https://crimea.ria.ru/20241022/v-simferopole-sirotu-edva-ne-ostavili-bez-zhilya---vmeshalsya-sledkom-1141269159.html

В Симферополе сироту едва не оставили без жилья - вмешался Следком

В Симферополе сироту едва не оставили без жилья - вмешался Следком - РИА Новости Крым, 22.10.2024

В Симферополе сироту едва не оставили без жилья - вмешался Следком

В Симферополе бывший воспитанник детдома получил квартиру благодаря работе следователей, сообщает пресс-служба регионального управления Следкома. РИА Новости Крым, 22.10.2024

2024-10-22T15:56

2024-10-22T15:56

2024-10-22T16:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт — РИА Новости Крым. В Симферополе бывший воспитанник детдома получил квартиру благодаря работе следователей, сообщает пресс-служба регионального управления Следкома.В этой связи юноша обратился в следственный комитет, где в итоге получил помощь."В рамках уголовного дела офицеры во взаимодействии с городской администрацией восстановили его нарушенные права", - сказано в сообщении.Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин ранее поручил возбудить уголовное дело из-за ситуации в Евпатории, где сирота пять лет не может получить положенное ей по закону жилье.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму прокуратура отстояла права сироты на жильеЗа сиротой в Крыму закрепили разрушающееся жилье: СК проводит проверкуВ Крыму сироте отказали в праве на жилье – СК начал проверку

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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