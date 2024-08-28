https://crimea.ria.ru/20240828/spasal-ranenykh-tovarischey-v-kerchi-prostilis-s-geroem-svo-1139950159.html

Спасал раненых товарищей: в Керчи простились с героем СВО

Спасал раненых товарищей: в Керчи простились с героем СВО - РИА Новости Крым, 28.08.2024

Спасал раненых товарищей: в Керчи простились с героем СВО

В Керчи простились с погибшим героем СВО Артемом Тимошенко. Об этом сообщили в администрации города. РИА Новости Крым, 28.08.2024

2024-08-28T20:32

2024-08-28T20:32

2024-08-28T20:32

керчь

память

администрация керчи

утраты

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. В Керчи простились с погибшим героем СВО Артемом Тимошенко. Об этом сообщили в администрации города.Артем Тимошенко был коренным керчанином. После начала СВО вместе с отцом помогал фронту. В июне этого года заключил контракт с Минобороны и стал стрелком гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота.Родные и близкие отзываются об Артеме как о настоящем патриоте своей страны, который был готов до последнего защищать и отстаивать ее интересы. Практически сразу он завоевал уважение сослуживцев и командиров успехами в обучении и дружелюбным характером. В одной из атак, на Авдеевском направлении, Артем, не раздумывая, бросился спасать из-под обстрела тяжело раненых товарищей.Артемом Тимошенко погиб 12 августа 2024 года в бою у деревни Гирьи Беловского района Курской области.

керчь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керчь, память, администрация керчи, утраты