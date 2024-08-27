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Они были патриотами: в Севастополе простились в погибшими героями СВО - РИА Новости Крым, 27.08.2024
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Они были патриотами: в Севастополе простились в погибшими героями СВО
Они были патриотами: в Севастополе простились в погибшими героями СВО - РИА Новости Крым, 27.08.2024
Они были патриотами: в Севастополе простились в погибшими героями СВО
В Севастополе простились с погибшими в зоне СВО героями - добровольцем "Барса" Евгением Сапигой и с гвардии рядовым Николаем Лукьяновым. Об этом в своем... РИА Новости Крым, 27.08.2024
2024-08-27T20:33
2024-08-27T20:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе простились с погибшими в зоне СВО героями - добровольцем "Барса" Евгением Сапигой и с гвардии рядовым Николаем Лукьяновым. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев.Погибший был коренным севастопольцем. После школы учился в судостроительном техникуме, проходил военную службу по призыву в одной из частей береговых войск ЧФ. Работал строителем.Родные и близкие отзываются о Евгении Анатольевиче как о настоящем патриоте своей страны, который был готов до последнего защищать и отстаивать интересы своей страны. Он был активным участником событий Русской весны 2014 года. Будучи казаком, неоднократно выполнял задачи по поддержанию общественного порядка в Севастополе. Контракт с ВС РФ В он заключил в начале текущего года.Евгений Анатольевич Сапига геройски погиб при выполнении боевой задачи на Николаевском направлении.Также в Холмовке во вторник простились с гвардии рядовым Николаем Лукьяновым.Погибший также был коренным севастопольцем. После школы окончил Университет юстиции в Сочи по специальности юрисприденция.Похоронили погибшего героя в Холмовке Бахчисарайского района, поскольку так он указал в своем завещании.Читайте также на РИА Новости Крым:32 улицы в городах Крыма получили имена в честь героев СВОВ Симферополе открыли мемориальную доску погибшему герою СВОНа причале в Севастополе появилась памятная доска погибшим в СВО морякам
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утраты, новости сво, герои сво, севастополь, крым, новости крыма, общество
Они были патриотами: в Севастополе простились в погибшими героями СВО

В Севастополе простились с погибшими героями СВО – Евгением Сапигой и Николаем Лукьяновым

20:33 27.08.2024 (обновлено: 20:48 27.08.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСвеча
Свеча - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе простились с погибшими в зоне СВО героями - добровольцем "Барса" Евгением Сапигой и с гвардии рядовым Николаем Лукьяновым. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев.
"Сегодня в Севастополе проводили в последний путь добровольца "Барса" Евгения Анатольевича Сапигу", - сообщил он.
Погибший был коренным севастопольцем. После школы учился в судостроительном техникуме, проходил военную службу по призыву в одной из частей береговых войск ЧФ. Работал строителем.
Родные и близкие отзываются о Евгении Анатольевиче как о настоящем патриоте своей страны, который был готов до последнего защищать и отстаивать интересы своей страны. Он был активным участником событий Русской весны 2014 года. Будучи казаком, неоднократно выполнял задачи по поддержанию общественного порядка в Севастополе. Контракт с ВС РФ В он заключил в начале текущего года.
Евгений Анатольевич Сапига геройски погиб при выполнении боевой задачи на Николаевском направлении.
Также в Холмовке во вторник простились с гвардии рядовым Николаем Лукьяновым.
Погибший также был коренным севастопольцем. После школы окончил Университет юстиции в Сочи по специальности юрисприденция.
"(Николай Аркадьевич – ред.) был патриотом своей страны. В апреле этого года подписал контракт с Минобороны чтобы участвовать в специальной военной операции. Николай Аркадьевич Лукьянов геройски погиб под Курском у села Каучук. Посмертно был награжден Орденом Мужества", - написал Развожаев.
Похоронили погибшего героя в Холмовке Бахчисарайского района, поскольку так он указал в своем завещании.
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