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"Придется поумерить пыл": подорвут ли поддержку Украины выборы во Франции

"Придется поумерить пыл": подорвут ли поддержку Украины выборы во Франции - РИА Новости Крым, 08.07.2024

"Придется поумерить пыл": подорвут ли поддержку Украины выборы во Франции

Результаты парламентских выборов во Франции существенно не повлияют на позицию Парижа в вопросе поддержки киевского режима, однако президенту республики... РИА Новости Крым, 08.07.2024

2024-07-08T12:27

2024-07-08T12:27

2024-07-08T12:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Результаты парламентских выборов во Франции существенно не повлияют на позицию Парижа в вопросе поддержки киевского режима, однако президенту республики Эммануэлю Макрону придется отказаться от идеи отправить французские войска на Украину. Такое мнение РИА Новости Крым высказал ведущий научный сотрудник отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН, франковед Сергей Федоров."Что касается внешней политики Франции, тем более украинского направления, вряд ли что-то изменится. Во-первых, властная прерогатива во внешней политике остается за президентом. Во-вторых, правительство и партии, включая "Национальное объединение" Марин Ле Пен, выступают за помощь Украине, с той лишь разницей, что ни о какой отправке войск на Украину речь не идет – все выступают резко против этого, особенно лепеновцы", – сказал эксперт.Федоров при этом отметил, что никто из альтернативных макроновскому блоку "Вместе" политических сил не хочет обострения украинского конфликта и очень этого боится, поскольку такая перспектива может еще сильнее усложнить внутреннюю ситуацию. Этот фактор будет влиять на риторику и действия французского президента, считает политолог.Удар по амбициям Ле ПенГолосование на выборах депутатов Национального собрания Франции состоялось накануне. Победу одержала коалиция левых партий "Новый народный фронт", получившая 182 мандата из 577.Второе место занимает президентская коалиция "Вместе за республику" – 168 мест. "Национальное объединение" Марин Ле Пен стало третьим, получив 143 мандата. Таким образом по итогам второго тура выборов ни одна политическая сила не получила абсолютного большинства в нижней палате парламента.По словам Федорова, формально лепеновцы не проиграли выборы, поскольку по сравнению с прошлым созывом они увеличили количество своих депутатов в полтора раза. Однако определенный моральный удар "Национальное объединение" получило, поскольку после первого тура ее лидер "уже начала примерять костюм премьера".В целом прошедшие выборы свидетельствует о несправедливости избирательной системы во Франции, убежден специалист.Полная неопределенность и хаосРасклад сил в новом составе Национального собрания не позволяет четко спрогнозировать, каким будет новое правительство, констатировал Федоров. Создать коалицию, по его словам, будет очень трудно, поскольку три партии, получившие набольшее количество мандатов, зачастую занимают диаметрально противоположные позиции по ряду вопросов.Политолог не исключил вариант с назначением временного технического правительства, политику которого не будут определять партии. Это правительство может руководить страной в течение года, пока не будут назначены и проведены новые выборы. Такой сценарий, в частности, был реализован в Италии, когда "технической кабинет" возглавил Марио Драги – беспартийный технократ, не связанный ни с одной из политических сил.Читайте также на РИА Новости Крым:Лавров: выборы во Франции не очень сильно напоминают демократию"Теплое бурление": эксперт о протестах во Франции и их роли для ЕвропыНарод голосует против: что показали выборные процессы в США и Франции

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эммануэль макрон, франция, выборы, европа, политика, мнения, сергей федоров, марин ле пен