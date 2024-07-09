https://crimea.ria.ru/20240709/kakie-protsessy-v-evrope-vskryli-vybory-vo-frantsii--mnenie-1138684147.html

Какие процессы в Европе вскрыли выборы во Франции – мнение

Какие процессы в Европе вскрыли выборы во Франции – мнение - РИА Новости Крым, 09.07.2024

Какие процессы в Европе вскрыли выборы во Франции – мнение

Выборы во Франции показали, какими являются запросы простых европейцев и как связанный с США европейский истеблишмент игнорирует народ, продолжая уничтожать... РИА Новости Крым, 09.07.2024

2024-07-09T08:53

2024-07-09T08:53

2024-07-09T08:53

франция

радио "спутник в крыму"

мнения

владимир киреев

выборы

политика

европа

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Выборы во Франции показали лицо правителей Европы и их презрение к народу – эксперт Выборы во Франции показали лицо правителей Европы и их презрение к народу – эксперт audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Выборы во Франции показали, какими являются запросы простых европейцев и как связанный с США европейский истеблишмент игнорирует народ, продолжая уничтожать Европу манипулятивной демократией. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал эксперт Института нового общества Владимир Киреев.По словам Киреева, с одной стороны, во Франции непопулярна позиция России, с другой – идея прямого конфликта с ней также не поддерживается. Как и других европейцев, простых французов, жизнь которых очень ухудшилась в последние годы, "очень беспокоит война с Россией", сказал он.Мысль о том, чтобы тратить свои деньги и ресурсы, да еще и потенциально вступить в прямой конфликт с ядерной державой для французов выглядит ненужной, нерациональной. Моральная поддержка Украины – все, чего они хотят, уверен Киреев.При этом внутри европейского общества сформировалось большое количество противоречий. "Это и падение уровня жизни, и наплыв мигрантов, и криминализация общества, и очень странная гендерная, культурная, экологическая политика, которая выкашивает европейскую экономику, так как стратегически была ошибочной с самого начала", – отметил эксперт.По словам Киреева, французы очень хотят перемен и голосуют за тех политиков, которые обещают решить их растущие проблемы. На запросы французского общества откликаются и левые, и правые, отмечает он. Но ни тем, ни другим не дает реализовать их политику европейская элита, работающая в связке со США.Прошедшие во Франции выборы лишний раз доказывают, что современная демократия стала очень манипулятивной. Это относится и к Французской Республике, и ко всей Европе в целом, добавил Киреев. И это не единственный пример: яркой иллюстрацией происходящему стал приход к власти в Италии Джорджи Мелони, заметил Киреев."Ее интегрировали в европейскую политику. Стоит вспомнить слова Блинкена (Энтони, госсекретарь США – ред.), когда его спросили недавно, боится ли он евроскептиков и антисистемных и популистских политических партий в Европе. Он обратил внимание на Мелони и сказал: "Видите, мы ее полностью контролируем". И вот это все является описывающим европейскую политику", – привел пример Киреев.А потому даже если бы партия Марин Ле Пен "Национальное объединение" победила на парламентских выборах во Франции, к принципиальному изменению позиции Парижа во внешней политике, в частности, в украинском вопросе, это бы не привело, сказал эксперт.Ранее ведущий научный сотрудник отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН, франковед Сергей Федоров в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что результаты парламентских выборов во Франции существенно не повлияют на позицию Парижа в вопросе поддержки киевского режима, но президент Эммануэль Макрон будет вынужден отказаться от идеи отправить французские войска на Украину. Читайте также на РИА Новости Крым:"Макрону указали на дверь": Володин оценил итоги выборов во Франции Лавров: выборы во Франции не очень сильно напоминают демократию"Теплое бурление": эксперт о протестах во Франции и их роли для Европы

https://crimea.ria.ru/20240707/rekordnaya-yavka-za-40-let-vo-frantsii-zavershilis-vneocherednye-vybory-1138671047.html

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франция, мнения, владимир киреев, выборы, политика, европа