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Дрон ВСУ атаковал машину с семьей в Запорожской области - погиб ребенок - РИА Новости Крым, 27.08.2024
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Дрон ВСУ атаковал машину с семьей в Запорожской области - погиб ребенок
Дрон ВСУ атаковал машину с семьей в Запорожской области - погиб ребенок - РИА Новости Крым, 27.08.2024
Дрон ВСУ атаковал машину с семьей в Запорожской области - погиб ребенок
ВСУ атаковали автомобиль с семьей в Запорожской области, погиб ребенок, остальные получили ранения. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий. РИА Новости Крым, 27.08.2024
2024-08-27T14:46
2024-08-27T14:48
пологи
запорожская область
евгений балицкий
обстрелы всу
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. ВСУ атаковали автомобиль с семьей в Запорожской области, погиб ребенок, остальные получили ранения. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий.ЧП произошло на подъезде к городу Пологи.Сейчас пострадавшие находятся в больнице. "Противник видел и понимал, по кому он направляет удар, целенаправленно бил по мирным жителям", - подчеркнул Балицкий.Он также выразил соболезнования родным погибшего ребенка.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по Энергодару – повреждена инфраструктураОбстрел центрального рынка в Херсонской области: ранены восемь человекДуши убитых Украиной детей придают сил сражаться дальше – Балицкий
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пологи, запорожская область, евгений балицкий, обстрелы всу, происшествия, новости
Дрон ВСУ атаковал машину с семьей в Запорожской области - погиб ребенок

Ребенок погиб при атаке украинского беспилотника на машину с семьей - Балицкий

14:46 27.08.2024 (обновлено: 14:48 27.08.2024)
 
© Telegram главы Запорожской области Евгения БалицкогоДрон ВСУ атаковал машину с семьей в Пологах Запорожской области
Дрон ВСУ атаковал машину с семьей в Пологах Запорожской области
© Telegram главы Запорожской области Евгения Балицкого
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. ВСУ атаковали автомобиль с семьей в Запорожской области, погиб ребенок, остальные получили ранения. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий.
ЧП произошло на подъезде к городу Пологи.
"Вражеский БПЛА атаковал гражданскую машину, в которой ехала семья из пяти человек. Все пассажиры и водитель получили ранения разной степени тяжести, в том числе два несовершеннолетних ребенка. К сожалению, один ребенок погиб", - написал он в своем Telegram-канале.
Сейчас пострадавшие находятся в больнице.
"Противник видел и понимал, по кому он направляет удар, целенаправленно бил по мирным жителям", - подчеркнул Балицкий.
Он также выразил соболезнования родным погибшего ребенка.
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ПологиЗапорожская областьЕвгений БалицкийОбстрелы ВСУПроисшествияНовости
 
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