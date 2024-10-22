https://crimea.ria.ru/20241022/situatsiya-v-kurskoy-oblasti-vsu-poteryali-bolee-340-boevikov-1141264956.html

Ситуация в Курской области: ВСУ потеряли более 340 боевиков

Ситуация в Курской области: ВСУ потеряли более 340 боевиков - РИА Новости Крым, 22.10.2024

Ситуация в Курской области: ВСУ потеряли более 340 боевиков

Вооруженные силы России на территории Курской области за минувшие сутки ликвидировали сотни боевиков ВСУ и шестерых взяли в плен. Об этом сообщает Минобороны... РИА Новости Крым, 22.10.2024

2024-10-22T14:27

2024-10-22T14:27

2024-10-22T14:58

курская область

ситуация в курской области после нападения всу

министерство обороны рф

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вооруженные силы россии

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт — РИА Новости Крым. Вооруженные силы России на территории Курской области за минувшие сутки ликвидировали сотни боевиков ВСУ и шестерых взяли в плен. Об этом сообщает Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 340 военнослужащих, уничтожены 13 единиц бронетехники, в том числе три танка, пять боевых машин пехоты, из них три БМП "Bradley" производства США, и пять боевых бронированных машин, а также пять артиллерийских орудий, 11 автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы. Шесть военнослужащих ВСУ сдались в плен", - говорится в сообщении.Подразделения группировки войск "Север" отразили две контратаки противника в направлении населенных пунктов Зеленый Шлях и Николаево-Дарьино. В результате ВСУ потеряли до 70 человек убитыми и ранеными. Кроме того, уничтожены танк и три боевые машины пехоты "Bradley" американского производства.Также оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения противника в Сумской области.Кроме того, уничтожены 54 станции РЭБ, 11 РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО, 22 единицы инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, три бронированные ремонтно-эвакуационные машины.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России движется вперед: в зоне СВО разбиты 2 тысячи боевиков ВСУБоевики ВСУ потеряли в Курской области более 250 человек за суткиКолонна ВСУ с натовской техникой подорвалась на собственном минном поле

курская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, ситуация в курской области после нападения всу, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новости сво