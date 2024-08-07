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Военкор Евгений Поддубный ранен в Курской области - РИА Новости Крым, 07.08.2024
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Военкор Евгений Поддубный ранен в Курской области
Военкор Евгений Поддубный ранен в Курской области - РИА Новости Крым, 07.08.2024
Военкор Евгений Поддубный ранен в Курской области
Военный корреспондент Евгений Поддубный ранен в Курской области, он доставлен в областную больницу. Об этом сообщил Telegram-канал "Вести". РИА Новости Крым, 07.08.2024
2024-08-07T23:00
2024-08-07T23:19
журналистика
евгений поддубный
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курская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Военный корреспондент Евгений Поддубный ранен в Курской области, он доставлен в областную больницу. Об этом сообщил Telegram-канал "Вести".В приемном отделении подтвердили, что журналист поступил к больницу, не указав информацию о его состоянии, добавили РИА Новости.Ранее в СМИ и Telegram-каналах появились сообщения о гибели Поддубного при атаке дрона ВСУ.Евгений Поддубный в журналистике более 20 лет. Работал в таких горячих точках как Афганистан Ирак, Израиль, Ливан, Абхазия, Египет, Грузия, Сирия и Украина и других. В 2018 году получил звание Заслуженный журналист Российской Федерации. Евгений Поддубный неоднократно получал специальный приз российской национальной телевизионной премии "Тефи".Журналист награжден медалями "За заслуги перед Отечеством" II степени, "За отвагу", ордена Мужества, Александра Невского, "За заслуги перед Отечеством".
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журналистика, евгений поддубный, утраты, новости сво, курская область, обстрелы курской области, новости, россия
Военкор Евгений Поддубный ранен в Курской области

Военный корреспондент Евгений Поддубный доставлен в больницу Курской области с ранением

23:00 07.08.2024 (обновлено: 23:19 07.08.2024)
 
© Telegram-канал ВЕСТИВоенкор Евгений Поддубный
Военкор Евгений Поддубный
© Telegram-канал ВЕСТИ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Военный корреспондент Евгений Поддубный ранен в Курской области, он доставлен в областную больницу. Об этом сообщил Telegram-канал "Вести".
"Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный ранен в результате атаки украинского дрона в Курской области. Сейчас он находится в областной больнице", — говорится в публикации.
В приемном отделении подтвердили, что журналист поступил к больницу, не указав информацию о его состоянии, добавили РИА Новости.
Ранее в СМИ и Telegram-каналах появились сообщения о гибели Поддубного при атаке дрона ВСУ.
Евгений Поддубный в журналистике более 20 лет. Работал в таких горячих точках как Афганистан Ирак, Израиль, Ливан, Абхазия, Египет, Грузия, Сирия и Украина и других.
В 2018 году получил звание Заслуженный журналист Российской Федерации. Евгений Поддубный неоднократно получал специальный приз российской национальной телевизионной премии "Тефи".
Журналист награжден медалями "За заслуги перед Отечеством" II степени, "За отвагу", ордена Мужества, Александра Невского, "За заслуги перед Отечеством".
 
ЖурналистикаЕвгений ПоддубныйУтратыНовости СВОКурская областьОбстрелы Курской областиНовостиРоссия
 
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Заголовок открываемого материала
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22:39Главные новости Крыма: 7 августа
22:38Из-за аварии обесточены поселки в Ялте и Красногвардейском районе Крыма
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21:42В Крыму восстановят более 100 гектаров лесополос
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21:09Стрельба из артиллерии слышна в Новороссийске – что происходит
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20:51В Госдепе прокомментировали атаку ВСУ на Курскую область
20:41Что будет с ключевой ставкой ЦБ этой осенью – прогноз депутата Госдумы
20:34В Курской области введен режим ЧС
20:29Когда в Евпатории возобновят подачу горячей воды
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