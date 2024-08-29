https://crimea.ria.ru/20240829/pogib-na-kurskom-napravlenii-v-sevastopole-prostilis-s-pekhotintsem-chf-1139977846.html

Погиб на Курском направлении: в Севастополе простились с пехотинцем ЧФ

Погиб на Курском направлении: в Севастополе простились с пехотинцем ЧФ - РИА Новости Крым, 29.08.2024

Погиб на Курском направлении: в Севастополе простились с пехотинцем ЧФ

Пехотинца Черноморского флота Вячеслава Паранюка, погибшего на Курском направлении, проводили в последний путь в Севастополе. Об этом сообщает губернатор... РИА Новости Крым, 29.08.2024

2024-08-29T18:49

2024-08-29T18:49

2024-08-29T18:49

утраты

севастополь

крым

новости крыма

михаил развожаев

вооруженные силы россии

армия и флот

чф рф (черноморский флот российской федерации)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/1d/1139977530_0:110:710:509_1920x0_80_0_0_b20b084d829f42c55ee47f808a0743bd.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости Крым. Пехотинца Черноморского флота Вячеслава Паранюка, погибшего на Курском направлении, проводили в последний путь в Севастополе. Об этом сообщает губернатор региона Михаил Развожаев.По информации губернатора, Вячеслав Паранюк служил в подразделениях разведки морской пехоты Черноморского флота добросовестно, старательно, выполнял все поставленные ему задачи."С первых дней СВО он находился на самых горячих участках боев. Воевал бесстрашно и умело, грамотно командовал своим отделением. Вячеслав Паранюк геройски погиб при выполнении боевой задачи на Курском направлении", - сообщил губернатор.По словам командования, Вячеслав был прекрасным товарищем и пользовался заслуженным авторитетом и уважением у сослуживцев. Он был любящим мужем и отцом.Читайте также на РИА Новости Крым:Спасал раненых товарищей: в Керчи простились с героем СВООни были патриотами: в Севастополе простились в погибшими героями СВО32 улицы в городах Крыма получили имена в честь героев СВО

севастополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

утраты, севастополь, крым, новости крыма, михаил развожаев, вооруженные силы россии, армия и флот, чф рф (черноморский флот российской федерации)