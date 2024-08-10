https://crimea.ria.ru/20240810/na-ukraine-utverdili-novye-printsipy-istoricheskogo-obrazovaniya-v-shkolakh-1139490992.html

На Украине утвердили новые принципы исторического образования в школах

На Украине утвердили новые принципы исторического образования в школах - РИА Новости Крым, 10.08.2024

На Украине утвердили новые принципы исторического образования в школах

Министерство образования и науки Украины утвердило концептуальные основы преподавания истории в школах, которое теперь должно стать "украиноцентричным". Об этом РИА Новости Крым, 10.08.2024

2024-08-10T08:39

2024-08-10T08:39

2024-08-10T08:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым. Министерство образования и науки Украины утвердило концептуальные основы преподавания истории в школах, которое теперь должно стать "украиноцентричным". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Как указали в министерстве, на основе этого рамочного документа будет разработана дорожная карта реформирования исторического образования, изменения соответствующих нормативных документов и учебников.Отмечается, что ведущей содержательной линией будет "становление украинской политической нации, борьба за украинскую государственность и выделение субъектности украинской нации в мире".Ожидается, что украинский компонент в историческом курсе образования будет составлять не менее 2/3. При этом историю Украины и мира "будут представлять через основные явления и процессы с древнейших времен".Ранее экс-премьер-министр Украины Николай Азаров опубликовал выдержку из нового украинского учебника по истории, изданного во Львове. Его авторы, в частности, утверждают, что Адольф Гитлер "сыграл одну из решающих ролей", предприняв попытку "освобождения земель от советских оккупантов". В учебнике также говорится, что "силами немецкой армии была освобождена Западная Украина".Руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), доцент кафедры политических наук и международных отношений КФУ Наталья Киселева в этой связи отметила, что вся политика нынешнего Киева строится на нацистской идеологии и пропитана нацистскими символами, а уверять, что на Украине "нет фашизма" могут только слепые и немые. По словам эксперта, "перепрошивка" украинского населения, превращение Украины в "анти - Россию" под лозунгами "незалежности" и нацистскими лозунгами "исключительности украинской нации" – одна из составляющих плана, который методично пытается реализовать Запад – как в 40-х годах прошлого столетия, так и сейчас.В течение последних десятилетий жителям Украины искусственно насаждали идеи национализма, который является "питательной почвой" для нацизма, высказывался ранее на этот счет российский журналист, писатель и телеведущий Игорь Прокопенко. При этом, по его мнению, эти идеи на Украине продвигают Лондон и Вашингтон, откуда получает команды преступный киевский режим, но русский и украинский народы в итоге все равно придут к примирению, уничтожив противника.Читайте также на РИА Новости Крым:"Православие" с гранатой: как Украина святое с грешным перепуталаКнижная война шариковых: как "перепрошивают" русскоязычных украинцевКолумб из Коломыи и Христос из Галичины: как украинцы историю сочиняли

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, в мире, общество, история, новости