https://crimea.ria.ru/20241022/otnosheniya-rossii-i-kitaya-priobreli-bespretsedentnyy-kharakter--si-tszinpin-1141272458.html

Отношения России и Китая приобрели беспрецедентный характер – Си Цзиньпин

Отношения России и Китая приобрели беспрецедентный характер – Си Цзиньпин - РИА Новости Крым, 22.10.2024

Отношения России и Китая приобрели беспрецедентный характер – Си Цзиньпин

Отношения России и Китая за последние 10 лет выдержали испытания переменчивой международной ситуацией и приобрели беспрецедентный характер. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 22.10.2024

2024-10-22T17:34

2024-10-22T17:34

2024-10-22T17:35

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владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Отношения России и Китая за последние 10 лет выдержали испытания переменчивой международной ситуацией и приобрели беспрецедентный характер. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Казани.Он отметил, что Москва и Пекин "вышли на верный путь выстраивания отношений между великими державами на принципах неприсоединения, неконфронтации и ненаправленности против третьих сторон".Китайский лидер также добавил, что БРИКС "выступает системообразующим фактором формирования равноправной упорядоченной многополярности и общедоступной интенсивной экономической глобализации".Во вторник в Казани открывается XVI саммит БРИКС. В мероприятии, рассчитанном на три дня, примут участие 36 делегаций от стран и шесть международных организаций, из которых 22 будут представлены на высшем уровне. В их числе генсек ООН Гутерриш. Также на саммите будут присутствовать лидеры КНР, Индии, ЮАР, Ирана, ОАЭ, Боливии, Египта, Турции, Белоруссии, Казахстана, Конго, Азербайджана, Монголии, Палестины, Лаоса, Армении, Эфиопии, Малайзии, Республики Сербской и Киргизии.Основными темами саммита станут укрепление многосторонности, финансово-экономическое взаимодействие в рамках объединения, интеграция новых членов и урегулирование региональных конфликтов. Саммит начнется вечером 22 октября с проведения неформального дружеского обеда для всех лидеров. В течение дня президент России Владимир Путин проводит целый ряд двусторонних встреч.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Много откровений: Киселев о беседе Путина с журналистами стран БРИКСБРИКС готовит колоссальный удар по США – политологПутин назвал два главных принципа расширения БРИКС

https://crimea.ria.ru/20241022/putin-rf-i-knr-budut-naraschivat-koordinatsiyu-na-mezhdunarodnykh-ploschadkakh-1141271951.html

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брикс, саммит брикс в казани, владимир путин (политик), си цзиньпин (председатель кнр), китай, россия, новости, политика