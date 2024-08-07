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Военкор Поддубный пришел в сознание

Военкор Поддубный пришел в сознание - РИА Новости Крым, 07.08.2024

Военкор Поддубный пришел в сознание

Военный корреспондент Евгений Поддубный, который попал в Курскую областную больницу после ранения в результате обстрела ВСУ, пришел в сознание. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 07.08.2024

2024-08-07T23:38

2024-08-07T23:38

2024-08-07T23:44

евгений поддубный

обстрелы курской области

курская область

алексей смирнов

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происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Военный корреспондент Евгений Поддубный, который попал в Курскую областную больницу после ранения в результате обстрела ВСУ, пришел в сознание. Об этом сообщил врио главы Курской области Алексей Смирнов.В среду вечером ВГТРК сообщили, что Евгений Поддубный ранен в Курской области, он доставлен в областную больницу. Отмечалось, что машину, в которой находился военкор, попала под обстрел ВСУ в приграничье Курской области, он получил тяжелые ранения.Ранее в СМИ и Telegram-каналах появились сообщения о гибели Поддубного при атаке дрона ВСУ.Евгений Поддубный в журналистике более 20 лет. Работал в таких горячих точках как Афганистан Ирак, Израиль, Ливан, Абхазия, Египет, Грузия, Сирия и Украина и других.В 2018 году получил звание Заслуженный журналист Российской Федерации. Евгений Поддубный неоднократно получал специальный приз российской национальной телевизионной премии "Тефи".Журналист награжден медалями "За заслуги перед Отечеством" II степени, "За отвагу", ордена Мужества, Александра Невского, "За заслуги перед Отечеством".

курская область

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2024

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