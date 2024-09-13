https://crimea.ria.ru/20240913/solnechnye-dni-zhara-sentyabr-prognoz-pogody-dlya-kryma-na-vykhodnye-1140324618.html

Солнечные дни, жара, сентябрь: прогноз погоды для Крыма на выходные

Солнечные дни, жара, сентябрь: прогноз погоды для Крыма на выходные - РИА Новости Крым, 13.09.2024

Солнечные дни, жара, сентябрь: прогноз погоды для Крыма на выходные

Грядущие выходные в Крыму будут теплыми и сухими. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. РИА Новости Крым, 13.09.2024

2024-09-13T20:08

2024-09-13T20:08

2024-09-13T20:08

радио "спутник в крыму"

центр погоды "фобос"

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прогноз

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Грядущие выходные в Крыму будут теплыми и сухими. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.В воскресенье характер метеоусловий существенно не изменится, однако к вечеру к полуострову начнет подбираться холодная фронтальная система: в западных районах полуострова вероятны ливневые дожди, в остальных регионах сохранится солнечная сухая погода, ночью +17…+22, днем до +31, с юго-восточным ветром.В целом сентябрь в Крыму теплее климатической нормы на 3,3 градуса, добавил эксперт. Высокая температура морской воды также сохраняется дольше обычного и сейчас составляет в среднем около 25 градусов тепла.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Климат Крыма лихорадит – экспертЗатяжной геомагнитный шторм начался на ЗемлеРекордный солнечный цикл: Землю ждут мощные магнитные бури в сентябре

https://crimea.ria.ru/20240912/temperatura-vody-v-chernom-more-v-krymu-----dannye-po-gorodam-1140301299.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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