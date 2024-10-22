https://crimea.ria.ru/20241022/armiya-rossii-dvizhetsya-vpered-v-zone-svo-razbity-2-tysyachi-boevikov-vsu-1141263784.html
Армия России движется вперед: в зоне СВО разбиты 2 тысячи боевиков ВСУ
Армия России движется вперед: в зоне СВО разбиты 2 тысячи боевиков ВСУ - РИА Новости Крым, 22.10.2024
Армия России движется вперед: в зоне СВО разбиты 2 тысячи боевиков ВСУ
Российские военные уничтожили еще 2040 украинских боевиков на всех направлениях специальной военной операции, а также разбили вражескую технику и вооружения, в... РИА Новости Крым, 22.10.2024
2024-10-22T13:50
2024-10-22T13:50
2024-10-22T15:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт — РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили еще 2040 украинских боевиков на всех направлениях специальной военной операции, а также разбили вражескую технику и вооружения, в том числе западного образца. Об этом сообщает Минобороны РФ во вторник.Подразделениями группировки войск "Север" уничтожили до 80 военнослужащих ВСУ, две боевые бронированные машины, два автомобиля и гаубицу Д-30, станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и полевой склад с боеприпасами."Южная" группа войск улучшила положение по переднему краю, отразила две контратаки, уничтожила до 900 боевиков, шесть автомобилей, гаубицы "Мста-Б" и Д-30, а также произведенные в США САУ Paladin и гаубицу М198. Также разбиты два полевых склада боеприпасов.Подразделения "Центра" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Отразили девять контратак, разбили до 430 военнослужащих ВСУ, две американские боевые машины пехоты Bradley, два бронетранспортера, в том числе американский М113, орудие Д-20 и гаубицу Д-30.Группировкой войск "Восток" улучшено тактическое положение, отражены две контратаки. Потери противника - до 110 военнослужащих, бронетранспортер, три автомобиля и французкая САУ Caesar.Бойцы "Днепра" уничтожили до 50 военных украинской армии, восемь автомобилей, орудие Д-20 и самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" и станцию радиоэлектронной борьбы.Подразделения группировки "Запад" отразили контратаку, ликвидировали свыше 470 вражеских солдат, три американских бронетранспортера М113, шесть автомобилей, боевую машину зенитного ракетного комплекса "Стрела-10", 152-мм орудие Д-20, САУ "Гвоздика" и гаубицу Д-30. Также разбили три полевых склада с боеприпасами и, как сообщалось, освободили населенный пункт Новосадовое Донецкой Народной Республики.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России проламывает оборону противника в ДонбассеКолонна ВСУ с натовской техникой подорвалась на собственном минном полеВойска России крушат врага: потери ВСУ за сутки превысили 1800 боевиков
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Армия России движется вперед: в зоне СВО разбиты 2 тысячи боевиков ВСУ
Минобороны: ВСУ за сутки потеряли в зоне спецоперации более 2 тысяч человек
13:50 22.10.2024 (обновлено: 15:30 22.10.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт — РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили еще 2040 украинских боевиков на всех направлениях специальной военной операции, а также разбили вражескую технику и вооружения, в том числе западного образца. Об этом сообщает Минобороны РФ во вторник.
Подразделениями группировки войск "Север" уничтожили до 80 военнослужащих ВСУ, две боевые бронированные машины, два автомобиля и гаубицу Д-30, станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и полевой склад с боеприпасами.
"Южная" группа войск улучшила положение по переднему краю, отразила две контратаки, уничтожила до 900 боевиков, шесть автомобилей, гаубицы "Мста-Б" и Д-30, а также произведенные в США САУ Paladin и гаубицу М198. Также разбиты два полевых склада боеприпасов.
Подразделения "Центра" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Отразили девять контратак, разбили до 430 военнослужащих ВСУ, две американские боевые машины пехоты Bradley, два бронетранспортера, в том числе американский М113, орудие Д-20 и гаубицу Д-30.
Группировкой войск "Восток" улучшено тактическое положение, отражены две контратаки. Потери противника - до 110 военнослужащих, бронетранспортер, три автомобиля и французкая САУ Caesar.
Бойцы "Днепра" уничтожили до 50 военных украинской армии, восемь автомобилей, орудие Д-20 и самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" и станцию радиоэлектронной борьбы.
Подразделения группировки "Запад"
отразили контратаку, ликвидировали свыше 470 вражеских солдат, три американских бронетранспортера М113, шесть автомобилей, боевую машину зенитного ракетного комплекса "Стрела-10", 152-мм орудие Д-20, САУ "Гвоздика" и гаубицу Д-30. Также разбили три полевых склада с боеприпасами и, как сообщалось, освободили населенный пункт Новосадовое
Донецкой Народной Республики.
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