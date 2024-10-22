Рейтинг@Mail.ru
Ситуация в Курской области: ВСУ потеряли более 340 боевиков - РИА Новости Крым, 22.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241022/situatsiya-v-kurskoy-oblasti-vsu-poteryali-bolee-340-boevikov-1141264956.html
Ситуация в Курской области: ВСУ потеряли более 340 боевиков
Ситуация в Курской области: ВСУ потеряли более 340 боевиков - РИА Новости Крым, 22.10.2024
Ситуация в Курской области: ВСУ потеряли более 340 боевиков
Вооруженные силы России на территории Курской области за минувшие сутки ликвидировали сотни боевиков ВСУ и шестерых взяли в плен. Об этом сообщает Минобороны... РИА Новости Крым, 22.10.2024
2024-10-22T14:27
2024-10-22T14:58
курская область
ситуация в курской области после нападения всу
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/03/1140094869_0:0:3069:1726_1920x0_80_0_0_77998186ac18fcd89835bd9e6ed1e311.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт — РИА Новости Крым. Вооруженные силы России на территории Курской области за минувшие сутки ликвидировали сотни боевиков ВСУ и шестерых взяли в плен. Об этом сообщает Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 340 военнослужащих, уничтожены 13 единиц бронетехники, в том числе три танка, пять боевых машин пехоты, из них три БМП "Bradley" производства США, и пять боевых бронированных машин, а также пять артиллерийских орудий, 11 автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы. Шесть военнослужащих ВСУ сдались в плен", - говорится в сообщении.Подразделения группировки войск "Север" отразили две контратаки противника в направлении населенных пунктов Зеленый Шлях и Николаево-Дарьино. В результате ВСУ потеряли до 70 человек убитыми и ранеными. Кроме того, уничтожены танк и три боевые машины пехоты "Bradley" американского производства.Также оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения противника в Сумской области.Кроме того, уничтожены 54 станции РЭБ, 11 РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО, 22 единицы инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, три бронированные ремонтно-эвакуационные машины.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России движется вперед: в зоне СВО разбиты 2 тысячи боевиков ВСУБоевики ВСУ потеряли в Курской области более 250 человек за суткиКолонна ВСУ с натовской техникой подорвалась на собственном минном поле
курская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/03/1140094869_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_31979d9609ce6a4a4fedc96102988738.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
курская область, ситуация в курской области после нападения всу, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новости сво
Ситуация в Курской области: ВСУ потеряли более 340 боевиков

В Курской области ВС РФ ликвидировали порядка 340 боевиков ВСУ и шестерых взяли в плен

14:27 22.10.2024 (обновлено: 14:58 22.10.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт — РИА Новости Крым. Вооруженные силы России на территории Курской области за минувшие сутки ликвидировали сотни боевиков ВСУ и шестерых взяли в плен. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"За сутки потери ВСУ составили более 340 военнослужащих, уничтожены 13 единиц бронетехники, в том числе три танка, пять боевых машин пехоты, из них три БМП "Bradley" производства США, и пять боевых бронированных машин, а также пять артиллерийских орудий, 11 автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы. Шесть военнослужащих ВСУ сдались в плен", - говорится в сообщении.
Подразделения группировки войск "Север" отразили две контратаки противника в направлении населенных пунктов Зеленый Шлях и Николаево-Дарьино. В результате ВСУ потеряли до 70 человек убитыми и ранеными. Кроме того, уничтожены танк и три боевые машины пехоты "Bradley" американского производства.
Также оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения противника в Сумской области.
"Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял 25 662 военнослужащих, 172 танка, 89 боевых машин пехоты, 103 бронетранспортера, 38 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе девять HIMARS и шесть MLRS производства США", - уточняют в военном ведомстве.
Кроме того, уничтожены 54 станции РЭБ, 11 РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО, 22 единицы инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, три бронированные ремонтно-эвакуационные машины.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Армия России движется вперед: в зоне СВО разбиты 2 тысячи боевиков ВСУ
Боевики ВСУ потеряли в Курской области более 250 человек за сутки
Колонна ВСУ с натовской техникой подорвалась на собственном минном поле
 
Курская областьСитуация в Курской области после нападения ВСУМинистерство обороны РФВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииНовости СВО
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:45Обвинение запросило 7 лет колонии для водителя упавшего в Мойку автобуса
16:32В квартире рухнул потолок: дело на контроле СК и прокуратуры Севастополя
16:21Работник СТО в Севастополе напал с монтировкой на знакомого
16:14В России с января повысят МРОТ
16:07Мужчину с сильным переохлаждением нашли у дамбы под Судаком
15:56В Симферополе сироту едва не оставили без жилья - вмешался Следком
15:51РФ придает особое значение укреплению связей со странами Африки - Путин
15:32В Симферополе эвакуировали детсад из-за похожего на мину предмета
15:01Украина обиделась на генсека ООН из-за визита на саммит БРИКС
14:57Расчеты в нацвалютах стран БРИКС снижают геополитические риски – Путин
14:55ВСУ атаковали Парк Славы в Алешках - погиб работник сферы ЖКХ
14:44ВТБ в Крыму возглавил Сергей Билецкий
14:27Ситуация в Курской области: ВСУ потеряли более 340 боевиков
14:19Пожар на АЗС в Энергодаре - что происходит сейчас
14:12Индия готова помочь мирному урегулированию на Украине – Моди
13:50Армия России движется вперед: в зоне СВО разбиты 2 тысячи боевиков ВСУ
13:38Пожар вспыхнул в частном доме в Краснодаре: погибли два человека
13:26Подрядчики срывают сроки ремонта в медучреждениях Красноперекопска
12:56В Крыму назначили нового уполномоченного по правам ребенка
12:53ВС России освободили Новосадовое в ДНР
Лента новостейМолния