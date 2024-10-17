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Боевики ВСУ потеряли в Курской области более 250 человек за сутки - РИА Новости Крым, 17.10.2024
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Боевики ВСУ потеряли в Курской области более 250 человек за сутки
Боевики ВСУ потеряли в Курской области более 250 человек за сутки - РИА Новости Крым, 17.10.2024
Боевики ВСУ потеряли в Курской области более 250 человек за сутки
В Курской области ВСУ потеряли свыше 250 военнослужащих за сутки, шесть боевиков сдались в плен. Об этом в четверг сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 17.10.2024
2024-10-17T15:10
2024-10-17T15:11
курская область
ситуация в курской области после нападения всу
новости
вооруженные силы россии
россия
украина
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. В Курской области ВСУ потеряли свыше 250 военнослужащих за сутки, шесть боевиков сдались в плен. Об этом в четверг сообщили в Минобороны России.Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается, бойцы группировки "Север" выдавливают врага из Курской области.Российский военнослужащие нанесли поражение противнику возле Любимовки, Малой Локни, Нового Пути, Новоивановки и Плёхово. А также отразили шесть вражеских контратак в направлении населенных пунктов: Зеленый Шлях, Любимовка, Толстый Луг, Нижний Клин и Русская Конопелька.Враг разбит ударами авиации и огнем артиллерии в районах населенных пунктов Богдановка, Бондаревка, Гуево, Дарьино, Зазулевка, Косица, Кубаткин, Колмаков, Любимовка, Мартыновка, Никольский, Новый Путь, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Новоивановка, Плёхово, Правда, Свердликово, Суджа, Толстый Луг и Черкасское Поречное, перечислили в оборонном ведомстве.Кроме того, авиация и ракетные войска ударили по районам сосредоточения ВСУ в Сумской области Украины и резервам противника.Всего за время боев на Курском направлении ВСУ потеряли свыше 23850 боевиков, 165 танков, 77 боевых машин пехоты, 100 бронетранспортеров, 942 боевые бронированные машины, 643 автомобиля, 193 артиллерийских орудия, 38 пусковых установок РСЗО в том числе произведенных и поставленных Киеву коллективным Западом.Как сообщило в четверг Минобороны РФ, подразделения Вооруженных сил России за минувшие сутки в зоне СВО заняли более выгодные рубежи, уничтожили 15 складов, в том числе с дронами, боеприпасами и военно-техническим имуществом ВСУ. Потери украинских войск составили порядка 2160 человек убитыми и ранеными.Накануне сообщалось, что за сутки ВСУ потеряли в Курской области более 350 человек и десятки единиц техники, шесть боевиков сдались в плен.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные взяли под контроль еще один населенный пункт в ДНРНидерланды разрешили Киеву удары с F-16 по военным целям в глубине РоссииБоец 810-й бригады из Севастополя налаживает связь под огнем "птичек"
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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курская область, ситуация в курской области после нападения всу, новости, вооруженные силы россии, россия, украина, потери всу
Боевики ВСУ потеряли в Курской области более 250 человек за сутки

ВСУ потеряли в Курской области свыше 250 человек и десятки единиц техники за сутки

15:10 17.10.2024 (обновлено: 15:11 17.10.2024)
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкУничтоженная военная техника колонны ВСУ, остановленной в Курской области
Уничтоженная военная техника колонны ВСУ, остановленной в Курской области
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. В Курской области ВСУ потеряли свыше 250 военнослужащих за сутки, шесть боевиков сдались в плен. Об этом в четверг сообщили в Минобороны России.
Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается, бойцы группировки "Север" выдавливают врага из Курской области.
"За сутки потери ВСУ составили более 250 человек, уничтожены 15 единиц бронетехники, в том числе пять танков, две боевые машины пехоты, из них одна БМП CV-90 шведского производства, восемь боевых бронированных машин, а также четыре орудия, из них две гаубицы М777 производства США и одна гаубица L119 британского производства, пусковая установка реактивных систем залпового огня, четыре миномета и четыре автомобиля. Шесть военнослужащих ВСУ сдались в плен", – сообщили в Минобороны.
Российский военнослужащие нанесли поражение противнику возле Любимовки, Малой Локни, Нового Пути, Новоивановки и Плёхово. А также отразили шесть вражеских контратак в направлении населенных пунктов: Зеленый Шлях, Любимовка, Толстый Луг, Нижний Клин и Русская Конопелька.
Враг разбит ударами авиации и огнем артиллерии в районах населенных пунктов Богдановка, Бондаревка, Гуево, Дарьино, Зазулевка, Косица, Кубаткин, Колмаков, Любимовка, Мартыновка, Никольский, Новый Путь, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Новоивановка, Плёхово, Правда, Свердликово, Суджа, Толстый Луг и Черкасское Поречное, перечислили в оборонном ведомстве.
Кроме того, авиация и ракетные войска ударили по районам сосредоточения ВСУ в Сумской области Украины и резервам противника.
Всего за время боев на Курском направлении ВСУ потеряли свыше 23850 боевиков, 165 танков, 77 боевых машин пехоты, 100 бронетранспортеров, 942 боевые бронированные машины, 643 автомобиля, 193 артиллерийских орудия, 38 пусковых установок РСЗО в том числе произведенных и поставленных Киеву коллективным Западом.
Как сообщило в четверг Минобороны РФ, подразделения Вооруженных сил России за минувшие сутки в зоне СВО заняли более выгодные рубежи, уничтожили 15 складов, в том числе с дронами, боеприпасами и военно-техническим имуществом ВСУ. Потери украинских войск составили порядка 2160 человек убитыми и ранеными.
Накануне сообщалось, что за сутки ВСУ потеряли в Курской области более 350 человек и десятки единиц техники, шесть боевиков сдались в плен.
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Курская областьСитуация в Курской области после нападения ВСУНовостиВооруженные силы РоссииРоссияУкраинаПотери ВСУ
 
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