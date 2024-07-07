https://crimea.ria.ru/20240707/lavrov-vybory-vo-frantsii-ne-ochen-silno-napominayut-demokratiyu-1138661784.html

Лавров: выборы во Франции не очень сильно напоминают демократию

Лавров: выборы во Франции не очень сильно напоминают демократию - РИА Новости Крым, 07.07.2024

Лавров: выборы во Франции не очень сильно напоминают демократию

Выборы во Франции "не очень сильно напоминают демократию", второй тур задуман для того, чтобы манипулировать волеизъявлением избирателей, многие кандидаты могут РИА Новости Крым, 07.07.2024

2024-07-07T12:35

2024-07-07T12:35

2024-07-07T12:36

сергей лавров

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. Выборы во Франции "не очень сильно напоминают демократию", второй тур задуман для того, чтобы манипулировать волеизъявлением избирателей, многие кандидаты могут выйти из электоральных процессов, чтобы дать возможность победить "консерваторов или популистов", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Прошел первый тур парламентских выборов, а у них два тура. Причем второй тур, судя по всему, задуман был ровно для того, чтобы манипулировать волеизъявлением избирателей в ходе первого тура, когда какие-то кандидаты могут свои кандидатуры снять. Их уговаривают, чтобы расчистить возможность победить, как они говорят, консерваторов или популистов. Это не очень сильно напоминает демократию", - сказал Лавров в интервью для программы "Москва. Кремль. Путин".Глава МИД РФ добавил, что в случае, если бы результаты первого тура были положены в формирование французского парламента, то во Франции были бы очень серьезные перемены.Читайте также на РИА Новости Крым:Из последних сил цепляются за власть: что показали выборы в ФРГ и ФранцииКак выборы в Европарламент изменят отношения России и Запада

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сергей лавров, министерство иностранных дел рф (мид рф), новости, россия, франция, политика, выборы