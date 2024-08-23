https://crimea.ria.ru/20240823/vsu-udarili-po-energodaru---povrezhdena-infrastruktura-1139826461.html

ВСУ ударили по Энергодару – повреждена инфраструктура

ВСУ ударили по Энергодару – повреждена инфраструктура - РИА Новости Крым, 23.08.2024

ВСУ ударили по Энергодару – повреждена инфраструктура

Украинские боевики целенаправленно ударили по гидротехническим сооружениям Энергодара. Об этом в пятницу сообщил губернатор Запорожской области Евгений... РИА Новости Крым, 23.08.2024

2024-08-23T15:36

2024-08-23T15:36

2024-08-23T15:46

новости

энергодар

запорожская область

заэс (запорожская атомная электростанция)

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

евгений балицкий

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости Крым. Украинские боевики целенаправленно ударили по гидротехническим сооружениям Энергодара. Об этом в пятницу сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, отметив, что в городе частично нет воды.Оперативные службы в кратчайшие сроки ликвидировали очаги возгорания, последствия обстрела уже устранены, на данный момент водоснабжение восстановлено, уточнил руководитель."Не исключено повторение ситуации, ведь противник ориентирован на уничтожение гражданской и социальной инфраструктуры. Все оперативные и жилищно-коммунальные службы работают в полной готовности", - написал Балицкий.Ранее в пятницу в пресс-службе ЗАЭС сообщили, что на Запорожской АЭС отключилась высоковольтная линия энергоснабжения, опасности для станции нет.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация с ядерной безопасностью на Запорожской АЭС ухудшается – МАГАТЭАтака на Запорожскую АЭС: дрон сбросил заряд на дорогу вдоль энергоблоковУдар ВСУ нарушил физическую целостность ЗАЭС

энергодар

запорожская область

заэс (запорожская атомная электростанция)

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, энергодар, запорожская область, заэс (запорожская атомная электростанция), обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), евгений балицкий