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Боевики ВСУ потеряли в Курской области более 250 человек за сутки

Боевики ВСУ потеряли в Курской области более 250 человек за сутки - РИА Новости Крым, 17.10.2024

Боевики ВСУ потеряли в Курской области более 250 человек за сутки

В Курской области ВСУ потеряли свыше 250 военнослужащих за сутки, шесть боевиков сдались в плен. Об этом в четверг сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 17.10.2024

2024-10-17T15:10

2024-10-17T15:10

2024-10-17T15:11

курская область

ситуация в курской области после нападения всу

новости

вооруженные силы россии

россия

украина

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. В Курской области ВСУ потеряли свыше 250 военнослужащих за сутки, шесть боевиков сдались в плен. Об этом в четверг сообщили в Минобороны России.Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается, бойцы группировки "Север" выдавливают врага из Курской области.Российский военнослужащие нанесли поражение противнику возле Любимовки, Малой Локни, Нового Пути, Новоивановки и Плёхово. А также отразили шесть вражеских контратак в направлении населенных пунктов: Зеленый Шлях, Любимовка, Толстый Луг, Нижний Клин и Русская Конопелька.Враг разбит ударами авиации и огнем артиллерии в районах населенных пунктов Богдановка, Бондаревка, Гуево, Дарьино, Зазулевка, Косица, Кубаткин, Колмаков, Любимовка, Мартыновка, Никольский, Новый Путь, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Новоивановка, Плёхово, Правда, Свердликово, Суджа, Толстый Луг и Черкасское Поречное, перечислили в оборонном ведомстве.Кроме того, авиация и ракетные войска ударили по районам сосредоточения ВСУ в Сумской области Украины и резервам противника.Всего за время боев на Курском направлении ВСУ потеряли свыше 23850 боевиков, 165 танков, 77 боевых машин пехоты, 100 бронетранспортеров, 942 боевые бронированные машины, 643 автомобиля, 193 артиллерийских орудия, 38 пусковых установок РСЗО в том числе произведенных и поставленных Киеву коллективным Западом.Как сообщило в четверг Минобороны РФ, подразделения Вооруженных сил России за минувшие сутки в зоне СВО заняли более выгодные рубежи, уничтожили 15 складов, в том числе с дронами, боеприпасами и военно-техническим имуществом ВСУ. Потери украинских войск составили порядка 2160 человек убитыми и ранеными.Накануне сообщалось, что за сутки ВСУ потеряли в Курской области более 350 человек и десятки единиц техники, шесть боевиков сдались в плен.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные взяли под контроль еще один населенный пункт в ДНРНидерланды разрешили Киеву удары с F-16 по военным целям в глубине РоссииБоец 810-й бригады из Севастополя налаживает связь под огнем "птичек"

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, ситуация в курской области после нападения всу, новости, вооруженные силы россии, россия, украина, потери всу