погиб при обстреле Херсонской области боевиками ВСУ
Мирный житель погиб при обстреле Херсонской области боевиками ВСУ - РИА Новости Крым, 19.10.2024
Мирный житель погиб при обстреле Херсонской области боевиками ВСУ
При обстреле боевиками ВСУ города Алешки в Херсонской области погиб пожилой мужчина, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 19.10.2024
2024-10-19T13:34
2024-10-19T13:34
2024-10-19T13:34
владимир сальдо
алешки
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. При обстреле боевиками ВСУ города Алешки в Херсонской области погиб пожилой мужчина, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.В результате повторного удара боевиков по городу контужена женщина 59 лет.Также ВСУ обстреляли село Малая Лепетиха. В результате 64-летний местный житель получил ранения в голову и ногу.Кроме того, боевики киевского режима также обстреляли Днепряны, Каховку, Новую Каховку, Горностаевку, Каиры, Корсунку, Новую Маячку, Пролетарку, выпустив за сутки в общей сложности 45 боеприпасов. В Днепрянах разрушены четыре частных жилых дома.16 октября боевики ВСУ осуществили массированный обстрел населенных пунктов Херсонщины. В результате погиб местный житель 1979 года рождения. Часть мирных жителей пришлось эвакуировать из разрушенных домов и более 38 тысяч человек остались без света.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали Херсонскую область – ранены два мирных жителяВСУ вновь обстреляли Новую Каховку: трагически погибла женщинаКак защитный "Купол" Херсонщины оберегает Крым от ракет и дронов
алешки
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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владимир сальдо, алешки, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), происшествия, херсонская область
Мирный житель погиб при обстреле Херсонской области боевиками ВСУ
В Алешках Херсонской области погиб мирный житель в результате обстрела ВСУ – Сальдо
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. При обстреле боевиками ВСУ города Алешки в Херсонской области погиб пожилой мужчина, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"В результате обстрела со стороны украинских террористов в Алешках произошла очередная трагедия — погиб 68-летний местный житель", - написал он в своем Telegram-канале.
В результате повторного удара боевиков по городу контужена женщина 59 лет.
Также ВСУ обстреляли село Малая Лепетиха. В результате 64-летний местный житель получил ранения в голову и ногу.
Кроме того, боевики киевского режима также обстреляли Днепряны, Каховку, Новую Каховку, Горностаевку, Каиры, Корсунку, Новую Маячку, Пролетарку, выпустив за сутки в общей сложности 45 боеприпасов. В Днепрянах разрушены четыре частных жилых дома.
16 октября боевики ВСУ осуществили массированный обстрел населенных пунктов Херсонщины. В результате погиб местный житель
1979 года рождения. Часть мирных жителей пришлось эвакуировать из разрушенных домов и более 38 тысяч человек остались без света.
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