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Обвинение запросило 7 лет колонии для водителя упавшего в Мойку автобуса - РИА Новости Крым, 22.10.2024
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Обвинение запросило 7 лет колонии для водителя упавшего в Мойку автобуса
Обвинение запросило 7 лет колонии для водителя упавшего в Мойку автобуса - РИА Новости Крым, 22.10.2024
Обвинение запросило 7 лет колонии для водителя упавшего в Мойку автобуса
Первый заместитель прокурора Санкт-Петербурга Виктор Винецкий предложил суду отправить в колонию общего режима на 6 лет и 10 месяцев водителя пассажирского... РИА Новости Крым, 22.10.2024
2024-10-22T16:45
2024-10-22T16:46
падение автобуса в реку в санкт-петербурге
санкт-петербург
закон и право
новости
водители
дтп
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Первый заместитель прокурора Санкт-Петербурга Виктор Винецкий предложил суду отправить в колонию общего режима на 6 лет и 10 месяцев водителя пассажирского автобуса, упавшего в реку Мойку в мае этого года. Тогда в аварии погибли семь человек. Об этом сообщает Telegram-канал прокуратуры города.Трагедия произошла 10 мая на Поцелуевом мосту.Водитель автобуса, в котором находились пассажиры, превысил скорость и выехал на тротуар, где врезался в металлические ограждения и остановившиеся автомобили. При этом мужчина не снизил скорость и продолжил движение, сбил металлическое ограждение моста и допустил падение автобуса в реку. Виновник аварии в последнем слове полностью признал вину и раскаялся в содеянном, а также попросил прощения у семей погибших пассажиров.По словам водителя, к трагедии привело то, что он фактически не имел отдыха между рабочими сменами.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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падение автобуса в реку в санкт-петербурге, санкт-петербург, закон и право, новости, водители, дтп
Обвинение запросило 7 лет колонии для водителя упавшего в Мойку автобуса

Прокурор запросил почти 7 лет колонии для водителя упавшего в реку автобуса в Петербурге

16:45 22.10.2024 (обновлено: 16:46 22.10.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПассажирский автобус упал с моста в реку в Санкт-Петербурге
Пассажирский автобус упал с моста в реку в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости . Алексей Даничев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Первый заместитель прокурора Санкт-Петербурга Виктор Винецкий предложил суду отправить в колонию общего режима на 6 лет и 10 месяцев водителя пассажирского автобуса, упавшего в реку Мойку в мае этого года. Тогда в аварии погибли семь человек. Об этом сообщает Telegram-канал прокуратуры города.
Трагедия произошла 10 мая на Поцелуевом мосту.
Водитель автобуса, в котором находились пассажиры, превысил скорость и выехал на тротуар, где врезался в металлические ограждения и остановившиеся автомобили. При этом мужчина не снизил скорость и продолжил движение, сбил металлическое ограждение моста и допустил падение автобуса в реку.
"Первый заместитель прокурора города предложил суду признать подсудимого виновным и назначить ему наказание в виде 6 лет 10 месяцев лишения свободы, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года 11 месяцев, с отбыванием основного наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.
Виновник аварии в последнем слове полностью признал вину и раскаялся в содеянном, а также попросил прощения у семей погибших пассажиров.
По словам водителя, к трагедии привело то, что он фактически не имел отдыха между рабочими сменами.
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Падение автобуса в реку в Санкт-ПетербургеСанкт-ПетербургЗакон и правоНовостиВодителиДТП
 
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