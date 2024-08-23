https://crimea.ria.ru/20240823/na-zaes-otklyuchilas-vysokovoltnaya-liniya-energosnabzheniya-1139817411.html

На ЗАЭС отключилась высоковольтная линия энергоснабжения

На ЗАЭС отключилась высоковольтная линия энергоснабжения - РИА Новости Крым, 23.08.2024

На ЗАЭС отключилась высоковольтная линия энергоснабжения

На Запорожской АЭС отключилась высоковольтная линия энергоснабжения, опасности для станции нет, сообщили в пресс-службе ЗАЭС. РИА Новости Крым, 23.08.2024

2024-08-23T07:34

2024-08-23T07:34

2024-08-23T07:34

заэс (запорожская атомная электростанция)

запорожская область

новости

ядерная энергетика

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости Крым. На Запорожской АЭС отключилась высоковольтная линия энергоснабжения, опасности для станции нет, сообщили в пресс-службе ЗАЭС.Нан станции напомнили, что в настоящий момент все блоки АЭС находятся в состоянии "холодный останов". "Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности", - подчеркнули в пресс-службе. Радиационный фон на станции и прилегающей территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков и не превышает естественных фоновых природных значений, заверили на ЗАЭС.ЗАЭС находится на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:На ЗАЭС рассказали подробности атаки украинского дронаПожар в градирне ЗАЭС - ученый оценил вероятность ядерного зараженияКиев принялся за ядерный террор континента – МИД об атаке по ЗАЭС

заэс (запорожская атомная электростанция)

запорожская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

заэс (запорожская атомная электростанция), запорожская область, новости, ядерная энергетика, происшествия