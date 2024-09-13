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Солнечные дни, жара, сентябрь: прогноз погоды для Крыма на выходные - РИА Новости Крым, 13.09.2024
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Солнечные дни, жара, сентябрь: прогноз погоды для Крыма на выходные
Солнечные дни, жара, сентябрь: прогноз погоды для Крыма на выходные - РИА Новости Крым, 13.09.2024
Солнечные дни, жара, сентябрь: прогноз погоды для Крыма на выходные
Грядущие выходные в Крыму будут теплыми и сухими. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. РИА Новости Крым, 13.09.2024
2024-09-13T20:08
2024-09-13T20:08
радио "спутник в крыму"
центр погоды "фобос"
погода в крыму
крымская погода
евгений тишковец
крым
погода
прогноз
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Грядущие выходные в Крыму будут теплыми и сухими. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.В воскресенье характер метеоусловий существенно не изменится, однако к вечеру к полуострову начнет подбираться холодная фронтальная система: в западных районах полуострова вероятны ливневые дожди, в остальных регионах сохранится солнечная сухая погода, ночью +17…+22, днем до +31, с юго-восточным ветром.В целом сентябрь в Крыму теплее климатической нормы на 3,3 градуса, добавил эксперт. Высокая температура морской воды также сохраняется дольше обычного и сейчас составляет в среднем около 25 градусов тепла.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Климат Крыма лихорадит – экспертЗатяжной геомагнитный шторм начался на ЗемлеРекордный солнечный цикл: Землю ждут мощные магнитные бури в сентябре
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Солнечные дни, жара, сентябрь: прогноз погоды для Крыма на выходные

По-летнему тепло и солнечно будет в Крыму в выходные – ФОБОС

20:08 13.09.2024
 
© РИА Новости КрымЛето в Крыму
Лето в Крыму - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Грядущие выходные в Крыму будут теплыми и сухими. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

"В субботу ожидается повышенный фон атмосферного давления: солнечно, малооблачная, сухая погода. В ночные часы +14…+19. Днем столбики термометров отправятся на штурм тридцатиградусной высоты – по Крыму +28…+33. Ветер южных, юго-восточных румбов 2-3 м/с", – прогнозирует Тишковец.

В воскресенье характер метеоусловий существенно не изменится, однако к вечеру к полуострову начнет подбираться холодная фронтальная система: в западных районах полуострова вероятны ливневые дожди, в остальных регионах сохранится солнечная сухая погода, ночью +17…+22, днем до +31, с юго-восточным ветром.
В целом сентябрь в Крыму теплее климатической нормы на 3,3 градуса, добавил эксперт. Высокая температура морской воды также сохраняется дольше обычного и сейчас составляет в среднем около 25 градусов тепла.
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