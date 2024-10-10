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В Феодосии открыли мемориал герою спецоперации Ушакову - РИА Новости Крым, 10.10.2024
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В Феодосии открыли мемориал герою спецоперации Ушакову
В Феодосии открыли мемориал герою спецоперации Ушакову - РИА Новости Крым, 10.10.2024
В Феодосии открыли мемориал герою спецоперации Ушакову
В Феодосии открыли мемориальную доску в честь героя спецоперации Алексея Ушакова. Об этом сообщил глава администрации города Игорь Ткаченко. РИА Новости Крым, 10.10.2024
2024-10-10T17:13
2024-10-10T17:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. В Феодосии открыли мемориальную доску в честь героя спецоперации Алексея Ушакова. Об этом сообщил глава администрации города Игорь Ткаченко.Алексей Ушаков учился в первой школе, увлекался игрой в баскетбол, был победителем городских соревнований и призером республиканских турниров, помогал преподавателям проводить тренировки."Алексей мог стать отличным педагогом и наставником, но выбрал стать защитником Родины. В день своего рождения – 26 декабря 2023 года, неся боевой пост на десантном корабле "Новочеркасск", Алексей геройски погиб, выполняя служебно-боевые задачи в ходе специальной военной операции. Награжден орденом Мужества (посмертно)", - сообщил Ткаченко.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Медаль Жукова и Ордена Мужества: герои СВО награждены в ФеодосииВ Симферопольской школе открыли памятную доску герою СВОЦеной своей жизни спас боевых товарищей – в Крыму простились с героем СВО
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крым, новости крыма, феодосия, новости сво, герои сво, общество, армия и флот, вооруженные силы россии, игорь ткаченко
В Феодосии открыли мемориал герою спецоперации Ушакову

В Феодосии открыли мемориальную доску в честь героя спецоперации Ушакова

17:13 10.10.2024 (обновлено: 17:15 10.10.2024)
 
В Феодосии открыли мемориальную доску в честь героя спецоперации Ушакова
В Феодосии открыли мемориальную доску в честь героя спецоперации Ушакова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. В Феодосии открыли мемориальную доску в честь героя спецоперации Алексея Ушакова. Об этом сообщил глава администрации города Игорь Ткаченко.
"Сегодня на фасаде специализированной школы № 1 открыли памятную доску верному защитнику Отечества и выпускнику школы Алексею Андреевичу Ушакову", - написал Ткаченко в своем Telegam-канале.
Алексей Ушаков учился в первой школе, увлекался игрой в баскетбол, был победителем городских соревнований и призером республиканских турниров, помогал преподавателям проводить тренировки.
"Алексей мог стать отличным педагогом и наставником, но выбрал стать защитником Родины. В день своего рождения – 26 декабря 2023 года, неся боевой пост на десантном корабле "Новочеркасск", Алексей геройски погиб, выполняя служебно-боевые задачи в ходе специальной военной операции. Награжден орденом Мужества (посмертно)", - сообщил Ткаченко.
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КрымНовости КрымаФеодосияНовости СВОГерои СВООбществоАрмия и флотВооруженные силы РоссииИгорь Ткаченко
 
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