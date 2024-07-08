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Стали известны итоги выборов во Франции - РИА Новости Крым, 08.07.2024
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Стали известны итоги выборов во Франции
Стали известны итоги выборов во Франции - РИА Новости Крым, 08.07.2024
Стали известны итоги выборов во Франции
Коалиция левых партий "Новый народный фронт" одержала победу на выборах в Национальное собрание Франции, альянс получил 182 места и 577. Данные опубликованы МВД РИА Новости Крым, 08.07.2024
2024-07-08T06:33
2024-07-08T06:44
франция
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новости
эммануэль макрон
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. Коалиция левых партий "Новый народный фронт" одержала победу на выборах в Национальное собрание Франции, альянс получил 182 места и 577. Данные опубликованы МВД республики.Второе место занимает президентская коалиция "Вместе за республику", набравшая 168 мандатов. "Национальное объединение" Марин Ле Пен стало третьим, получив 143 мандата.В нижнюю палату парламента также проходят республиканцы, которые получают 45 мест, и 39 - остальные партии.Таким образом по итогам второго тура выборов ни одна политическая сила не получила абсолютного большинства в нижней палате парламента. В первом туре досрочных выборов в Национальное собрание Франции победу одержала правая партия Марин Ле Пен "Национальное объединение" вместе с союзниками из партии республиканцев, набравшие почти 34% голосов. За ними шел блок левых сил "Новый народный фронт" (почти 28%). Правительственный блок "Вместе" стал третьим с 20%.Явка во втором туре стала рекордной с 1981 года, за час до закрытия участков она составляла почти 60%. Было оформлено более 3,3 миллиона доверенностей на голосование теми, кто не смог сделать этого лично. Явка стала намного более существенной, чем на парламентских выборах 2022 года, когда президент Франции Эммануэль Макрон был переизбран на второй срок.Макрон распустил парламент Франции и назначил досрочные выборы в стране после победы на выборах в Европарламент партии Марин Ле Пен. Политолог Ростислав Ищенко в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что если в парламенте Франции будет другое большинство, ни экономическая, ни социальная ситуация в стране не изменится. Оппозиция себя скомпрометирует, и у коалиции, с которой работает Макрон, будет шанс выиграть президентские выборы.После оглашения первых результатов первого тура парламентских выборов в Париже начались манифестации, к месту проведения акции были стянуты полицейские. По мнению Ищенко, народ на выборах в Европарламент продемонстрировал, что он не доверяет правящей коалиции, на которую опирается Макрон.Читайте также на РИА Новости Крым:Лавров: выборы во Франции не очень сильно напоминают демократию"Теплое бурление": эксперт о протестах во Франции и их роли для ЕвропыНарод голосует против: что показали выборные процессы в США и Франции
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РИА Новости Крым
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франция, выборы, политика, в мире, новости, эммануэль макрон
Стали известны итоги выборов во Франции

Коалиция левых партий "Новый народный фронт" победила на выборах во Франции

06:33 08.07.2024 (обновлено: 06:44 08.07.2024)
 
© AFP 2024 / OLYMPIA DE MAISMONTЛюди перед статуей "Le Monument a la Republique" во время митинга в ночь выборов после первых результатов второго тура выборов во Франции
Люди перед статуей Le Monument a la Republique во время митинга в ночь выборов после первых результатов второго тура выборов во Франции - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© AFP 2024 / OLYMPIA DE MAISMONT
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. Коалиция левых партий "Новый народный фронт" одержала победу на выборах в Национальное собрание Франции, альянс получил 182 места и 577. Данные опубликованы МВД республики.
Второе место занимает президентская коалиция "Вместе за республику", набравшая 168 мандатов. "Национальное объединение" Марин Ле Пен стало третьим, получив 143 мандата.
В нижнюю палату парламента также проходят республиканцы, которые получают 45 мест, и 39 - остальные партии.
Таким образом по итогам второго тура выборов ни одна политическая сила не получила абсолютного большинства в нижней палате парламента.
В первом туре досрочных выборов в Национальное собрание Франции победу одержала правая партия Марин Ле Пен "Национальное объединение" вместе с союзниками из партии республиканцев, набравшие почти 34% голосов. За ними шел блок левых сил "Новый народный фронт" (почти 28%). Правительственный блок "Вместе" стал третьим с 20%.
Явка во втором туре стала рекордной с 1981 года, за час до закрытия участков она составляла почти 60%. Было оформлено более 3,3 миллиона доверенностей на голосование теми, кто не смог сделать этого лично. Явка стала намного более существенной, чем на парламентских выборах 2022 года, когда президент Франции Эммануэль Макрон был переизбран на второй срок.
Макрон распустил парламент Франции и назначил досрочные выборы в стране после победы на выборах в Европарламент партии Марин Ле Пен. Политолог Ростислав Ищенко в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что если в парламенте Франции будет другое большинство, ни экономическая, ни социальная ситуация в стране не изменится. Оппозиция себя скомпрометирует, и у коалиции, с которой работает Макрон, будет шанс выиграть президентские выборы.
После оглашения первых результатов первого тура парламентских выборов в Париже начались манифестации, к месту проведения акции были стянуты полицейские. По мнению Ищенко, народ на выборах в Европарламент продемонстрировал, что он не доверяет правящей коалиции, на которую опирается Макрон.
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