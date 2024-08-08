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Тяжелораненого военкора Поддубного направят в Москву - РИА Новости Крым, 08.08.2024
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Тяжелораненого военкора Поддубного направят в Москву
Тяжелораненого военкора Поддубного направят в Москву - РИА Новости Крым, 08.08.2024
Тяжелораненого военкора Поддубного направят в Москву
Получившего ранение в Курской области военного корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного направят в московскую клинику, сообщается в Telegram-канале "Вести". РИА Новости Крым, 08.08.2024
2024-08-08T06:05
2024-08-08T07:02
евгений поддубный
происшествия
курская область
журналистика
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. Получившего ранение в Курской области военного корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного направят в московскую клинику, сообщается в Telegram-канале "Вести".В среду вечером в ВГТРК сообщили, что Поддубный ранен в Курской области, он доставлен в областную больницу. Отмечалось, что машина, в которой находился военкор, попала под обстрел ВСУ в приграничье, он получил тяжелые ранения.
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евгений поддубный, происшествия, курская область, журналистика, новости
Тяжелораненого военкора Поддубного направят в Москву

Раненого военкора Поддубного направят из Курской области на лечение в Москву - ВГТРК

06:05 08.08.2024 (обновлено: 07:02 08.08.2024)
 
© Telegram-канал ВЕСТИВоенкор Евгений Поддубный
Военкор Евгений Поддубный
© Telegram-канал ВЕСТИ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. Получившего ранение в Курской области военного корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного направят в московскую клинику, сообщается в Telegram-канале "Вести".
"Получившего ранение военкора ВГТРК Евгения Поддубного направят в московскую клинику. В курской больнице, куда журналист поступил после атаки украинского дрона, провели все необходимые исследования, назначен курс лечения", — говорится в сообщении.
В среду вечером в ВГТРК сообщили, что Поддубный ранен в Курской области, он доставлен в областную больницу. Отмечалось, что машина, в которой находился военкор, попала под обстрел ВСУ в приграничье, он получил тяжелые ранения.
Военкор Евгений Поддубный - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
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Евгений ПоддубныйПроисшествияКурская областьЖурналистикаНовости
 
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