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Двое погибли и трое пострадали при атаках ВСУ в Запорожской области - РИА Новости Крым, 13.09.2024
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Двое погибли и трое пострадали при атаках ВСУ в Запорожской области
Двое погибли и трое пострадали при атаках ВСУ в Запорожской области - РИА Новости Крым, 13.09.2024
Двое погибли и трое пострадали при атаках ВСУ в Запорожской области
В результате ударов по мирным городам Запорожской области два человека погибли и трое пострадали. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий. РИА Новости Крым, 13.09.2024
2024-09-13T18:43
2024-09-13T18:43
евгений балицкий
запорожская область
новости
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. В результате ударов по мирным городам Запорожской области два человека погибли и трое пострадали. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий.Сегодня в результате атаки на гражданские транспортные средства пострадал мирный житель села Тарасовка Пологовского района. При транспортировке в лечебное учреждение противник нанес повторную атаку дроном, 22-летний парень погиб, написал губернатор в своем Telegram-канале.Также атака совершена на город Васильевка, ранения разной степени тяжести получили двое гражданских. Пострадавшие были оперативно доставлены в Васильевскую городскую больницу, один из них находится в крайне тяжелом состоянии. В другом районе Васильевки совершен сброс боеприпаса с беспилотника, один мужчина погиб, другой получил осколочные ранения, написал Балицкий.Читайте также на РИА Новости Крым:Дрон ВСУ атаковал машину с семьей в Запорожской области - погиб ребенокОбстрел центрального рынка в Херсонской области: ранены восемь человекДуши убитых Украиной детей придают сил сражаться дальше – Балицкий
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Новости
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евгений балицкий, запорожская область, новости, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
Двое погибли и трое пострадали при атаках ВСУ в Запорожской области

Два человека погибли и трое пострадали при атаках ВСУ в Запорожской области

18:43 13.09.2024
 
© Telegram главы Запорожской области Евгения БалицкогоДва человека погибли и трое пострадали при атаках ВСУ в Запорожской области
Два человека погибли и трое пострадали при атаках ВСУ в Запорожской области
© Telegram главы Запорожской области Евгения Балицкого
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. В результате ударов по мирным городам Запорожской области два человека погибли и трое пострадали. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий.
Сегодня в результате атаки на гражданские транспортные средства пострадал мирный житель села Тарасовка Пологовского района. При транспортировке в лечебное учреждение противник нанес повторную атаку дроном, 22-летний парень погиб, написал губернатор в своем Telegram-канале.
Также атака совершена на город Васильевка, ранения разной степени тяжести получили двое гражданских. Пострадавшие были оперативно доставлены в Васильевскую городскую больницу, один из них находится в крайне тяжелом состоянии. В другом районе Васильевки совершен сброс боеприпаса с беспилотника, один мужчина погиб, другой получил осколочные ранения, написал Балицкий.
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Евгений БалицкийЗапорожская областьНовостиПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)ВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы ВСУ
 
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