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Франция без Макрона или без Украины: к чему приведут страну новые выборы - РИА Новости Крым, 09.09.2024
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Франция без Макрона или без Украины: к чему приведут страну новые выборы
Франция без Макрона или без Украины: к чему приведут страну новые выборы - РИА Новости Крым, 09.09.2024
Франция без Макрона или без Украины: к чему приведут страну новые выборы
Компромисс, на который с президентом Франции Эммануэлем Макроном пошла коалиция левых партий, очень зыбкий и в любой момент может лопнуть, что делает... РИА Новости Крым, 09.09.2024
2024-09-09T21:04
2024-09-09T21:04
мнения
радио "спутник в крыму"
андрей никифоров
украина
франция
политика
эммануэль макрон
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Левые партии в парламенте Франции способны влиять на позицию Макрона по Украине – эксперт
Левые партии в парламенте Франции способны влиять на позицию Макрона по Украине – эксперт
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СИМФЕРОПОЛЬ 9 сен – РИА Новости Крым. Компромисс, на который с президентом Франции Эммануэлем Макроном пошла коалиция левых партий, очень зыбкий и в любой момент может лопнуть, что делает французского лидера зависимым от мнения оппозиции, в том числе в вопросе поддержки террористического режима в Киеве – ее могут ослабить. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Андрей Никифоров.Французские и американские СМИ публикуют статьи, авторы которых заявляют, что Макрон поставил военную помощь Украине под угрозу, назначив бывшего еврокомиссара Мишеля Барнье новым премьер-министром страны. Такое мнение западные журналисты аргументируют тем, что новое правительства сильно зависит от политической партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.По мнению Никифорова, такие утверждения скрывают истину. Поскольку, во-первых, прошедшие во Франции выборы в парламент не позволили собрать хоть сколько-нибудь устойчивое большинство, на которое могло бы опираться правительство.Также он считает неуместными ссылки на Марин Ле Пен."Новые правые везде подают себя в Европе не так, как вели себя до начала СВО: они все практически перешли в американский лагерь. Ле Пен в очередной раз попадает в осадок, становится "пятым колесом" в этой французской политической телеге. Пошуметь они, конечно, могут, но пока это все – никто с ними не блокируется. А без этого сейчас во французской политике не проживешь", – оценил перспективы правых во Франции Никифоров.Кто в действительности может повлиять на позицию Макрона и уже начинает влиять, так это левые партии, считает политолог."Они как раз и могут что-то блокировать из решений, направленных на поддержку террористического режима в Киеве", – подчеркнул Никифоров.Учитывая то, какие отношения у левой коалиции с президентом, их давление на Макрона способно изменить позицию Франции в вопросах помощи Украине, считает он.Склоки во французской власти продолжатся на фоне требований об отставке Макрона, уверен он. И хотя это не гарантирует полного прекращения поддержки Киева, разлад в стране недруга России не может не радовать, заметил политолог."Речь идет довольно активно об импичменте Макрона. Не знаю, насколько это возможно во Франции, но во всяком случае ситуация там подвешенная. Насколько это угрожает позиции Франции в конфликте с Россией – пока мне видится, что не очень. Но любой разлад в стане врага – это неплохо. И в этом плане происходящее во Франции внушает определенный сдержанный оптимизм", – оценил происходящее эксперт.Он добавил, что американцы активно вмешались бы в том случае, если бы ситуация во Франции реально угрожала приходом к власти каких-то пророссийских сил, как это было в свое время с просоветской компартией Франции."Сейчас все идет своим чередом. Поэтому, думаю, что Макрону придется самому выгребать из этой зловонной клоаки", – заключил политолог, отметив, что олицетворением нечистоты сегодняшней Франции во всем стала даже река Сена, прославившаяся на весь мир во время Олимпиады 2024 в Париже.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие процессы в Европе вскрыли выборы во Франции – мнение Французский стыд: чем запомнится Олимпиада-2024 Макрон сделал заявление по поводу задержания Павла Дурова
https://crimea.ria.ru/20240708/pridetsya-poumerit-pyl-podorvut-li-podderzhku-ukrainy-vybory-vo-frantsii-1138678766.html
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мнения, андрей никифоров, украина, франция, политика, эммануэль макрон
Франция без Макрона или без Украины: к чему приведут страну новые выборы

