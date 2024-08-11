https://crimea.ria.ru/20240811/prosto-otchayanno-khotel-zhit-poddubnyy-vpervye-rasskazal-ob-atake-drona-1139521268.html
"Просто отчаянно хотел жить": Поддубный впервые рассказал об атаке дрона
"Просто отчаянно хотел жить": Поддубный впервые рассказал об атаке дрона - РИА Новости Крым, 11.08.2024
"Просто отчаянно хотел жить": Поддубный впервые рассказал об атаке дрона
Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный впервые после ранения поделился воспоминаниями о дне, когда его машину атаковал украинский беспилотник. Об этом он РИА Новости Крым, 11.08.2024
2024-08-11T18:05
2024-08-11T18:05
2024-08-11T18:07
евгений поддубный
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СИМФЕРОПОЛЬ,11 авг - РИА Новости Крым. Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный впервые после ранения поделился воспоминаниями о дне, когда его машину атаковал украинский беспилотник. Об этом он рассказал в интервью журналисту Евгению Попову на телеканале "Россия 1", фрагмент которого опубликован в Telegram-канале журналиста.7 августа в приграничном районе Курской области машину Поддубного атаковал беспилотник ВСУ. Военкор получил тяжелые ранения. Его доставили в реанимацию Курской областной больницы, где провели все необходимые исследования. Вечером того же дня врио главы Курской области Алексей Смирнов сообщил, что он пришел в сознание. На следующий день сообщалось, что раненного военкора отправят на лечение в Москву. Директор НИИ Склифосовского Сергей Петриков отметил, что состояние Поддубного остается тяжелым, но стабильным. У него серьезный ожог, черепно-мозговая травма и травма лицевого скелета.СК РФ по факту ранения в Курской области военного корреспондента Евгения Поддубного возбудил уголовное дело о покушении на убийство и воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста.Читайте также на РИА Новости Крым:Военкора Евгения Поддубного наградят ведомственной медалью СКВоенкор Поддубный пришел в сознание "Мы обязательно победим": первый комментарий Поддубного после ранения
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евгений поддубный, россия, новости сво, обстрелы курской области, общество, новости, журналистика
"Просто отчаянно хотел жить": Поддубный впервые рассказал об атаке дрона
Военкор Поддубный впервые рассказал об атаке после ранения
18:05 11.08.2024 (обновлено: 18:07 11.08.2024)