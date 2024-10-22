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Путин: РФ и КНР будут наращивать координацию на международных площадках
Путин: РФ и КНР будут наращивать координацию на международных площадках - РИА Новости Крым, 22.10.2024
Путин: РФ и КНР будут наращивать координацию на международных площадках
Россия намерена наращивать координацию с Китаем на всех международных площадках с целью обеспечения глобальной безопасности. Об этом заявил президент РФ... РИА Новости Крым, 22.10.2024
2024-10-22T17:25
2024-10-22T17:25
2024-10-22T17:26
брикс
саммит брикс в казани
владимир путин (политик)
си цзиньпин (председатель кнр)
китай
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Россия намерена наращивать координацию с Китаем на всех международных площадках с целью обеспечения глобальной безопасности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в Казани.По его словам, можно с полной уверенностью утверждать, что отношения Москвы и Пекина стали "образцом того, как в современном мире должны строиться отношения между государствами".Он также отметил, что после прошлогоднего рекорда во взаимной торговле Россия и Китай, несмотря на негативное внешнее воздействие, сохраняют динамику экономического взаимодействия. Так, в июле и августе товарооборот, по данным российской стороны, увеличился на 4,5%.Москва и Пекин последовательно успешно реализуют совместные проекты в энергетике, транспорте, промышленности, высоких технологиях, спорте, сельском хозяйстве и во многих других областях. Крепнут гуманитарные связи, растут взаимные туристические потоки, спортивные и образовательные обмены, подчеркнул президент России.Во вторник в Казани открывается XVI саммит БРИКС. В мероприятии, рассчитанном на три дня, примут участие 36 делегаций от стран и шесть международных организаций, из которых 22 будут представлены на высшем уровне. В их числе генсек ООН Гутерриш. Также на саммите будут присутствовать лидеры КНР, Индии, ЮАР, Ирана, ОАЭ, Боливии, Египта, Турции, Белоруссии, Казахстана, Конго, Азербайджана, Монголии, Палестины, Лаоса, Армении, Эфиопии, Малайзии, Республики Сербской и Киргизии.Основными темами саммита станут укрепление многосторонности, финансово-экономическое взаимодействие в рамках объединения, интеграция новых членов и урегулирование региональных конфликтов. Саммит начнется вечером 22 октября с проведения неформального дружеского обеда для всех лидеров. В течение дня президент России Владимир Путин проводит целый ряд двусторонних встреч.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Много откровений: Киселев о беседе Путина с журналистами стран БРИКСБРИКС готовит колоссальный удар по США – политологПутин назвал два главных принципа расширения БРИКС
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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брикс, саммит брикс в казани, владимир путин (политик), си цзиньпин (председатель кнр), китай, россия
Путин: РФ и КНР будут наращивать координацию на международных площадках
Россия и Китай намерены наращивать координацию на всех международных площадках – Путин
17:25 22.10.2024 (обновлено: 17:26 22.10.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Россия намерена наращивать координацию с Китаем на всех международных площадках с целью обеспечения глобальной безопасности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в Казани.
"Российско-китайское сотрудничество в мировых делах выступает одним из главных стабилизирующих факторов на мировой арене, мы намерены и далее наращивать координацию на всех международных площадках в целях обеспечения глобальной безопасности и справедливого миропорядка", - сказал российский лидер.
По его словам, можно с полной уверенностью утверждать, что отношения Москвы и Пекина стали "образцом того, как в современном мире должны строиться отношения между государствами".
"Наше многоплановое сотрудничество носит равноправный, взаимовыгодный и абсолютно неконъюнктурный характер", - добавил Путин.
Он также отметил, что после прошлогоднего рекорда во взаимной торговле Россия и Китай, несмотря на негативное внешнее воздействие, сохраняют динамику экономического взаимодействия. Так, в июле и августе товарооборот, по данным российской стороны, увеличился на 4,5%.
Москва и Пекин последовательно успешно реализуют совместные проекты в энергетике, транспорте, промышленности, высоких технологиях, спорте, сельском хозяйстве и во многих других областях. Крепнут гуманитарные связи, растут взаимные туристические потоки, спортивные и образовательные обмены, подчеркнул президент России.
Во вторник в Казани открывается XVI саммит БРИКС. В мероприятии, рассчитанном на три дня, примут участие 36 делегаций от стран и шесть международных организаций, из которых 22 будут представлены на высшем уровне. В их числе генсек ООН Гутерриш. Также на саммите будут присутствовать лидеры КНР, Индии, ЮАР, Ирана, ОАЭ, Боливии, Египта, Турции, Белоруссии, Казахстана, Конго, Азербайджана, Монголии, Палестины, Лаоса, Армении, Эфиопии, Малайзии, Республики Сербской и Киргизии.
Основными темами саммита станут укрепление многосторонности, финансово-экономическое взаимодействие в рамках объединения, интеграция новых членов и урегулирование региональных конфликтов. Саммит начнется вечером 22 октября с проведения неформального дружеского обеда для всех лидеров. В течение дня президент России Владимир Путин проводит целый ряд двусторонних встреч.
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