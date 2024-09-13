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Двое погибли и трое пострадали при атаках ВСУ в Запорожской области

Двое погибли и трое пострадали при атаках ВСУ в Запорожской области - РИА Новости Крым, 13.09.2024

Двое погибли и трое пострадали при атаках ВСУ в Запорожской области

В результате ударов по мирным городам Запорожской области два человека погибли и трое пострадали. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий. РИА Новости Крым, 13.09.2024

2024-09-13T18:43

2024-09-13T18:43

2024-09-13T18:43

евгений балицкий

запорожская область

новости

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. В результате ударов по мирным городам Запорожской области два человека погибли и трое пострадали. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий.Сегодня в результате атаки на гражданские транспортные средства пострадал мирный житель села Тарасовка Пологовского района. При транспортировке в лечебное учреждение противник нанес повторную атаку дроном, 22-летний парень погиб, написал губернатор в своем Telegram-канале.Также атака совершена на город Васильевка, ранения разной степени тяжести получили двое гражданских. Пострадавшие были оперативно доставлены в Васильевскую городскую больницу, один из них находится в крайне тяжелом состоянии. В другом районе Васильевки совершен сброс боеприпаса с беспилотника, один мужчина погиб, другой получил осколочные ранения, написал Балицкий.Читайте также на РИА Новости Крым:Дрон ВСУ атаковал машину с семьей в Запорожской области - погиб ребенокОбстрел центрального рынка в Херсонской области: ранены восемь человекДуши убитых Украиной детей придают сил сражаться дальше – Балицкий

запорожская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений балицкий, запорожская область, новости, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу