На Украине выпустили учебник без Крыма и предложили детям его дорисовать
Учебник без Крымского полуострова выпустили на Украине
© Министерство образования УкраиныФрагмент страницы из учебника по украинскому языку
© Министерство образования Украины
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. На Украине выпустили учебник с картой страны, на которой отсутствует Крымский полуостров. Об этом сообщила депутат Верховной рады София Федина. Также политик разместила ссылку на электронную версию учебника: в нем на третьей странице рядом с гимном Украины размещена карта страны без Крыма.
"Министерство пропустило учебник, в котором карта Украины без Крыма. Появилась реакция от соавтора учебника, которая предлагает, чтобы учителя с детьми запускали флешмоб "Дорисуй Крым", – написала Федина в своем Telegram-канале.
Также она возмутилась в адрес украинского министерства образования и науки. "Какое "дорисуй"? Что это должно сформировать в сознании школьников? Что его там никогда не было и украинцы его дорисовывают?" – задает вопрос Федина.
По ее словам, казус объяснили технической ошибкой – якобы карта состоит их двух частей, одну из которых пропустили при верстке.
"А я считаю, что это симптом страшной халатности к своей работе в правительственных кругах. Уже должна была быть реакция министерства образования и перепечатка этой книги, а она даже в электронной версии висит с покромсанной Украиной", – добавила Федина.
Это не первый похожий случай на Украине. Так, в 2021 году местные СМИ сообщали о выходе учебника по истории Украины, где также была изображена карта страны без Крымского полуострова.
В августе в пресс-службе министерства образования и науки Украины сообщили, что утверждены концептуальные основы преподавания истории в школах, которое теперь должно стать "украиноцентричным". Ранее экс-премьер-министр Украины Николай Азаров опубликовал выдержку из нового украинского учебника по истории, изданного во Львове. Его авторы, в частности, утверждают, что Адольф Гитлер "сыграл одну из решающих ролей", предприняв попытку "освобождения земель от советских оккупантов". В учебнике также говорится, что "силами немецкой армии была освобождена Западная Украина".
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