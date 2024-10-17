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Боец 810-й бригады из Севастополя налаживает связь под огнем "птичек" - РИА Новости Крым, 17.10.2024
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Боец 810-й бригады из Севастополя налаживает связь под огнем "птичек"
Боец 810-й бригады из Севастополя налаживает связь под огнем "птичек" - РИА Новости Крым, 17.10.2024
Боец 810-й бригады из Севастополя налаживает связь под огнем "птичек"
В Telegram-канале Министерства обороны РФ опубликованы кадры с военнослужащим 810-й бригады морской пехоты из Севастополя, который восстанавливает поврежденные... РИА Новости Крым, 17.10.2024
2024-10-17T08:11
2024-10-17T08:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. В Telegram-канале Министерства обороны РФ опубликованы кадры с военнослужащим 810-й бригады морской пехоты из Севастополя, который восстанавливает поврежденные кабели связи под прицелом вражеских беспилотников.Боец обеспечивает качественной связью боевые подразделения. За отвагу и героизм при выполнении боевых заданий он награжден двумя государственными наградами – медалью "За отвагу" и медалью Суворова.Морпехи из Севастополя решают самые сложные боевые задачи как в зоне специальной военной операции, так и в Курской области. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал капитан 1 ранга запаса, историк флота, исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе Сергей Горбачев. Одним из эпизодов, говорящих о героизме служащих бригады, стал разгром колонны ВСУ в Курской области.Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума, отметил героизм военнослужащих 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты, дислоцирующейся в Севастополе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин присвоил 15-й береговой бригаде ЧФ наименование "гвардейская"Морпехи ЧФ уничтожили оборонительные позиции ВСУ в Курской областиМорпехи ЧФ взяли в плен 18 штурмовиков ВСУ в Курской области
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новости крыма, чф рф (черноморский флот российской федерации), армия и флот, новости, министерство обороны рф, крым, новости сво
Боец 810-й бригады из Севастополя налаживает связь под огнем "птичек"

Боец 810-й бригады морской пехоты из Севастополя восстанавливает связь под огнем дронов

08:11 17.10.2024
 
© Министерство обороны РФБоец 810-й бригады из Севастополя налаживает связь под огнем "птичек"
Боец 810-й бригады из Севастополя налаживает связь под огнем птичек
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. В Telegram-канале Министерства обороны РФ опубликованы кадры с военнослужащим 810-й бригады морской пехоты из Севастополя, который восстанавливает поврежденные кабели связи под прицелом вражеских беспилотников.
Боец обеспечивает качественной связью боевые подразделения. За отвагу и героизм при выполнении боевых заданий он награжден двумя государственными наградами – медалью "За отвагу" и медалью Суворова.

"Я буду продолжать служить до самой пенсии. Надо учить молодых, которые придут вместо нас, показывать им все. У нас оборудование не из легких, так что самое главное – учиться", – говорит он.

Морпехи из Севастополя решают самые сложные боевые задачи как в зоне специальной военной операции, так и в Курской области. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал капитан 1 ранга запаса, историк флота, исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе Сергей Горбачев. Одним из эпизодов, говорящих о героизме служащих бригады, стал разгром колонны ВСУ в Курской области.
Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума, отметил героизм военнослужащих 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты, дислоцирующейся в Севастополе.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.
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