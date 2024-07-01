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"Теплое бурление": эксперт о протестах во Франции и их роли для Европы - РИА Новости Крым, 01.07.2024
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"Теплое бурление": эксперт о протестах во Франции и их роли для Европы
"Теплое бурление": эксперт о протестах во Франции и их роли для Европы - РИА Новости Крым, 01.07.2024
"Теплое бурление": эксперт о протестах во Франции и их роли для Европы
Нынешние беспорядки во Франции происходят не без поддержки президента Эммануэля Макрона, партия которого проигрывает выборы, и не являются голосом народа,... РИА Новости Крым, 01.07.2024
2024-07-01T22:15
2024-07-01T22:15
радио "спутник в крыму"
мнения
андрей никифоров
политика
франция
эммануэль макрон
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Нынешние беспорядки во Франции происходят не без поддержки президента Макрона – эксперт
Нынешние беспорядки во Франции происходят не без поддержки президента Макрона – эксперт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Нынешние беспорядки во Франции происходят не без поддержки президента Эммануэля Макрона, партия которого проигрывает выборы, и не являются голосом народа, который способен сегодня лишь на "диванные протесты". Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Андрей Никифоров.Беспорядки в Париже начались 30 июня после оглашения предварительных результатов первого тура досрочных парламентских выборов в Национальное собрание Франции. Согласно им, победу одерживает правая партия Марин Ле Пен "Национальное объединение" (34% голосов). За ними следует блок левых сил "Новый народный фронт" (28,5%). Правительственный центристский блок "Вместе за республику" на третьем месте (22%).По мнению Никифорова, "у французов свои традиции, и они действительно довольно часто устраивают в свих городах баррикады, что-то жгут, что-то бьют, а потом или расходятся, или устанавливают какую-то очередную республику". Но это не тот случай, хотя кризис во Франции уже очевиден.Эксперт отмечает, что в "опытных" руках Макрона от Пятой французской республики уже мало что осталось. "Она где-то на издыхании находится", – отметил политолог.Но, хотя определенное недовольство во французском обществе есть, как и в целом в европейских социальных кругах, эти возмущения сегодня носят характер "диванного протеста", а не революционной борьбы."Где-нибудь на кухне, в курилке повозмущаются. В лучшем случае сходят на выборы и проголосуют. Но нет действенной борьбы с существующими порядками, нет готовности и воли политической, чтобы что-то реально изменить, идти на определенные жертвы в борьбе с системой. Из-за этого происходит вялотекущее тепленькое бурление, которое по большому счету ни к чему не приводит", – сказал Никифоров.По словам эксперта, это объясняется тем, что в партийных элитах Франции, как и в целом в Европе, находящейся сегодня в полной власти США, все заранее куплено, чтобы защититься от прихода нежелательных внесистемных элементов.Потому у внесистемных партий Франции реальных шансов добиться чего-то сегодня нет, уверен он."Я бы не преувеличивал этот "правый марш". Да, там есть успехи, они повышают какой-то градус своего присутствия и в европейских структурах, и, судя по всему, сейчас в Национальном собрании их будет несколько больше. Но сказать, что они придут к власти где-либо в серьезной стране Европы – это очень далеко еще от истины", – считает Никифоров.По мнению политолога, происходящее во Франции – это еще одна иллюстрация глубинных процессов в Европе: кризиса европейской цивилизации.Ранее о том, что показали выборные процессы во Франции, высказался председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперт о выборах в парламент Франции: изменится ли ситуация в стране Цинизм перешел все границы: эксперт оценил заявления Макрона о Путине Что будет с Шольцем и Макроном после поражения на выборах
https://crimea.ria.ru/20240701/parlamentskie-vybory-vo-frantsii-v-parizhe-radikaly-ustroili-pogromy-1138480380.html
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мнения, андрей никифоров, политика, франция, эммануэль макрон, европа, сша, в мире, новости
"Теплое бурление": эксперт о протестах во Франции и их роли для Европы

Народ Франции не способен на действенную борьбу с существующими порядками – политолог

22:15 01.07.2024
 
© РИА Новости . Марк Пэрис / Перейти в фотобанкАкция протеста во Франции
Акция протеста во Франции - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© РИА Новости . Марк Пэрис
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Нынешние беспорядки во Франции происходят не без поддержки президента Эммануэля Макрона, партия которого проигрывает выборы, и не являются голосом народа, который способен сегодня лишь на "диванные протесты". Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Андрей Никифоров.
Нынешние беспорядки во Франции происходят не без поддержки президента Макрона – эксперт
22:15
Беспорядки в Париже начались 30 июня после оглашения предварительных результатов первого тура досрочных парламентских выборов в Национальное собрание Франции. Согласно им, победу одерживает правая партия Марин Ле Пен "Национальное объединение" (34% голосов). За ними следует блок левых сил "Новый народный фронт" (28,5%). Правительственный центристский блок "Вместе за республику" на третьем месте (22%).
По мнению Никифорова, "у французов свои традиции, и они действительно довольно часто устраивают в свих городах баррикады, что-то жгут, что-то бьют, а потом или расходятся, или устанавливают какую-то очередную республику". Но это не тот случай, хотя кризис во Франции уже очевиден.
"Я не думаю, что сейчас речь идет о переформатировании французской республики в 6-ю модификацию. Тем не менее кризис налицо. Он назревал, и Макрон в какой-то степени его подтолкнул, вскрыл и сейчас пытается канализировать. Не без его поддержки происходят все вот эти беспорядки. Поэтому наше место здесь в зрительном зале: посмотрим очередной спектакль", – прокомментировал Никифоров.
Эксперт отмечает, что в "опытных" руках Макрона от Пятой французской республики уже мало что осталось. "Она где-то на издыхании находится", – отметил политолог.
Но, хотя определенное недовольство во французском обществе есть, как и в целом в европейских социальных кругах, эти возмущения сегодня носят характер "диванного протеста", а не революционной борьбы.
"Где-нибудь на кухне, в курилке повозмущаются. В лучшем случае сходят на выборы и проголосуют. Но нет действенной борьбы с существующими порядками, нет готовности и воли политической, чтобы что-то реально изменить, идти на определенные жертвы в борьбе с системой. Из-за этого происходит вялотекущее тепленькое бурление, которое по большому счету ни к чему не приводит", – сказал Никифоров.
По словам эксперта, это объясняется тем, что в партийных элитах Франции, как и в целом в Европе, находящейся сегодня в полной власти США, все заранее куплено, чтобы защититься от прихода нежелательных внесистемных элементов.

"Американцы в данном случае работают, исходя из своей поговорки: "Нельзя хранить все яйца в одной корзине", поэтому они всегда покупают политические верхушки правых, левых, центристов – ставят их в определенную зависимость от себя. И несмотря на то, что они изображают борьбу нанайских мальчиков, в результате Вашингтон так или иначе побеждает", – сказал Никифоров.

Потому у внесистемных партий Франции реальных шансов добиться чего-то сегодня нет, уверен он.
"Я бы не преувеличивал этот "правый марш". Да, там есть успехи, они повышают какой-то градус своего присутствия и в европейских структурах, и, судя по всему, сейчас в Национальном собрании их будет несколько больше. Но сказать, что они придут к власти где-либо в серьезной стране Европы – это очень далеко еще от истины", – считает Никифоров.
По мнению политолога, происходящее во Франции – это еще одна иллюстрация глубинных процессов в Европе: кризиса европейской цивилизации.

"Демократия тоже пребывает в кризисе, но все несколько глубже. Это кризис, даже я бы сказал, умирание европейской цивилизации, которую используют в хвост и в гриву американцы, и которая не в силах бороться за собственное выживание и, хотя протестует, лежа на диване, свернуть с этого пути просто не в состоянии", – подытожил эксперт.

Ранее о том, что показали выборные процессы во Франции, высказался председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.
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