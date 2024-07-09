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Какие процессы в Европе вскрыли выборы во Франции – мнение
Какие процессы в Европе вскрыли выборы во Франции – мнение - РИА Новости Крым, 09.07.2024
Какие процессы в Европе вскрыли выборы во Франции – мнение
Выборы во Франции показали, какими являются запросы простых европейцев и как связанный с США европейский истеблишмент игнорирует народ, продолжая уничтожать... РИА Новости Крым, 09.07.2024
2024-07-09T08:53
2024-07-09T08:53
2024-07-09T08:53
франция
радио "спутник в крыму"
мнения
владимир киреев
выборы
политика
европа
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Выборы во Франции показали лицо правителей Европы и их презрение к народу – эксперт
Выборы во Франции показали лицо правителей Европы и их презрение к народу – эксперт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Выборы во Франции показали, какими являются запросы простых европейцев и как связанный с США европейский истеблишмент игнорирует народ, продолжая уничтожать Европу манипулятивной демократией. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал эксперт Института нового общества Владимир Киреев.По словам Киреева, с одной стороны, во Франции непопулярна позиция России, с другой – идея прямого конфликта с ней также не поддерживается. Как и других европейцев, простых французов, жизнь которых очень ухудшилась в последние годы, "очень беспокоит война с Россией", сказал он.Мысль о том, чтобы тратить свои деньги и ресурсы, да еще и потенциально вступить в прямой конфликт с ядерной державой для французов выглядит ненужной, нерациональной. Моральная поддержка Украины – все, чего они хотят, уверен Киреев.При этом внутри европейского общества сформировалось большое количество противоречий. "Это и падение уровня жизни, и наплыв мигрантов, и криминализация общества, и очень странная гендерная, культурная, экологическая политика, которая выкашивает европейскую экономику, так как стратегически была ошибочной с самого начала", – отметил эксперт.По словам Киреева, французы очень хотят перемен и голосуют за тех политиков, которые обещают решить их растущие проблемы. На запросы французского общества откликаются и левые, и правые, отмечает он. Но ни тем, ни другим не дает реализовать их политику европейская элита, работающая в связке со США.Прошедшие во Франции выборы лишний раз доказывают, что современная демократия стала очень манипулятивной. Это относится и к Французской Республике, и ко всей Европе в целом, добавил Киреев. И это не единственный пример: яркой иллюстрацией происходящему стал приход к власти в Италии Джорджи Мелони, заметил Киреев."Ее интегрировали в европейскую политику. Стоит вспомнить слова Блинкена (Энтони, госсекретарь США – ред.), когда его спросили недавно, боится ли он евроскептиков и антисистемных и популистских политических партий в Европе. Он обратил внимание на Мелони и сказал: "Видите, мы ее полностью контролируем". И вот это все является описывающим европейскую политику", – привел пример Киреев.А потому даже если бы партия Марин Ле Пен "Национальное объединение" победила на парламентских выборах во Франции, к принципиальному изменению позиции Парижа во внешней политике, в частности, в украинском вопросе, это бы не привело, сказал эксперт.Ранее ведущий научный сотрудник отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН, франковед Сергей Федоров в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что результаты парламентских выборов во Франции существенно не повлияют на позицию Парижа в вопросе поддержки киевского режима, но президент Эммануэль Макрон будет вынужден отказаться от идеи отправить французские войска на Украину. Читайте также на РИА Новости Крым:"Макрону указали на дверь": Володин оценил итоги выборов во Франции Лавров: выборы во Франции не очень сильно напоминают демократию"Теплое бурление": эксперт о протестах во Франции и их роли для Европы
https://crimea.ria.ru/20240707/rekordnaya-yavka-za-40-let-vo-frantsii-zavershilis-vneocherednye-vybory-1138671047.html
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франция, мнения, владимир киреев, выборы, политика, европа
Какие процессы в Европе вскрыли выборы во Франции – мнение
Выборы во Франции показали лицо правителей Европы и их презрение к народу – эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым.
Выборы во Франции показали, какими являются запросы простых европейцев и как связанный с США европейский истеблишмент игнорирует народ, продолжая уничтожать Европу манипулятивной демократией. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал эксперт Института нового общества Владимир Киреев.
По словам Киреева, с одной стороны, во Франции непопулярна позиция России, с другой – идея прямого конфликта с ней также не поддерживается. Как и других европейцев, простых французов, жизнь которых очень ухудшилась в последние годы, "очень беспокоит война с Россией", сказал он.
"Наших сторонников там мало. Это исторически так. Да, во Франции, в отличие от некоторых других стран Европы, Россия никогда особо популярна не была – тут ничего нового нет. Но во Франции также не популярна идея воевать с Россией", – сказал эксперт.
Мысль о том, чтобы тратить свои деньги и ресурсы, да еще и потенциально вступить в прямой конфликт с ядерной державой для французов выглядит ненужной, нерациональной. Моральная поддержка Украины – все, чего они хотят, уверен Киреев.
При этом внутри европейского общества сформировалось большое количество противоречий. "Это и падение уровня жизни, и наплыв мигрантов, и криминализация общества, и очень странная гендерная, культурная, экологическая политика, которая выкашивает европейскую экономику, так как стратегически была ошибочной с самого начала", – отметил эксперт.
По словам Киреева, французы очень хотят перемен и голосуют за тех политиков, которые обещают решить их растущие проблемы. На запросы французского общества откликаются и левые, и правые, отмечает он. Но ни тем, ни другим не дает реализовать их политику европейская элита, работающая в связке со США.
"Истеблишмент формирует современный политический ландшафт Франции по собственному желанию вне зависимости от того, чего хотят обычные французы. Политтехнология побеждает. Никто не получает возможности реализовать свою политику", – прокомментировал эксперт.
Прошедшие во Франции выборы лишний раз доказывают, что современная демократия стала очень манипулятивной. Это относится и к Французской Республике, и ко всей Европе в целом, добавил Киреев. И это не единственный пример: яркой иллюстрацией происходящему стал приход к власти в Италии Джорджи Мелони, заметил Киреев.
"Ее интегрировали в европейскую политику. Стоит вспомнить слова Блинкена (Энтони, госсекретарь США – ред.), когда его спросили недавно, боится ли он евроскептиков и антисистемных и популистских политических партий в Европе. Он обратил внимание на Мелони и сказал: "Видите, мы ее полностью контролируем". И вот это все является описывающим европейскую политику", – привел пример Киреев.
А потому даже если бы партия Марин Ле Пен "Национальное объединение" победила на парламентских выборах во Франции, к принципиальному изменению позиции Парижа во внешней политике, в частности, в украинском вопросе, это бы не привело, сказал эксперт.
"Марин Ле Пен имела тесные связи с Россией, особенно через некоторых своих политических экспертов внутри партии. Но даже она перед выборами скорректировала политику в пользу того, что "только по территории России мы не будем бить". Это все является ответом на действия мейнстрима, культурного и идеологического, который сформировался во Франции. Поэтому изменения полноценной позиции мы бы не увидели даже при победе Марин Ле Пен", – подытожил Киреев.
Ранее ведущий научный сотрудник отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН, франковед Сергей Федоров в комментарии РИА Новости Крым
высказал мнение, что результаты парламентских выборов во Франции существенно не повлияют на позицию Парижа в вопросе поддержки киевского режима, но президент Эммануэль Макрон будет вынужден
отказаться от идеи отправить французские войска на Украину.
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