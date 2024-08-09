https://crimea.ria.ru/20240809/v-nii-sklifosovskogo-rasskazali-o-sostoyanii-voenkora-poddubnogo-1139482025.html

В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии военкора Поддубного

В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии военкора Поддубного - РИА Новости Крым, 09.08.2024

В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии военкора Поддубного

Состояние военного корреспондента Евгения Поддубного, раненого в Курской области, остается тяжелым. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора НИИ... РИА Новости Крым, 09.08.2024

2024-08-09T14:34

2024-08-09T14:34

2024-08-09T14:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. Состояние военного корреспондента Евгения Поддубного, раненого в Курской области, остается тяжелым. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора НИИ Склифосовского Сергея Петрикова.Накануне в СК РФ сообщили, что по факту ранения в Курской области военного корреспондента Евгения Поддубного возбуждено уголовное дело о покушении на убийство и воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста.7 августа в приграничном районе Курской области машину Поддубного атаковал беспилотник ВСУ. Военкор получил тяжелые ранения, его доставили в Курскую областную больницу. Некоторое время спустя врио главы Курской области Алексей Смирнов сообщил, что военкор пришел в сознание. Врачи оценивают его состояние как тяжелое. У него серьезный ожог, черепно-мозговая травма и травма лицевого скелета. Поддубного направили на лечение в Москву.Читайте также на РИА Новости Крым:"Мы обязательно победим": первый комментарий Поддубного после раненияВоенкора Евгения Поддубного наградят ведомственной медалью СКТяжелораненого военкора Поддубного направят в Москву

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений поддубный, новости, здравоохранение в россии, россия