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Расчеты в нацвалютах стран БРИКС снижают геополитические риски – Путин
Расчеты в нацвалютах стран БРИКС снижают геополитические риски – Путин - РИА Новости Крым, 22.10.2024
Расчеты в нацвалютах стран БРИКС снижают геополитические риски – Путин
Доля национальных валют в расчетах между странами БРИКC растет, что позволяет снизить геополитические риски. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на... РИА Новости Крым, 22.10.2024
2024-10-22T14:57
2024-10-22T14:57
2024-10-22T15:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт — РИА Новости Крым. Доля национальных валют в расчетах между странами БРИКC растет, что позволяет снизить геополитические риски. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Нового банка развития Дилмой Роуссефф.Он также отметил, что Новый банк развития - хороший и перспективный финансовый институт. С 2018 года он профинансировал около ста проектов на сумму порядка 33 миллиарда долларов.В свою очередь, Дилма Роуссефф отметила, что страны Глобального Юга нуждаются в финансировании, при этом сейчас условия его получения довольно сложные."Мы действительно направили довольно масштабное финансирование на ряд проектов, но оно все равно недостаточно в сравнении с нуждами стран Глобального Юга. Именно поэтому очень важно обеспечивать финансирование в национальных валютах, в специальных форматах", - заявила Дилма Роуссефф.Основная задача Нового банка развития — финансирование инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в странах — членах БРИКС и в развивающихся странах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Конфликт на Украине не включен в повестку саммита БРИКС – в чем причинаБРИКС готовит колоссальный удар по США – политологПутин назвал два главных принципа расширения БРИКС
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владимир путин (политик), брикс, экономика, политика, россия, новости, казань
Расчеты в нацвалютах стран БРИКС снижают геополитические риски – Путин
Владимир Путин отметил рост доли нацвалют в расчетах между странами БРИКС
14:57 22.10.2024 (обновлено: 15:39 22.10.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт — РИА Новости Крым. Доля национальных валют в расчетах между странами БРИКC растет, что позволяет снизить геополитические риски. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Нового банка развития Дилмой Роуссефф.
"Увеличение расчетов в местных валютах позволяет снизить оплату за обслуживание долга, повысить финансовую независимость стран — участниц БРИКС и максимально снизить геополитические риски, избавить, насколько это возможно в сегодняшнем мире, развитие экономики от политики", — сказал президент России.
Он также отметил, что Новый банк развития - хороший и перспективный финансовый институт. С 2018 года он профинансировал около ста проектов на сумму порядка 33 миллиарда долларов.
В свою очередь, Дилма Роуссефф отметила, что страны Глобального Юга нуждаются в финансировании, при этом сейчас условия его получения довольно сложные.
"Мы действительно направили довольно масштабное финансирование на ряд проектов, но оно все равно недостаточно в сравнении с нуждами стран Глобального Юга. Именно поэтому очень важно обеспечивать финансирование в национальных валютах, в специальных форматах", - заявила Дилма Роуссефф.
Основная задача Нового банка развития — финансирование инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в странах — членах БРИКС и в развивающихся странах.
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