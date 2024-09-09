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На Украине выпустили учебник без Крыма и предложили детям его дорисовать - РИА Новости Крым, 09.09.2024
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На Украине выпустили учебник без Крыма и предложили детям его дорисовать
На Украине выпустили учебник без Крыма и предложили детям его дорисовать - РИА Новости Крым, 09.09.2024
На Украине выпустили учебник без Крыма и предложили детям его дорисовать
На Украине выпустили учебник с картой страны, на которой отсутствует Крымский полуостров. Об этом сообщила депутат Верховной рады София Федина. Также политик... РИА Новости Крым, 09.09.2024
2024-09-09T15:28
2024-09-09T15:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. На Украине выпустили учебник с картой страны, на которой отсутствует Крымский полуостров. Об этом сообщила депутат Верховной рады София Федина. Также политик разместила ссылку на электронную версию учебника: в нем на третьей странице рядом с гимном Украины размещена карта страны без Крыма.Также она возмутилась в адрес украинского министерства образования и науки. "Какое "дорисуй"? Что это должно сформировать в сознании школьников? Что его там никогда не было и украинцы его дорисовывают?" – задает вопрос Федина.По ее словам, казус объяснили технической ошибкой – якобы карта состоит их двух частей, одну из которых пропустили при верстке.Это не первый похожий случай на Украине. Так, в 2021 году местные СМИ сообщали о выходе учебника по истории Украины, где также была изображена карта страны без Крымского полуострова.В августе в пресс-службе министерства образования и науки Украины сообщили, что утверждены концептуальные основы преподавания истории в школах, которое теперь должно стать "украиноцентричным". Ранее экс-премьер-министр Украины Николай Азаров опубликовал выдержку из нового украинского учебника по истории, изданного во Львове. Его авторы, в частности, утверждают, что Адольф Гитлер "сыграл одну из решающих ролей", предприняв попытку "освобождения земель от советских оккупантов". В учебнике также говорится, что "силами немецкой армии была освобождена Западная Украина".Читайте также на РИА Новости Крым:"Православие" с гранатой: как Украина святое с грешным перепуталаКнижная война шариковых: как "перепрошивают" русскоязычных украинцевКолумб из Коломыи и Христос из Галичины: как украинцы историю сочиняли
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новости, украина, учебники, крым, россия
На Украине выпустили учебник без Крыма и предложили детям его дорисовать

Учебник без Крымского полуострова выпустили на Украине

15:28 09.09.2024
 
© Министерство образования УкраиныФрагмент страницы из учебника по украинскому языку
Фрагмент страницы из учебника по украинскому языку
© Министерство образования Украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. На Украине выпустили учебник с картой страны, на которой отсутствует Крымский полуостров. Об этом сообщила депутат Верховной рады София Федина. Также политик разместила ссылку на электронную версию учебника: в нем на третьей странице рядом с гимном Украины размещена карта страны без Крыма.

"Министерство пропустило учебник, в котором карта Украины без Крыма. Появилась реакция от соавтора учебника, которая предлагает, чтобы учителя с детьми запускали флешмоб "Дорисуй Крым", – написала Федина в своем Telegram-канале.

Также она возмутилась в адрес украинского министерства образования и науки. "Какое "дорисуй"? Что это должно сформировать в сознании школьников? Что его там никогда не было и украинцы его дорисовывают?" – задает вопрос Федина.
По ее словам, казус объяснили технической ошибкой – якобы карта состоит их двух частей, одну из которых пропустили при верстке.

"А я считаю, что это симптом страшной халатности к своей работе в правительственных кругах. Уже должна была быть реакция министерства образования и перепечатка этой книги, а она даже в электронной версии висит с покромсанной Украиной", – добавила Федина.

Это не первый похожий случай на Украине. Так, в 2021 году местные СМИ сообщали о выходе учебника по истории Украины, где также была изображена карта страны без Крымского полуострова.
В августе в пресс-службе министерства образования и науки Украины сообщили, что утверждены концептуальные основы преподавания истории в школах, которое теперь должно стать "украиноцентричным". Ранее экс-премьер-министр Украины Николай Азаров опубликовал выдержку из нового украинского учебника по истории, изданного во Львове. Его авторы, в частности, утверждают, что Адольф Гитлер "сыграл одну из решающих ролей", предприняв попытку "освобождения земель от советских оккупантов". В учебнике также говорится, что "силами немецкой армии была освобождена Западная Украина".
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