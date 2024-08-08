https://crimea.ria.ru/20240808/voenkora-evgeniya-poddubnogo-nagradyat-vedomstvennoy-medalyu-sk-1139446332.html

Военкора Евгения Поддубного наградят ведомственной медалью СК

Военкора Евгения Поддубного наградят ведомственной медалью СК - РИА Новости Крым, 08.08.2024

Военкора Евгения Поддубного наградят ведомственной медалью СК

Военкора Евгения Поддубного наградят ведомственной медалью СК РФ, а личности всех причастных к покушению на него в Курской области установят и привлекут к... РИА Новости Крым, 08.08.2024

2024-08-08T07:55

2024-08-08T07:55

2024-08-08T07:55

евгений поддубный

ск рф (следственный комитет российской федерации)

новости

журналистика

курская область

происшествия

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. Военкора Евгения Поддубного наградят ведомственной медалью СК РФ, а личности всех причастных к покушению на него в Курской области установят и привлекут к ответственности. Об этом сообщили в Следственном комитете России.Также по поручению председателя СК России Поддубный будет награжден ведомственной медалью, добавили в Следкоме.В СК его называют мужественным, отважным и неравнодушным человеком.Отмечается, что военкор, автор документальных фильмов и спецрепортажей ВГТРК Евгений Поддубный вместе с российскими военнослужащими находится на передовой с самого начала СВО, принципиально и объективно освещая ход событий."Его высокие морально-нравственные и профессиональные качества высоко ценят коллеги и зрители. В многочисленных репортажах, наполненных эксклюзивными фактами, Евгений фиксирует последствия преступлений украинских националистов против мирного населения. Он продолжает рисковать жизнью, исполняя профессиональный долг, и всегда приходит на помощь тем, кто оказался в беде", – заявили в СК.7 августа появились сообщения о том, что Поддубный погиб в Курской области. Отмечалось, что машина, в которой находился военкор, попала под обстрел ВСУ в приграничье. Позже стало известно, что он тяжело ранен в результате атаки вооруженных формирований Украины на Курскую область и доставлен в местную больницу. Некоторое время спустя врио главы Курской области Алексей Смирнов сообщил, что военкор пришел в сознание. Его перевезут в клинику в Москву. Читайте также на РИА Новости Крым:СК завел уголовное дело по факту нападения ВСУ на Курскую область Что стоит за нападением ВСУ на Курскую область – мнение эксперта Число пострадавших от атаки ВСУ на Курскую область выросло до 31

курская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений поддубный, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, журналистика, курская область, происшествия, новости сво