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На Украине утвердили новые принципы исторического образования в школах - РИА Новости Крым, 10.08.2024
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На Украине утвердили новые принципы исторического образования в школах
На Украине утвердили новые принципы исторического образования в школах - РИА Новости Крым, 10.08.2024
На Украине утвердили новые принципы исторического образования в школах
Министерство образования и науки Украины утвердило концептуальные основы преподавания истории в школах, которое теперь должно стать "украиноцентричным". Об этом РИА Новости Крым, 10.08.2024
2024-08-10T08:39
2024-08-10T08:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым. Министерство образования и науки Украины утвердило концептуальные основы преподавания истории в школах, которое теперь должно стать "украиноцентричным". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Как указали в министерстве, на основе этого рамочного документа будет разработана дорожная карта реформирования исторического образования, изменения соответствующих нормативных документов и учебников.Отмечается, что ведущей содержательной линией будет "становление украинской политической нации, борьба за украинскую государственность и выделение субъектности украинской нации в мире".Ожидается, что украинский компонент в историческом курсе образования будет составлять не менее 2/3. При этом историю Украины и мира "будут представлять через основные явления и процессы с древнейших времен".Ранее экс-премьер-министр Украины Николай Азаров опубликовал выдержку из нового украинского учебника по истории, изданного во Львове. Его авторы, в частности, утверждают, что Адольф Гитлер "сыграл одну из решающих ролей", предприняв попытку "освобождения земель от советских оккупантов". В учебнике также говорится, что "силами немецкой армии была освобождена Западная Украина".Руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), доцент кафедры политических наук и международных отношений КФУ Наталья Киселева в этой связи отметила, что вся политика нынешнего Киева строится на нацистской идеологии и пропитана нацистскими символами, а уверять, что на Украине "нет фашизма" могут только слепые и немые. По словам эксперта, "перепрошивка" украинского населения, превращение Украины в "анти - Россию" под лозунгами "незалежности" и нацистскими лозунгами "исключительности украинской нации" – одна из составляющих плана, который методично пытается реализовать Запад – как в 40-х годах прошлого столетия, так и сейчас.В течение последних десятилетий жителям Украины искусственно насаждали идеи национализма, который является "питательной почвой" для нацизма, высказывался ранее на этот счет российский журналист, писатель и телеведущий Игорь Прокопенко. При этом, по его мнению, эти идеи на Украине продвигают Лондон и Вашингтон, откуда получает команды преступный киевский режим, но русский и украинский народы в итоге все равно придут к примирению, уничтожив противника.Читайте также на РИА Новости Крым:"Православие" с гранатой: как Украина святое с грешным перепуталаКнижная война шариковых: как "перепрошивают" русскоязычных украинцевКолумб из Коломыи и Христос из Галичины: как украинцы историю сочиняли
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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украина, в мире, общество, история, новости
На Украине утвердили новые принципы исторического образования в школах

Историческое образование в школах Украины будет украиноцентричным – минобраз

08:39 10.08.2024
 
© РИА Новости . Александр Максименко / Перейти в фотобанкУченики на торжественной линейке, посвященной Дню знаний, в Киеве
Ученики на торжественной линейке, посвященной Дню знаний, в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© РИА Новости . Александр Максименко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым. Министерство образования и науки Украины утвердило концептуальные основы преподавания истории в школах, которое теперь должно стать "украиноцентричным". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Как указали в министерстве, на основе этого рамочного документа будет разработана дорожная карта реформирования исторического образования, изменения соответствующих нормативных документов и учебников.
"Предлагаем сформировать общеобразовательный украиноцентрический курс истории, который целостно представляет историю Украины и всемирную историю", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ведущей содержательной линией будет "становление украинской политической нации, борьба за украинскую государственность и выделение субъектности украинской нации в мире".
Ожидается, что украинский компонент в историческом курсе образования будет составлять не менее 2/3. При этом историю Украины и мира "будут представлять через основные явления и процессы с древнейших времен".
Ранее экс-премьер-министр Украины Николай Азаров опубликовал выдержку из нового украинского учебника по истории, изданного во Львове. Его авторы, в частности, утверждают, что Адольф Гитлер "сыграл одну из решающих ролей", предприняв попытку "освобождения земель от советских оккупантов". В учебнике также говорится, что "силами немецкой армии была освобождена Западная Украина".
Руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), доцент кафедры политических наук и международных отношений КФУ Наталья Киселева в этой связи отметила, что вся политика нынешнего Киева строится на нацистской идеологии и пропитана нацистскими символами, а уверять, что на Украине "нет фашизма" могут только слепые и немые.
По словам эксперта, "перепрошивка" украинского населения, превращение Украины в "анти - Россию" под лозунгами "незалежности" и нацистскими лозунгами "исключительности украинской нации" – одна из составляющих плана, который методично пытается реализовать Запад – как в 40-х годах прошлого столетия, так и сейчас.
В течение последних десятилетий жителям Украины искусственно насаждали идеи национализма, который является "питательной почвой" для нацизма, высказывался ранее на этот счет российский журналист, писатель и телеведущий Игорь Прокопенко. При этом, по его мнению, эти идеи на Украине продвигают Лондон и Вашингтон, откуда получает команды преступный киевский режим, но русский и украинский народы в итоге все равно придут к примирению, уничтожив противника.
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