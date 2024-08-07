https://crimea.ria.ru/20240807/voenkor-evgeniy-poddubnyy-ranen-v-kurskoy-oblasti-1139441354.html

Военкор Евгений Поддубный ранен в Курской области

Военкор Евгений Поддубный ранен в Курской области - РИА Новости Крым, 07.08.2024

Военкор Евгений Поддубный ранен в Курской области

Военный корреспондент Евгений Поддубный ранен в Курской области, он доставлен в областную больницу. Об этом сообщил Telegram-канал "Вести". РИА Новости Крым, 07.08.2024

2024-08-07T23:00

2024-08-07T23:00

2024-08-07T23:19

журналистика

евгений поддубный

утраты

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курская область

обстрелы курской области

новости

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Военный корреспондент Евгений Поддубный ранен в Курской области, он доставлен в областную больницу. Об этом сообщил Telegram-канал "Вести".В приемном отделении подтвердили, что журналист поступил к больницу, не указав информацию о его состоянии, добавили РИА Новости.Ранее в СМИ и Telegram-каналах появились сообщения о гибели Поддубного при атаке дрона ВСУ.Евгений Поддубный в журналистике более 20 лет. Работал в таких горячих точках как Афганистан Ирак, Израиль, Ливан, Абхазия, Египет, Грузия, Сирия и Украина и других. В 2018 году получил звание Заслуженный журналист Российской Федерации. Евгений Поддубный неоднократно получал специальный приз российской национальной телевизионной премии "Тефи".Журналист награжден медалями "За заслуги перед Отечеством" II степени, "За отвагу", ордена Мужества, Александра Невского, "За заслуги перед Отечеством".

курская область

россия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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журналистика, евгений поддубный, утраты, новости сво, курская область, обстрелы курской области, новости, россия