https://crimea.ria.ru/20240823/vsu-udarili-po-energodaru---povrezhdena-infrastruktura-1139826461.html
ВСУ ударили по Энергодару – повреждена инфраструктура
ВСУ ударили по Энергодару – повреждена инфраструктура - РИА Новости Крым, 23.08.2024
ВСУ ударили по Энергодару – повреждена инфраструктура
Украинские боевики целенаправленно ударили по гидротехническим сооружениям Энергодара. Об этом в пятницу сообщил губернатор Запорожской области Евгений... РИА Новости Крым, 23.08.2024
2024-08-23T15:36
2024-08-23T15:36
2024-08-23T15:46
новости
энергодар
запорожская область
заэс (запорожская атомная электростанция)
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
евгений балицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости Крым. Украинские боевики целенаправленно ударили по гидротехническим сооружениям Энергодара. Об этом в пятницу сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, отметив, что в городе частично нет воды.Оперативные службы в кратчайшие сроки ликвидировали очаги возгорания, последствия обстрела уже устранены, на данный момент водоснабжение восстановлено, уточнил руководитель."Не исключено повторение ситуации, ведь противник ориентирован на уничтожение гражданской и социальной инфраструктуры. Все оперативные и жилищно-коммунальные службы работают в полной готовности", - написал Балицкий.Ранее в пятницу в пресс-службе ЗАЭС сообщили, что на Запорожской АЭС отключилась высоковольтная линия энергоснабжения, опасности для станции нет.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация с ядерной безопасностью на Запорожской АЭС ухудшается – МАГАТЭАтака на Запорожскую АЭС: дрон сбросил заряд на дорогу вдоль энергоблоковУдар ВСУ нарушил физическую целостность ЗАЭС
энергодар
запорожская область
заэс (запорожская атомная электростанция)
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новости, энергодар, запорожская область, заэс (запорожская атомная электростанция), обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), евгений балицкий
ВСУ ударили по Энергодару – повреждена инфраструктура
ВСУ обстреляли гидротехнические сооружения Энергодара
15:36 23.08.2024 (обновлено: 15:46 23.08.2024)