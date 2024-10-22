https://crimea.ria.ru/20241022/vtb-v-krymu-vozglavil-sergey-biletskiy-1141265406.html

ВТБ в Крыму возглавил Сергей Билецкий

ВТБ в Крыму возглавил Сергей Билецкий - РИА Новости Крым, 22.10.2024

ВТБ в Крыму возглавил Сергей Билецкий

Управляющим банка ВТБ в Крыму назначен руководитель департамента корпоративного бизнеса РНКБ Сергей Билецкий, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости Крым, 22.10.2024

2024-10-22T14:44

2024-10-22T14:44

2024-10-22T14:44

втб

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Управляющим банка ВТБ в Крыму назначен руководитель департамента корпоративного бизнеса РНКБ Сергей Билецкий, сообщает пресс-служба банка.В ВТБ он будет отвечать за процесс интеграции, расширение доступности услуг ВТБ для розничных и корпоративных клиентов Крыма и Севастополя, а также открытие новых офисов на полуострове. Одновременно Билецкий сохраняет за собой должность главы подразделения корпоративного бизнеса в РНКБ под руководством Михаила Якунина.Сергей Билецкий родился в 1982 году. В 2004 окончил Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского по специальности "Финансы". Управленческий опыт в банковской сфере более 22 лет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

втб, рнкб (пао), банк, крым, новости крыма