https://crimea.ria.ru/20241010/v-feodosii-otkryli-memorial-geroyu-spetsoperatsii-ushakovu-1140996631.html

В Феодосии открыли мемориал герою спецоперации Ушакову

В Феодосии открыли мемориал герою спецоперации Ушакову - РИА Новости Крым, 10.10.2024

В Феодосии открыли мемориал герою спецоперации Ушакову

В Феодосии открыли мемориальную доску в честь героя спецоперации Алексея Ушакова. Об этом сообщил глава администрации города Игорь Ткаченко. РИА Новости Крым, 10.10.2024

2024-10-10T17:13

2024-10-10T17:13

2024-10-10T17:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. В Феодосии открыли мемориальную доску в честь героя спецоперации Алексея Ушакова. Об этом сообщил глава администрации города Игорь Ткаченко.Алексей Ушаков учился в первой школе, увлекался игрой в баскетбол, был победителем городских соревнований и призером республиканских турниров, помогал преподавателям проводить тренировки."Алексей мог стать отличным педагогом и наставником, но выбрал стать защитником Родины. В день своего рождения – 26 декабря 2023 года, неся боевой пост на десантном корабле "Новочеркасск", Алексей геройски погиб, выполняя служебно-боевые задачи в ходе специальной военной операции. Награжден орденом Мужества (посмертно)", - сообщил Ткаченко.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Медаль Жукова и Ордена Мужества: герои СВО награждены в ФеодосииВ Симферопольской школе открыли памятную доску герою СВОЦеной своей жизни спас боевых товарищей – в Крыму простились с героем СВО

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, феодосия, новости сво, герои сво, общество, армия и флот, вооруженные силы россии, игорь ткаченко