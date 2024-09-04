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Ценой своей жизни спас боевых товарищей – в Крыму простились с героем СВО - РИА Новости Крым, 04.09.2024
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Ценой своей жизни спас боевых товарищей – в Крыму простились с героем СВО
Ценой своей жизни спас боевых товарищей – в Крыму простились с героем СВО - РИА Новости Крым, 04.09.2024
Ценой своей жизни спас боевых товарищей – в Крыму простились с героем СВО
В селе Табачное Бахчисарайского района Крыма проводили в последний путь местного жителя, участника специальной военной операции Святослава Молчанова. Об этом... РИА Новости Крым, 04.09.2024
2024-09-04T22:56
2024-09-04T22:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. В селе Табачное Бахчисарайского района Крыма проводили в последний путь местного жителя, участника специальной военной операции Святослава Молчанова. Об этом сообщили в администрации района.Погибший герой родился 21 декабря 1995 года в селе Табачное Бахчисарайского района. Учился в местной школе, закончил Бахчисарайский техникум строительства и транспорта. Работал кондитером в Симферополе. Был любящим сыном и надежным товарищем.В сентябре 2022 года попал под частичную мобилизацию. После спецподготовки был направлен в зону проведения специальной военной операции, находился на Херсонском направлении."Святослав Валерьевич нес службу достойно, проявляя героизм настоящего война. За личное мужество и отвагу, проявленные при несении боевой службы и боевого дежурства в ходе специальной военной операции был награжден Медалью Суворова", - уточнили в администрации.Читайте также на РИА Новости Крым:Был верен долгу до конца: Керчь простилась с погибшим героем СВОПогиб на Херсонском направлении: в Севастополе простились с героем СВОПогиб на Курском направлении: в Севастополе простились с пехотинцем ЧФ
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утраты, память, новости сво, герои сво, крым, новости крыма, общество
Ценой своей жизни спас боевых товарищей – в Крыму простились с героем СВО

С погибшим бойцом СВО Святославом Молчановым простились в Бахчисарайском районе Крыма

22:56 04.09.2024
 
Святослав Молчанов
Святослав Молчанов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. В селе Табачное Бахчисарайского района Крыма проводили в последний путь местного жителя, участника специальной военной операции Святослава Молчанова. Об этом сообщили в администрации района.
"Во время планового обхода вверенной территории группа мобилизованных, в составе которой находился наш земляк Святослав Молчанов, подорвалась на мине-ловушке. Святослав Валерьевич Молчанов, возглавлявший разведывательную группу, ценой собственной жизни спас своих боевых товарищей, геройски погиб", - говорится в сообщении.
Погибший герой родился 21 декабря 1995 года в селе Табачное Бахчисарайского района. Учился в местной школе, закончил Бахчисарайский техникум строительства и транспорта. Работал кондитером в Симферополе. Был любящим сыном и надежным товарищем.
В сентябре 2022 года попал под частичную мобилизацию. После спецподготовки был направлен в зону проведения специальной военной операции, находился на Херсонском направлении.
"Святослав Валерьевич нес службу достойно, проявляя героизм настоящего война. За личное мужество и отвагу, проявленные при несении боевой службы и боевого дежурства в ходе специальной военной операции был награжден Медалью Суворова", - уточнили в администрации.
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