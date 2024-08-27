https://crimea.ria.ru/20240827/dron-vsu-atakoval-mashinu-s-semey-v-zaporozhskoy-oblasti---pogib-rebenok-1139913875.html

Дрон ВСУ атаковал машину с семьей в Запорожской области - погиб ребенок

Дрон ВСУ атаковал машину с семьей в Запорожской области - погиб ребенок - РИА Новости Крым, 27.08.2024

Дрон ВСУ атаковал машину с семьей в Запорожской области - погиб ребенок

ВСУ атаковали автомобиль с семьей в Запорожской области, погиб ребенок, остальные получили ранения. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий. РИА Новости Крым, 27.08.2024

2024-08-27T14:46

2024-08-27T14:46

2024-08-27T14:48

пологи

запорожская область

евгений балицкий

обстрелы всу

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. ВСУ атаковали автомобиль с семьей в Запорожской области, погиб ребенок, остальные получили ранения. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий.ЧП произошло на подъезде к городу Пологи.Сейчас пострадавшие находятся в больнице. "Противник видел и понимал, по кому он направляет удар, целенаправленно бил по мирным жителям", - подчеркнул Балицкий.Он также выразил соболезнования родным погибшего ребенка.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по Энергодару – повреждена инфраструктураОбстрел центрального рынка в Херсонской области: ранены восемь человекДуши убитых Украиной детей придают сил сражаться дальше – Балицкий

пологи

запорожская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пологи, запорожская область, евгений балицкий, обстрелы всу, происшествия, новости