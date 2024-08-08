https://crimea.ria.ru/20240808/tyazhelo-ranenogo-voenkora-poddubnogo-napravyat-v-moskvu-1139445102.html

Тяжелораненого военкора Поддубного направят в Москву

Тяжелораненого военкора Поддубного направят в Москву - РИА Новости Крым, 08.08.2024

Тяжелораненого военкора Поддубного направят в Москву

Получившего ранение в Курской области военного корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного направят в московскую клинику, сообщается в Telegram-канале "Вести". РИА Новости Крым, 08.08.2024

2024-08-08T06:05

2024-08-08T06:05

2024-08-08T07:02

евгений поддубный

происшествия

курская область

журналистика

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. Получившего ранение в Курской области военного корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного направят в московскую клинику, сообщается в Telegram-канале "Вести".В среду вечером в ВГТРК сообщили, что Поддубный ранен в Курской области, он доставлен в областную больницу. Отмечалось, что машина, в которой находился военкор, попала под обстрел ВСУ в приграничье, он получил тяжелые ранения.

https://crimea.ria.ru/20240807/voenkor-poddubnyy-prishel-v-soznanie-1139443517.html

курская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений поддубный, происшествия, курская область, журналистика, новости