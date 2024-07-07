Рейтинг@Mail.ru
Лавров: выборы во Франции не очень сильно напоминают демократию - РИА Новости Крым, 07.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240707/lavrov-vybory-vo-frantsii-ne-ochen-silno-napominayut-demokratiyu-1138661784.html
Лавров: выборы во Франции не очень сильно напоминают демократию
Лавров: выборы во Франции не очень сильно напоминают демократию - РИА Новости Крым, 07.07.2024
Лавров: выборы во Франции не очень сильно напоминают демократию
Выборы во Франции "не очень сильно напоминают демократию", второй тур задуман для того, чтобы манипулировать волеизъявлением избирателей, многие кандидаты могут РИА Новости Крым, 07.07.2024
2024-07-07T12:35
2024-07-07T12:36
сергей лавров
министерство иностранных дел рф (мид рф)
новости
россия
франция
политика
выборы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/15/1138266850_0:0:3092:1739_1920x0_80_0_0_377a36d52fdb8a5d918a23157fbfc9a3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. Выборы во Франции "не очень сильно напоминают демократию", второй тур задуман для того, чтобы манипулировать волеизъявлением избирателей, многие кандидаты могут выйти из электоральных процессов, чтобы дать возможность победить "консерваторов или популистов", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Прошел первый тур парламентских выборов, а у них два тура. Причем второй тур, судя по всему, задуман был ровно для того, чтобы манипулировать волеизъявлением избирателей в ходе первого тура, когда какие-то кандидаты могут свои кандидатуры снять. Их уговаривают, чтобы расчистить возможность победить, как они говорят, консерваторов или популистов. Это не очень сильно напоминает демократию", - сказал Лавров в интервью для программы "Москва. Кремль. Путин".Глава МИД РФ добавил, что в случае, если бы результаты первого тура были положены в формирование французского парламента, то во Франции были бы очень серьезные перемены.Читайте также на РИА Новости Крым:Из последних сил цепляются за власть: что показали выборы в ФРГ и ФранцииКак выборы в Европарламент изменят отношения России и Запада
https://crimea.ria.ru/20240625/tsinizm-pereshel-vse-granitsy-ekspert-otsenil-zayavleniya-makrona-o-putine-1138352331.html
россия
франция
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/15/1138266850_379:0:3092:2035_1920x0_80_0_0_56ca7b51bc30aa06364d1a8751d6f9e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей лавров, министерство иностранных дел рф (мид рф), новости, россия, франция, политика, выборы

Лавров: выборы во Франции не очень сильно напоминают демократию

12:35 07.07.2024 (обновлено: 12:36 07.07.2024)
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкЗаседание совета министров иностранных дел ОДКБ
Заседание совета министров иностранных дел ОДКБ
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. Выборы во Франции "не очень сильно напоминают демократию", второй тур задуман для того, чтобы манипулировать волеизъявлением избирателей, многие кандидаты могут выйти из электоральных процессов, чтобы дать возможность победить "консерваторов или популистов", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Прошел первый тур парламентских выборов, а у них два тура. Причем второй тур, судя по всему, задуман был ровно для того, чтобы манипулировать волеизъявлением избирателей в ходе первого тура, когда какие-то кандидаты могут свои кандидатуры снять. Их уговаривают, чтобы расчистить возможность победить, как они говорят, консерваторов или популистов. Это не очень сильно напоминает демократию", - сказал Лавров в интервью для программы "Москва. Кремль. Путин".
Глава МИД РФ добавил, что в случае, если бы результаты первого тура были положены в формирование французского парламента, то во Франции были бы очень серьезные перемены.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Из последних сил цепляются за власть: что показали выборы в ФРГ и Франции
Как выборы в Европарламент изменят отношения России и Запада
Президент Франции Э. Макрон - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
25 июня, 21:57Радио "Спутник в Крыму"
Цинизм перешел все границы: эксперт оценил заявления Макрона о Путине
 
Сергей ЛавровМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)НовостиРоссияФранцияПолитикаВыборы
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:27Об ответе скоро узнаете: Лавров прокомментировал атаку ВСУ на Севастополь
14:07ВСУ за сутки потеряли 1600 боевиков и 14 складов боеприпасов
13:43Нанесены удары по аэродрому базирования авиации ВСУ
13:24Армия России освободила еще один населенный пункт в ДНР
13:12Между Сочи и Туапсе произошло землетрясение
12:35Лавров: выборы во Франции не очень сильно напоминают демократию
11:58Голого туриста задержали на набережной Ялты - МВД
11:17Флот Шредингера: что осталось от ВМС Украины
10:45В Крыму объявлено трехдневное штормовое предупреждение
10:41Сальмонеллез подтвердился у 75 отравившихся едой из кафе в Бурятии
10:30Додик заявил о готовности объявить независимость Республики Сербской
10:15Газа в Алуште и 14 поселках не будет 7-10 дней
10:02Детонация продолжается: режим ЧС в Воронежской области после атаки дрона
09:49Она хотела помирить США и СССР: нужна ли миру новая Саманта Смит
09:40Очередь на Крымском мосту за час выросла в два раза
09:27Как правильно загорать: советы Геннадия Онищенко
08:47Армия России уничтожила пусковые установки ЗРК Patriot в Одесской области
08:04На Крымском мосту снова растет очередь
07:46Пожар под Алуштой распространился на 4 000 "квадратов"
07:02Сколько новых отелей будет построено в Крыму – министр курортов
Лента новостейМолния