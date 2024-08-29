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Погиб на Курском направлении: в Севастополе простились с пехотинцем ЧФ - РИА Новости Крым, 29.08.2024
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Погиб на Курском направлении: в Севастополе простились с пехотинцем ЧФ
Погиб на Курском направлении: в Севастополе простились с пехотинцем ЧФ - РИА Новости Крым, 29.08.2024
Погиб на Курском направлении: в Севастополе простились с пехотинцем ЧФ
Пехотинца Черноморского флота Вячеслава Паранюка, погибшего на Курском направлении, проводили в последний путь в Севастополе. Об этом сообщает губернатор... РИА Новости Крым, 29.08.2024
2024-08-29T18:49
2024-08-29T18:49
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вооруженные силы россии
армия и флот
чф рф (черноморский флот российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости Крым. Пехотинца Черноморского флота Вячеслава Паранюка, погибшего на Курском направлении, проводили в последний путь в Севастополе. Об этом сообщает губернатор региона Михаил Развожаев.По информации губернатора, Вячеслав Паранюк служил в подразделениях разведки морской пехоты Черноморского флота добросовестно, старательно, выполнял все поставленные ему задачи."С первых дней СВО он находился на самых горячих участках боев. Воевал бесстрашно и умело, грамотно командовал своим отделением. Вячеслав Паранюк геройски погиб при выполнении боевой задачи на Курском направлении", - сообщил губернатор.По словам командования, Вячеслав был прекрасным товарищем и пользовался заслуженным авторитетом и уважением у сослуживцев. Он был любящим мужем и отцом.Читайте также на РИА Новости Крым:Спасал раненых товарищей: в Керчи простились с героем СВООни были патриотами: в Севастополе простились в погибшими героями СВО32 улицы в городах Крыма получили имена в честь героев СВО
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РИА Новости Крым
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утраты, севастополь, крым, новости крыма, михаил развожаев, вооруженные силы россии, армия и флот, чф рф (черноморский флот российской федерации)
Погиб на Курском направлении: в Севастополе простились с пехотинцем ЧФ

В Севастополе простились с погибшим на Курском направлении пехотинцем Черноморского флота

18:49 29.08.2024
 
© Telegram Михаил РазвожаевВячеслав Викторович Паранюк
Вячеслав Викторович Паранюк
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости Крым. Пехотинца Черноморского флота Вячеслава Паранюка, погибшего на Курском направлении, проводили в последний путь в Севастополе. Об этом сообщает губернатор региона Михаил Развожаев.
"Сегодня простились с гвардии младшим сержантом, командиром отделения разведроты Вячеславом Викторовичем Паранюком. В 2019 году он переехал в Севастополь специально, чтобы заключить контракт на прохождение военной службы в 810-й бригаде морской пехоты", - написал он в Telegram-канале.
По информации губернатора, Вячеслав Паранюк служил в подразделениях разведки морской пехоты Черноморского флота добросовестно, старательно, выполнял все поставленные ему задачи.
"С первых дней СВО он находился на самых горячих участках боев. Воевал бесстрашно и умело, грамотно командовал своим отделением. Вячеслав Паранюк геройски погиб при выполнении боевой задачи на Курском направлении", - сообщил губернатор.
По словам командования, Вячеслав был прекрасным товарищем и пользовался заслуженным авторитетом и уважением у сослуживцев. Он был любящим мужем и отцом.
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УтратыСевастопольКрымНовости КрымаМихаил РазвожаевВооруженные силы РоссииАрмия и флотЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)
 
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