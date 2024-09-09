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Что им стоит Крым построить: зачем его рисуют в украинских учебниках

Что им стоит Крым построить: зачем его рисуют в украинских учебниках - РИА Новости Крым, 09.09.2024

Что им стоит Крым построить: зачем его рисуют в украинских учебниках

Публикация школьных учебников с картами без Крыма – это не ошибка, а выполнение поставленной задачи. Украинцев начинают готовить к признанию территориальных... РИА Новости Крым, 09.09.2024

2024-09-09T19:06

2024-09-09T19:06

2024-09-09T19:06

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Публикация школьных учебников с картами без Крыма – это не ошибка, а выполнение поставленной задачи. Украинцев начинают готовить к признанию территориальных потерь, сказал РИА Новости Крым зампредседателя Государственного совета Республики Крым, кандидат исторических наук Владимир Бобков.Ранее депутат Верховной Рады Украины София Федина возмутилась новым школьным учебником, который вышел с картой страны без полуострова. Его соавтор предложил ученикам запустить флешмоб "Дорисуй Крым", написала она в Telegram-канале.Владимир Бобков считает, что выход в свет этого учебника – это продолжение политического сценария в стране, где информационные технологии подменяют реальность для граждан.Учебники перед печатью тщательно, в несколько этапов проверяются, и ошибки такого рода крайне маловероятны."Мы понимаем прекрасно, что это никакая не досадная ошибка. Это не далекая Канада, которая из поисковой системы где-то вытащила не тот образец карты. Это страна, которая готовилась правильно подать ту задачу, которая ей поступила", – подчеркнул Бобков.Последующая реакция соавтора учебника, который предложил дорисовать Крым, вполне в духе украинского политикума, считает историк. Они часто иронизируют над собственными людьми, оказавшимися в критической ситуации."Вспомните, когда кто-то из них советовал при отсутствии электроэнергии топить кизяком и предлагал различные там пропорции, чтобы горело лучше. Недавно озвучили, что нужно детей не выпускать из страны", – напомнил Бобков.Эти эксперименты с картой Украины кандидат исторических наук сравнил с идеей Украины "от моря до моря", высказанной идеологом украинского национализма Николаем Михновским – автором "Манифеста украинского национализма".Учебник по украинскому языку для седьмого класса с картой Украины без Крыма уже поступил в школы страны. В издательстве казус объяснили технической ошибкой – якобы карта состоит их двух частей, одну из которых пропустили при верстке. Однако никакой официальной реакции от украинского министерства образования на этот инцидент пока не было, об изъятии и перепечатке "неправильного" тиража никто не заявлял.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые учебники истории на Украине – Гитлера записали в освободителиКолумб из Коломыи и Христос из Галичины: как украинцы историю сочинялиНа Украине утвердили новые принципы исторического образования в школах

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, владимир бобков, крым, россия, украина, учебники