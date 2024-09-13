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Военкор Евгений Поддубный выписан из больницы после ранения
Военкор Евгений Поддубный выписан из больницы после ранения - РИА Новости Крым, 13.09.2024
Военкор Евгений Поддубный выписан из больницы после ранения
Военный корреспондент Евгений Поддубный, получивший в августе тяжелые ранения в Курской области, выписан из больницы. Об этом в пятницу сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 13.09.2024
2024-09-13T09:43
2024-09-13T09:43
2024-09-13T09:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Военный корреспондент Евгений Поддубный, получивший в августе тяжелые ранения в Курской области, выписан из больницы. Об этом в пятницу сообщает РИА Новости.7 августа в приграничном районе Курской области машину Поддубного атаковал беспилотник ВСУ. Военкор получил тяжелые ранения. Его доставили в реанимацию Курской областной больницы, где провели все необходимые исследования. Вечером того же дня врио главы Курской области Алексей Смирнов сообщил, что Поддубный пришел в сознание.Позже сообщалось, что раненного военкора отправят на лечение в Москву. Медики уточнили, что у него серьезный ожог, черепно-мозговая травма и травма лицевого скелета.Следственный комитет РФ по факту ранения военного корреспондента Евгения Поддубного возбудил уголовное дело о покушении на убийство и воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Просто отчаянно хотел жить": Поддубный впервые рассказал об атаке дронаВоенкора Евгения Поддубного наградят ведомственной медалью СК"Мы обязательно победим": первый комментарий Поддубного после ранения
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россия, новости, новости сво, евгений поддубный, курская область
Военкор Евгений Поддубный выписан из больницы после ранения
Военкора Евгения Поддубного выписали из больницы после ранения