https://crimea.ria.ru/20241022/obvinenie-zaprosilo-7-let-kolonii-dlya-voditelya-upavshego-v-moyku-avtobusa-1141270987.html

Обвинение запросило 7 лет колонии для водителя упавшего в Мойку автобуса

Обвинение запросило 7 лет колонии для водителя упавшего в Мойку автобуса - РИА Новости Крым, 22.10.2024

Обвинение запросило 7 лет колонии для водителя упавшего в Мойку автобуса

Первый заместитель прокурора Санкт-Петербурга Виктор Винецкий предложил суду отправить в колонию общего режима на 6 лет и 10 месяцев водителя пассажирского... РИА Новости Крым, 22.10.2024

2024-10-22T16:45

2024-10-22T16:45

2024-10-22T16:46

падение автобуса в реку в санкт-петербурге

санкт-петербург

закон и право

новости

водители

дтп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/0b/1137194286_0:345:3025:2047_1920x0_80_0_0_25b0f159c213720682e2721126eedfd5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Первый заместитель прокурора Санкт-Петербурга Виктор Винецкий предложил суду отправить в колонию общего режима на 6 лет и 10 месяцев водителя пассажирского автобуса, упавшего в реку Мойку в мае этого года. Тогда в аварии погибли семь человек. Об этом сообщает Telegram-канал прокуратуры города.Трагедия произошла 10 мая на Поцелуевом мосту.Водитель автобуса, в котором находились пассажиры, превысил скорость и выехал на тротуар, где врезался в металлические ограждения и остановившиеся автомобили. При этом мужчина не снизил скорость и продолжил движение, сбил металлическое ограждение моста и допустил падение автобуса в реку. Виновник аварии в последнем слове полностью признал вину и раскаялся в содеянном, а также попросил прощения у семей погибших пассажиров.По словам водителя, к трагедии привело то, что он фактически не имел отдыха между рабочими сменами.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

санкт-петербург

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

падение автобуса в реку в санкт-петербурге, санкт-петербург, закон и право, новости, водители, дтп