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На ЗАЭС отключилась высоковольтная линия энергоснабжения - РИА Новости Крым, 23.08.2024
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На ЗАЭС отключилась высоковольтная линия энергоснабжения
На ЗАЭС отключилась высоковольтная линия энергоснабжения - РИА Новости Крым, 23.08.2024
На ЗАЭС отключилась высоковольтная линия энергоснабжения
На Запорожской АЭС отключилась высоковольтная линия энергоснабжения, опасности для станции нет, сообщили в пресс-службе ЗАЭС. РИА Новости Крым, 23.08.2024
2024-08-23T07:34
2024-08-23T07:34
заэс (запорожская атомная электростанция)
запорожская область
новости
ядерная энергетика
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости Крым. На Запорожской АЭС отключилась высоковольтная линия энергоснабжения, опасности для станции нет, сообщили в пресс-службе ЗАЭС.Нан станции напомнили, что в настоящий момент все блоки АЭС находятся в состоянии "холодный останов". "Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности", - подчеркнули в пресс-службе. Радиационный фон на станции и прилегающей территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков и не превышает естественных фоновых природных значений, заверили на ЗАЭС.ЗАЭС находится на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:На ЗАЭС рассказали подробности атаки украинского дронаПожар в градирне ЗАЭС - ученый оценил вероятность ядерного зараженияКиев принялся за ядерный террор континента – МИД об атаке по ЗАЭС
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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заэс (запорожская атомная электростанция), запорожская область, новости, ядерная энергетика, происшествия
На ЗАЭС отключилась высоковольтная линия энергоснабжения

На Запорожской АЭС отключилась высоковольтная линия энергоснабжения

07:34 23.08.2024
 
© РИА Новости . Таисия Воронцова / Перейти в фотобанкЛоготип на въезде на территорию Запорожской АЭС
Логотип на въезде на территорию Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© РИА Новости . Таисия Воронцова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости Крым. На Запорожской АЭС отключилась высоковольтная линия энергоснабжения, опасности для станции нет, сообщили в пресс-службе ЗАЭС.
"На Запорожской АЭС 23 августа 2024 года действием автоматики отключена высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ "Ферросплавная -1". Собственные нужды АЭС запитаны от линии 750кВ "Днепровская". Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано", - говорится в сообщении.
Нан станции напомнили, что в настоящий момент все блоки АЭС находятся в состоянии "холодный останов".
"Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности", - подчеркнули в пресс-службе.
Радиационный фон на станции и прилегающей территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков и не превышает естественных фоновых природных значений, заверили на ЗАЭС.
ЗАЭС находится на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
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ЗАЭС (Запорожская атомная электростанция)Запорожская областьНовостиЯдерная энергетикаПроисшествия
 
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