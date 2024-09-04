https://crimea.ria.ru/20240904/tsenoy-svoey-zhizni-spas-boevykh-tovarischey--v-krymu-prostilis-s-geroem-svo-1140128880.html

Ценой своей жизни спас боевых товарищей – в Крыму простились с героем СВО

Ценой своей жизни спас боевых товарищей – в Крыму простились с героем СВО - РИА Новости Крым, 04.09.2024

Ценой своей жизни спас боевых товарищей – в Крыму простились с героем СВО

В селе Табачное Бахчисарайского района Крыма проводили в последний путь местного жителя, участника специальной военной операции Святослава Молчанова. Об этом... РИА Новости Крым, 04.09.2024

2024-09-04T22:56

2024-09-04T22:56

2024-09-04T22:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. В селе Табачное Бахчисарайского района Крыма проводили в последний путь местного жителя, участника специальной военной операции Святослава Молчанова. Об этом сообщили в администрации района.Погибший герой родился 21 декабря 1995 года в селе Табачное Бахчисарайского района. Учился в местной школе, закончил Бахчисарайский техникум строительства и транспорта. Работал кондитером в Симферополе. Был любящим сыном и надежным товарищем.В сентябре 2022 года попал под частичную мобилизацию. После спецподготовки был направлен в зону проведения специальной военной операции, находился на Херсонском направлении."Святослав Валерьевич нес службу достойно, проявляя героизм настоящего война. За личное мужество и отвагу, проявленные при несении боевой службы и боевого дежурства в ходе специальной военной операции был награжден Медалью Суворова", - уточнили в администрации.Читайте также на РИА Новости Крым:Был верен долгу до конца: Керчь простилась с погибшим героем СВОПогиб на Херсонском направлении: в Севастополе простились с героем СВОПогиб на Курском направлении: в Севастополе простились с пехотинцем ЧФ

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

утраты, память, новости сво, герои сво, крым, новости крыма, общество