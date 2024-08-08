https://crimea.ria.ru/20240808/voenkora-evgeniya-poddubnogo-nagradyat-vedomstvennoy-medalyu-sk-1139446332.html
Военкора Евгения Поддубного наградят ведомственной медалью СК
Военкора Евгения Поддубного наградят ведомственной медалью СК - РИА Новости Крым, 08.08.2024
Военкора Евгения Поддубного наградят ведомственной медалью СК
Военкора Евгения Поддубного наградят ведомственной медалью СК РФ, а личности всех причастных к покушению на него в Курской области установят и привлекут к... РИА Новости Крым, 08.08.2024
2024-08-08T07:55
2024-08-08T07:55
2024-08-08T07:55
евгений поддубный
ск рф (следственный комитет российской федерации)
новости
журналистика
курская область
происшествия
новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/08/1124436705_0:0:3270:1839_1920x0_80_0_0_4b17e87f91878b3d1d74af34bb106d89.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. Военкора Евгения Поддубного наградят ведомственной медалью СК РФ, а личности всех причастных к покушению на него в Курской области установят и привлекут к ответственности. Об этом сообщили в Следственном комитете России.Также по поручению председателя СК России Поддубный будет награжден ведомственной медалью, добавили в Следкоме.В СК его называют мужественным, отважным и неравнодушным человеком.Отмечается, что военкор, автор документальных фильмов и спецрепортажей ВГТРК Евгений Поддубный вместе с российскими военнослужащими находится на передовой с самого начала СВО, принципиально и объективно освещая ход событий."Его высокие морально-нравственные и профессиональные качества высоко ценят коллеги и зрители. В многочисленных репортажах, наполненных эксклюзивными фактами, Евгений фиксирует последствия преступлений украинских националистов против мирного населения. Он продолжает рисковать жизнью, исполняя профессиональный долг, и всегда приходит на помощь тем, кто оказался в беде", – заявили в СК.7 августа появились сообщения о том, что Поддубный погиб в Курской области. Отмечалось, что машина, в которой находился военкор, попала под обстрел ВСУ в приграничье. Позже стало известно, что он тяжело ранен в результате атаки вооруженных формирований Украины на Курскую область и доставлен в местную больницу. Некоторое время спустя врио главы Курской области Алексей Смирнов сообщил, что военкор пришел в сознание. Его перевезут в клинику в Москву. Читайте также на РИА Новости Крым:СК завел уголовное дело по факту нападения ВСУ на Курскую область Что стоит за нападением ВСУ на Курскую область – мнение эксперта Число пострадавших от атаки ВСУ на Курскую область выросло до 31
курская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/08/1124436705_257:0:2988:2048_1920x0_80_0_0_788801934f383300de8be5b764a2048e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евгений поддубный, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, журналистика, курская область, происшествия, новости сво
Военкора Евгения Поддубного наградят ведомственной медалью СК
Военкора Евгения Поддубного наградят ведомственной медалью СК РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. Военкора Евгения Поддубного наградят ведомственной медалью СК РФ, а личности всех причастных к покушению на него в Курской области установят и привлекут к ответственности. Об этом сообщили в Следственном комитете России.
"Следователи Следственного комитета Российской Федерации примут все возможные меры к установлению и привлечению к уголовной ответственности лиц, причастных к покушению на журналиста", – говорится в сообщении ведомства.
Также по поручению председателя СК России Поддубный будет награжден ведомственной медалью, добавили в Следкоме.
В СК его называют мужественным, отважным и неравнодушным человеком.
Отмечается, что военкор, автор документальных фильмов и спецрепортажей ВГТРК Евгений Поддубный вместе с российскими военнослужащими находится на передовой с самого начала СВО, принципиально и объективно освещая ход событий.
"Его высокие морально-нравственные и профессиональные качества высоко ценят коллеги и зрители. В многочисленных репортажах, наполненных эксклюзивными фактами, Евгений фиксирует последствия преступлений украинских националистов против мирного населения. Он продолжает рисковать жизнью, исполняя профессиональный долг, и всегда приходит на помощь тем, кто оказался в беде", – заявили в СК.
7 августа появились сообщения о том, что Поддубный погиб в Курской области. Отмечалось, что машина, в которой находился военкор, попала под обстрел ВСУ в приграничье. Позже стало известно, что он тяжело ранен
в результате атаки вооруженных формирований Украины на Курскую область и доставлен в местную больницу. Некоторое время спустя врио главы Курской области Алексей Смирнов сообщил, что военкор пришел в сознание
. Его перевезут в клинику в Москву.
Читайте также на РИА Новости Крым: