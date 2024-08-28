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Спасал раненых товарищей: в Керчи простились с героем СВО
Спасал раненых товарищей: в Керчи простились с героем СВО - РИА Новости Крым, 28.08.2024
Спасал раненых товарищей: в Керчи простились с героем СВО
В Керчи простились с погибшим героем СВО Артемом Тимошенко. Об этом сообщили в администрации города. РИА Новости Крым, 28.08.2024
2024-08-28T20:32
2024-08-28T20:32
2024-08-28T20:32
керчь
память
администрация керчи
утраты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. В Керчи простились с погибшим героем СВО Артемом Тимошенко. Об этом сообщили в администрации города.Артем Тимошенко был коренным керчанином. После начала СВО вместе с отцом помогал фронту. В июне этого года заключил контракт с Минобороны и стал стрелком гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота.Родные и близкие отзываются об Артеме как о настоящем патриоте своей страны, который был готов до последнего защищать и отстаивать ее интересы. Практически сразу он завоевал уважение сослуживцев и командиров успехами в обучении и дружелюбным характером. В одной из атак, на Авдеевском направлении, Артем, не раздумывая, бросился спасать из-под обстрела тяжело раненых товарищей.Артемом Тимошенко погиб 12 августа 2024 года в бою у деревни Гирьи Беловского района Курской области.
керчь
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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керчь, память, администрация керчи, утраты
Спасал раненых товарищей: в Керчи простились с героем СВО
В Керчи простились с погибшим героем СВО Артемом Тимошенко
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. В Керчи простились с погибшим героем СВО Артемом Тимошенко. Об этом сообщили в администрации города.
"Сегодня Керчь простилась с Героем – Тимошенко Артемом Вячеславовичем, погибшим в ходе СВО", – говорится в сообщении.
Артем Тимошенко был коренным керчанином. После начала СВО вместе с отцом помогал фронту. В июне этого года заключил контракт с Минобороны и стал стрелком гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота.
Родные и близкие отзываются об Артеме как о настоящем патриоте своей страны, который был готов до последнего защищать и отстаивать ее интересы. Практически сразу он завоевал уважение сослуживцев и командиров успехами в обучении и дружелюбным характером. В одной из атак, на Авдеевском направлении, Артем, не раздумывая, бросился спасать из-под обстрела тяжело раненых товарищей.
Артемом Тимошенко погиб 12 августа 2024 года в бою у деревни Гирьи Беловского района Курской области.