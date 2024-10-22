Обвинение запросило 7 лет колонии для водителя упавшего в Мойку автобуса
Прокурор запросил почти 7 лет колонии для водителя упавшего в реку автобуса в Петербурге
16:45 22.10.2024 (обновлено: 16:46 22.10.2024)
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПассажирский автобус упал с моста в реку в Санкт-Петербурге
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Первый заместитель прокурора Санкт-Петербурга Виктор Винецкий предложил суду отправить в колонию общего режима на 6 лет и 10 месяцев водителя пассажирского автобуса, упавшего в реку Мойку в мае этого года. Тогда в аварии погибли семь человек. Об этом сообщает Telegram-канал прокуратуры города.
Трагедия произошла 10 мая на Поцелуевом мосту.
Водитель автобуса, в котором находились пассажиры, превысил скорость и выехал на тротуар, где врезался в металлические ограждения и остановившиеся автомобили. При этом мужчина не снизил скорость и продолжил движение, сбил металлическое ограждение моста и допустил падение автобуса в реку.
"Первый заместитель прокурора города предложил суду признать подсудимого виновным и назначить ему наказание в виде 6 лет 10 месяцев лишения свободы, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года 11 месяцев, с отбыванием основного наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.
Виновник аварии в последнем слове полностью признал вину и раскаялся в содеянном, а также попросил прощения у семей погибших пассажиров.
По словам водителя, к трагедии привело то, что он фактически не имел отдыха между рабочими сменами.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.