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ВТБ в Крыму возглавил Сергей Билецкий
ВТБ в Крыму возглавил Сергей Билецкий - РИА Новости Крым, 22.10.2024
ВТБ в Крыму возглавил Сергей Билецкий
Управляющим банка ВТБ в Крыму назначен руководитель департамента корпоративного бизнеса РНКБ Сергей Билецкий, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости Крым, 22.10.2024
2024-10-22T14:44
2024-10-22T14:44
2024-10-22T14:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Управляющим банка ВТБ в Крыму назначен руководитель департамента корпоративного бизнеса РНКБ Сергей Билецкий, сообщает пресс-служба банка.В ВТБ он будет отвечать за процесс интеграции, расширение доступности услуг ВТБ для розничных и корпоративных клиентов Крыма и Севастополя, а также открытие новых офисов на полуострове. Одновременно Билецкий сохраняет за собой должность главы подразделения корпоративного бизнеса в РНКБ под руководством Михаила Якунина.Сергей Билецкий родился в 1982 году. В 2004 окончил Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского по специальности "Финансы". Управленческий опыт в банковской сфере более 22 лет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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втб, рнкб (пао), банк, крым, новости крыма
ВТБ в Крыму возглавил Сергей Билецкий
Управляющим банка ВТБ в Крыму назначен Сергей Билецкий
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Управляющим банка ВТБ в Крыму назначен руководитель департамента корпоративного бизнеса РНКБ Сергей Билецкий, сообщает пресс-служба банка.
В ВТБ он будет отвечать за процесс интеграции, расширение доступности услуг ВТБ для розничных и корпоративных клиентов Крыма и Севастополя, а также открытие новых офисов на полуострове. Одновременно Билецкий сохраняет за собой должность главы подразделения корпоративного бизнеса в РНКБ под руководством Михаила Якунина.
"В ближайший год нам предстоит большая работа: модернизация офисов банка, а также создание условий для перехода клиентов из РНКБ в ВТБ. До конца 2025 года мы полностью завершим объединение банков. Уверена, что многолетний управленческий опыт Сергея Билецкого на территории Крымского полуострова позволит успешно реализовать поставленные задачи", – прокомментировала назначение нового управляющего руководитель департамента администрирования сети - старший вице-президент ВТБ Светлана Сырцова.
Сергей Билецкий родился в 1982 году. В 2004 окончил Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского по специальности "Финансы". Управленческий опыт в банковской сфере более 22 лет.
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