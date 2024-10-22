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В Симферополе сироту едва не оставили без жилья - вмешался Следком - РИА Новости Крым, 22.10.2024
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В Симферополе сироту едва не оставили без жилья - вмешался Следком
В Симферополе сироту едва не оставили без жилья - вмешался Следком - РИА Новости Крым, 22.10.2024
В Симферополе сироту едва не оставили без жилья - вмешался Следком
В Симферополе бывший воспитанник детдома получил квартиру благодаря работе следователей, сообщает пресс-служба регионального управления Следкома. РИА Новости Крым, 22.10.2024
2024-10-22T15:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт — РИА Новости Крым. В Симферополе бывший воспитанник детдома получил квартиру благодаря работе следователей, сообщает пресс-служба регионального управления Следкома.В этой связи юноша обратился в следственный комитет, где в итоге получил помощь."В рамках уголовного дела офицеры во взаимодействии с городской администрацией восстановили его нарушенные права", - сказано в сообщении.Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин ранее поручил возбудить уголовное дело из-за ситуации в Евпатории, где сирота пять лет не может получить положенное ей по закону жилье.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму прокуратура отстояла права сироты на жильеЗа сиротой в Крыму закрепили разрушающееся жилье: СК проводит проверкуВ Крыму сироте отказали в праве на жилье – СК начал проверку
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новости, крым, новости крыма, ск рф (следственный комитет российской федерации), жилье
В Симферополе сироту едва не оставили без жилья - вмешался Следком

Офицеры Следкома помогли сироте получить собственное жилье

15:56 22.10.2024 (обновлено: 16:28 22.10.2024)
 
© ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. СевастополюВ Симферополе сироту едва не оставили без жилья - вмешался Следком
В Симферополе сироту едва не оставили без жилья - вмешался Следком
© ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт — РИА Новости Крым. В Симферополе бывший воспитанник детдома получил квартиру благодаря работе следователей, сообщает пресс-служба регионального управления Следкома.
"Юноша воспитывался в детдоме, после проживал в общежитии. На тот момент его не поставили на учет в качестве нуждающегося в жилье. Это случилось лишь в 2023 году по решению суда, но и тогда должных мер уполномоченные органы не приняли", - рассказали в пресс-службе ведомства.
В этой связи юноша обратился в следственный комитет, где в итоге получил помощь.
"В рамках уголовного дела офицеры во взаимодействии с городской администрацией восстановили его нарушенные права", - сказано в сообщении.
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин ранее поручил возбудить уголовное дело из-за ситуации в Евпатории, где сирота пять лет не может получить положенное ей по закону жилье.
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