Левые партии в парламенте Франции способны влиять на позицию Макрона по Украине – эксперт

21:04 09.09.2024
 
© РИА Новости . Ирина КалашниковаЭммануэль Макрон
Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости . Ирина Калашникова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ 9 сен – РИА Новости Крым. Компромисс, на который с президентом Франции Эммануэлем Макроном пошла коалиция левых партий, очень зыбкий и в любой момент может лопнуть, что делает французского лидера зависимым от мнения оппозиции, в том числе в вопросе поддержки террористического режима в Киеве – ее могут ослабить. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Андрей Никифоров.
Левые партии в парламенте Франции способны влиять на позицию Макрона по Украине – эксперт
21:04
Французские и американские СМИ публикуют статьи, авторы которых заявляют, что Макрон поставил военную помощь Украине под угрозу, назначив бывшего еврокомиссара Мишеля Барнье новым премьер-министром страны. Такое мнение западные журналисты аргументируют тем, что новое правительства сильно зависит от политической партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.
По мнению Никифорова, такие утверждения скрывают истину. Поскольку, во-первых, прошедшие во Франции выборы в парламент не позволили собрать хоть сколько-нибудь устойчивое большинство, на которое могло бы опираться правительство.

"По каким-то принципиальным вопросам это очень зыбкое ситуативное большинство в парламенте распадется, и мы получим досрочные выборы. Вроде бы от этого была гарантирована Пятая республика, когда ее создавал генерал де Голль, но бывают такие обстоятельства, если до руля дорываются дилетанты с комплексами", – прокомментировал Никифоров.

Также он считает неуместными ссылки на Марин Ле Пен.
"Новые правые везде подают себя в Европе не так, как вели себя до начала СВО: они все практически перешли в американский лагерь. Ле Пен в очередной раз попадает в осадок, становится "пятым колесом" в этой французской политической телеге. Пошуметь они, конечно, могут, но пока это все – никто с ними не блокируется. А без этого сейчас во французской политике не проживешь", – оценил перспективы правых во Франции Никифоров.
Кто в действительности может повлиять на позицию Макрона и уже начинает влиять, так это левые партии, считает политолог.
"Они как раз и могут что-то блокировать из решений, направленных на поддержку террористического режима в Киеве", – подчеркнул Никифоров.
Учитывая то, какие отношения у левой коалиции с президентом, их давление на Макрона способно изменить позицию Франции в вопросах помощи Украине, считает он.

"Левые пошли на определенный компромисс с Макроном, иначе вообще невозможно было бы формирование правительства. Но это очень зыбкий компромисс, который в любой момент может лопнуть. Все это должно Макрона очень здорово заботить, и американцы здесь ему не помощники", – сказал Никифоров.

Склоки во французской власти продолжатся на фоне требований об отставке Макрона, уверен он. И хотя это не гарантирует полного прекращения поддержки Киева, разлад в стране недруга России не может не радовать, заметил политолог.
"Речь идет довольно активно об импичменте Макрона. Не знаю, насколько это возможно во Франции, но во всяком случае ситуация там подвешенная. Насколько это угрожает позиции Франции в конфликте с Россией – пока мне видится, что не очень. Но любой разлад в стане врага – это неплохо. И в этом плане происходящее во Франции внушает определенный сдержанный оптимизм", – оценил происходящее эксперт.
Он добавил, что американцы активно вмешались бы в том случае, если бы ситуация во Франции реально угрожала приходом к власти каких-то пророссийских сил, как это было в свое время с просоветской компартией Франции.
"Сейчас все идет своим чередом. Поэтому, думаю, что Макрону придется самому выгребать из этой зловонной клоаки", – заключил политолог, отметив, что олицетворением нечистоты сегодняшней Франции во всем стала даже река Сена, прославившаяся на весь мир во время Олимпиады 2024 в Париже.
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