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Отношения России и Китая приобрели беспрецедентный характер – Си Цзиньпин - РИА Новости Крым, 22.10.2024
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Отношения России и Китая приобрели беспрецедентный характер – Си Цзиньпин
Отношения России и Китая приобрели беспрецедентный характер – Си Цзиньпин - РИА Новости Крым, 22.10.2024
Отношения России и Китая приобрели беспрецедентный характер – Си Цзиньпин
Отношения России и Китая за последние 10 лет выдержали испытания переменчивой международной ситуацией и приобрели беспрецедентный характер. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 22.10.2024
2024-10-22T17:34
2024-10-22T17:35
брикс
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си цзиньпин (председатель кнр)
китай
россия
новости
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Отношения России и Китая за последние 10 лет выдержали испытания переменчивой международной ситуацией и приобрели беспрецедентный характер. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Казани.Он отметил, что Москва и Пекин "вышли на верный путь выстраивания отношений между великими державами на принципах неприсоединения, неконфронтации и ненаправленности против третьих сторон".Китайский лидер также добавил, что БРИКС "выступает системообразующим фактором формирования равноправной упорядоченной многополярности и общедоступной интенсивной экономической глобализации".Во вторник в Казани открывается XVI саммит БРИКС. В мероприятии, рассчитанном на три дня, примут участие 36 делегаций от стран и шесть международных организаций, из которых 22 будут представлены на высшем уровне. В их числе генсек ООН Гутерриш. Также на саммите будут присутствовать лидеры КНР, Индии, ЮАР, Ирана, ОАЭ, Боливии, Египта, Турции, Белоруссии, Казахстана, Конго, Азербайджана, Монголии, Палестины, Лаоса, Армении, Эфиопии, Малайзии, Республики Сербской и Киргизии.Основными темами саммита станут укрепление многосторонности, финансово-экономическое взаимодействие в рамках объединения, интеграция новых членов и урегулирование региональных конфликтов. Саммит начнется вечером 22 октября с проведения неформального дружеского обеда для всех лидеров. В течение дня президент России Владимир Путин проводит целый ряд двусторонних встреч.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Много откровений: Киселев о беседе Путина с журналистами стран БРИКСБРИКС готовит колоссальный удар по США – политологПутин назвал два главных принципа расширения БРИКС
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брикс, саммит брикс в казани, владимир путин (политик), си цзиньпин (председатель кнр), китай, россия, новости, политика
Отношения России и Китая приобрели беспрецедентный характер – Си Цзиньпин

Отношения РФ и КНР выдержали испытания и приобрели беспрецедентный характер – Си Цзиньпин

17:34 22.10.2024 (обновлено: 17:35 22.10.2024)
 
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru / Перейти в фотобанкXVI саммит БРИКС. Встреча президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина
XVI саммит БРИКС. Встреча президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Отношения России и Китая за последние 10 лет выдержали испытания переменчивой международной ситуацией и приобрели беспрецедентный характер. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Казани.
"За минувшее десятилетие китайско-российские отношения, выдержав испытания переменчивой международной ситуацией, прошли огромный путь и приобрели беспрецедентный характер. Мы с вами всегда уделяем повышенное внимание китайско-российским отношениям и держим их на личном контроле", - сказал китайский лидер.
Он отметил, что Москва и Пекин "вышли на верный путь выстраивания отношений между великими державами на принципах неприсоединения, неконфронтации и ненаправленности против третьих сторон".
"В новую эпоху мы с вами всегда уделяем повышенное внимание китайско-российским отношениям и держим их на личном контроле. Наши страны привержены духу вечного добрососедства и дружбы, всестороннего стратегического взаимодействия и сотрудничества", - подчеркнул Си Цзиньпин.
Китайский лидер также добавил, что БРИКС "выступает системообразующим фактором формирования равноправной упорядоченной многополярности и общедоступной интенсивной экономической глобализации".
Во вторник в Казани открывается XVI саммит БРИКС. В мероприятии, рассчитанном на три дня, примут участие 36 делегаций от стран и шесть международных организаций, из которых 22 будут представлены на высшем уровне. В их числе генсек ООН Гутерриш. Также на саммите будут присутствовать лидеры КНР, Индии, ЮАР, Ирана, ОАЭ, Боливии, Египта, Турции, Белоруссии, Казахстана, Конго, Азербайджана, Монголии, Палестины, Лаоса, Армении, Эфиопии, Малайзии, Республики Сербской и Киргизии.
Основными темами саммита станут укрепление многосторонности, финансово-экономическое взаимодействие в рамках объединения, интеграция новых членов и урегулирование региональных конфликтов. Саммит начнется вечером 22 октября с проведения неформального дружеского обеда для всех лидеров. В течение дня президент России Владимир Путин проводит целый ряд двусторонних встреч.
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