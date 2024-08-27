https://crimea.ria.ru/20240827/oni-byli-patriotami-v-sevastopole-prostilis-v-pogibshimi-geroyami-svo-1139923265.html

Они были патриотами: в Севастополе простились в погибшими героями СВО

Они были патриотами: в Севастополе простились в погибшими героями СВО - РИА Новости Крым, 27.08.2024

Они были патриотами: в Севастополе простились в погибшими героями СВО

В Севастополе простились с погибшими в зоне СВО героями - добровольцем "Барса" Евгением Сапигой и с гвардии рядовым Николаем Лукьяновым. Об этом в своем... РИА Новости Крым, 27.08.2024

2024-08-27T20:33

2024-08-27T20:33

2024-08-27T20:48

утраты

новости сво

герои сво

севастополь

крым

новости крыма

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/17/1123034563_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_27b02a8695eff25077e747d7dbecf8a4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе простились с погибшими в зоне СВО героями - добровольцем "Барса" Евгением Сапигой и с гвардии рядовым Николаем Лукьяновым. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев.Погибший был коренным севастопольцем. После школы учился в судостроительном техникуме, проходил военную службу по призыву в одной из частей береговых войск ЧФ. Работал строителем.Родные и близкие отзываются о Евгении Анатольевиче как о настоящем патриоте своей страны, который был готов до последнего защищать и отстаивать интересы своей страны. Он был активным участником событий Русской весны 2014 года. Будучи казаком, неоднократно выполнял задачи по поддержанию общественного порядка в Севастополе. Контракт с ВС РФ В он заключил в начале текущего года.Евгений Анатольевич Сапига геройски погиб при выполнении боевой задачи на Николаевском направлении.Также в Холмовке во вторник простились с гвардии рядовым Николаем Лукьяновым.Погибший также был коренным севастопольцем. После школы окончил Университет юстиции в Сочи по специальности юрисприденция.Похоронили погибшего героя в Холмовке Бахчисарайского района, поскольку так он указал в своем завещании.Читайте также на РИА Новости Крым:32 улицы в городах Крыма получили имена в честь героев СВОВ Симферополе открыли мемориальную доску погибшему герою СВОНа причале в Севастополе появилась памятная доска погибшим в СВО морякам

севастополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

утраты, новости сво, герои сво, севастополь, крым, новости крыма, общество