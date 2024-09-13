https://crimea.ria.ru/20240913/glavnoe-za-den-13-sentyabrya-1140333539.html

Главное за день: 13 сентября

Главное за день: 13 сентября - РИА Новости Крым, 13.09.2024

Главное за день: 13 сентября

Слова Путина о дальнобойных западных ракетах дошли до адресата, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Армия России за неделю нанесла 39... РИА Новости Крым, 13.09.2024

2024-09-13T22:43

2024-09-13T22:43

2024-09-13T22:43

главное за день

новости

россия

риа новости крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/12/1138189629_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_d377e259e36bef19fc5e5e0973535f32.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Слова Путина о дальнобойных западных ракетах дошли до адресата, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Армия России за неделю нанесла 39 высокоточных групповых ударов по объектам нефтегазовой отрасли и энергетики, аэродромам и военным заводам Украины. В распоряжении ФСБ оказались документы о причастности Великобритании к эскалации украино-российского конфликта. Банк России в целях борьбы с инфляцией повысил ключевую ставку до 19%. Военный корреспондент Евгений Поддубный вышел из больницы после ранения, полученного в Курской области.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.На Западе услышали заявление Путина об ударах вглубь РоссииВ странах НАТО услышали слова президента России Владимира Путина о разрешении на удары дальнобойными западными ракетами по территории России. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков."Заявление, которые было вчера сделано Путиным, очень важное: оно предельно четкое, однозначное и не допускает каких-то двойных прочтений. У нас нет сомнений, что это заявление достигло своих адресатов", – сказал Песков.Президент России Владимир Путин накануне заявил, что страны НАТО сегодня обсуждают не просто разрешение Украине наносить удары по России западным дальнобойным оружием, речь идет о принятии решения о прямом участии альянса в военном конфликте.39 групповых ударов по объектам на УкраинеВооруженные силы РФ нанесли 39 групповых ударов по объектам нефтегазовой отрасли и энергетики на Украине, а также по инфраструктуре военных аэродромов, цехам по изготовлению порохов и компонентов для оперативно-тактических ракет. Об этом сообщили в Минобороны РФ."Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено 39 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых были поражены: объекты нефтегазовой отрасли и энергетики, обеспечивавшие работу предприятий ОПК Украины, инфраструктура военных аэродромов, цеха по изготовлению порохов и производству компонентов для оперативно-тактических ракет", – говорится в сообщении.ФСБ получила доказательства подрывной работы БританииВ ФСБ были получены документы, которые подтверждают причастность Великобритании к эскалации международной военно-политической обстановки с целью нанесения стратегического поражения России. Об этом сообщили РИА Новости."Указанные документы свидетельствуют о том, что в Великобритании головным подразделением, координирующим проведение подрывной политики на российском направлении (и в странах, ранее входивших в СССР), является Директорат Восточной Европы и Центральной Азии МИД Великобритании", – сообщает ФСБПосле начала СВО эту структуру преобразовали в спецслужбу, главной задачей которой стало нанесение России стратегического поражения.Банк России повысил ключевую ставкуВ Центробанке по итогам заседания совета директоров заявили о повышении ключевой ставки на 1 процентный пункт, до 19% годовых, сообщается на сайте регулятора. Это самый большой размер ставки с начала апреля 2022 года, когда она была на уровне 20% годовых."Требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики для того, чтобы снизить инфляционные ожидания и обеспечить возвращение инфляции к цели в 2025 году. Мы допускаем возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании", – сказано в сообщении регулятора.Военкор Евгений Поддубный выписан из больницыМедики выписали из больницы военного корреспондента Евгения Поддубного, который в августе получил тяжелые ранения в Курской области. Об этом сообщили РИА Новости."Военного корреспондента Евгения Поддубного выписали из НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского", – говорится в сообщении.7 августа в приграничном районе Курской области машину Поддубного атаковал беспилотник ВСУ. Военкор получил тяжелые ранения.

https://crimea.ria.ru/20240913/ssha-vveli-sanktsii-v-otnoshenii-mia-rossiya-segodnya-i-dmitriya-kiseleva-1140335539.html

https://crimea.ria.ru/20240913/defitsit-elektroenergii-na-ukraine-kiev-zaprosil-pomosch-neskolkikh-stran-1140324746.html

https://crimea.ria.ru/20240913/zafiksirovano-bolee-400-sluchaev-primeneniya-vsu-khimoruzhiya-v-dnr-1140331536.html

https://crimea.ria.ru/20240913/k-chemu-privedet-povyshenie-klyuchevoy-stavki-tsentrobanka-1140331384.html

https://crimea.ria.ru/20240913/pozhat-ruku-muzhikam-poddubnyy-khochet-lichno-poblagodarit-za-svoe-spasenie-1140319507.html

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, новости, россия, риа новости крым