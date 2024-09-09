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На Украине выпустили учебник без Крыма и предложили детям его дорисовать

На Украине выпустили учебник без Крыма и предложили детям его дорисовать - РИА Новости Крым, 09.09.2024

На Украине выпустили учебник без Крыма и предложили детям его дорисовать

На Украине выпустили учебник с картой страны, на которой отсутствует Крымский полуостров. Об этом сообщила депутат Верховной рады София Федина. Также политик... РИА Новости Крым, 09.09.2024

2024-09-09T15:28

2024-09-09T15:28

2024-09-09T15:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. На Украине выпустили учебник с картой страны, на которой отсутствует Крымский полуостров. Об этом сообщила депутат Верховной рады София Федина. Также политик разместила ссылку на электронную версию учебника: в нем на третьей странице рядом с гимном Украины размещена карта страны без Крыма.Также она возмутилась в адрес украинского министерства образования и науки. "Какое "дорисуй"? Что это должно сформировать в сознании школьников? Что его там никогда не было и украинцы его дорисовывают?" – задает вопрос Федина.По ее словам, казус объяснили технической ошибкой – якобы карта состоит их двух частей, одну из которых пропустили при верстке.Это не первый похожий случай на Украине. Так, в 2021 году местные СМИ сообщали о выходе учебника по истории Украины, где также была изображена карта страны без Крымского полуострова.В августе в пресс-службе министерства образования и науки Украины сообщили, что утверждены концептуальные основы преподавания истории в школах, которое теперь должно стать "украиноцентричным". Ранее экс-премьер-министр Украины Николай Азаров опубликовал выдержку из нового украинского учебника по истории, изданного во Львове. Его авторы, в частности, утверждают, что Адольф Гитлер "сыграл одну из решающих ролей", предприняв попытку "освобождения земель от советских оккупантов". В учебнике также говорится, что "силами немецкой армии была освобождена Западная Украина".Читайте также на РИА Новости Крым:"Православие" с гранатой: как Украина святое с грешным перепуталаКнижная война шариковых: как "перепрошивают" русскоязычных украинцевКолумб из Коломыи и Христос из Галичины: как украинцы историю сочиняли

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