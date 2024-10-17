https://crimea.ria.ru/20241017/v-kerchi-prostilis-s-dvumya-geroyami-svo-1141167155.html

В Керчи простились с двумя героями СВО

В Керчи простились с двумя героями СВО - РИА Новости Крым, 17.10.2024

В Керчи простились с двумя героями СВО

Двух участников спецоперации Кирилла Стоянова и Алексея Никиточкина проводили в последний путь в Керчи. Об этом сообщает администрация города. РИА Новости Крым, 17.10.2024

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Двух участников спецоперации Кирилла Стоянова и Алексея Никиточкина проводили в последний путь в Керчи. Об этом сообщает администрация города.Кирилл Стоянов родился в 1983 году. С юности жил в Крыму, окончил школу, Советский техникум сельского хозяйства, работал в водхозе Ленинского района, сообщает администрация города.Алексей Никиточкин родился в селе Войково Ленинского района. Окончив среднюю войковскую школу, пошел работать на Керченском металлургическом заводе. После трудился водителем на Керченском молокозаводе. Также он трудился помощником оператора АЗС, занимался монтажом мягкой кровли, рассказали в администрации.Алексей Никиточкин погиб в Донецкой Народной Республике.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вписал свое имя в списки героев: Бахчисарай простился с участником СВОВ Бахчисарайском районе простились с героем СВОВ Феодосии открыли мемориал герою спецоперации Ушакову

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

утраты, память, герои сво, крым, новости крыма, общество, керчь