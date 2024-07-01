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"Теплое бурление": эксперт о протестах во Франции и их роли для Европы

"Теплое бурление": эксперт о протестах во Франции и их роли для Европы - РИА Новости Крым, 01.07.2024

"Теплое бурление": эксперт о протестах во Франции и их роли для Европы

Нынешние беспорядки во Франции происходят не без поддержки президента Эммануэля Макрона, партия которого проигрывает выборы, и не являются голосом народа,... РИА Новости Крым, 01.07.2024

2024-07-01T22:15

2024-07-01T22:15

2024-07-01T22:15

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Нынешние беспорядки во Франции происходят не без поддержки президента Макрона – эксперт Нынешние беспорядки во Франции происходят не без поддержки президента Макрона – эксперт audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Нынешние беспорядки во Франции происходят не без поддержки президента Эммануэля Макрона, партия которого проигрывает выборы, и не являются голосом народа, который способен сегодня лишь на "диванные протесты". Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Андрей Никифоров.Беспорядки в Париже начались 30 июня после оглашения предварительных результатов первого тура досрочных парламентских выборов в Национальное собрание Франции. Согласно им, победу одерживает правая партия Марин Ле Пен "Национальное объединение" (34% голосов). За ними следует блок левых сил "Новый народный фронт" (28,5%). Правительственный центристский блок "Вместе за республику" на третьем месте (22%).По мнению Никифорова, "у французов свои традиции, и они действительно довольно часто устраивают в свих городах баррикады, что-то жгут, что-то бьют, а потом или расходятся, или устанавливают какую-то очередную республику". Но это не тот случай, хотя кризис во Франции уже очевиден.Эксперт отмечает, что в "опытных" руках Макрона от Пятой французской республики уже мало что осталось. "Она где-то на издыхании находится", – отметил политолог.Но, хотя определенное недовольство во французском обществе есть, как и в целом в европейских социальных кругах, эти возмущения сегодня носят характер "диванного протеста", а не революционной борьбы."Где-нибудь на кухне, в курилке повозмущаются. В лучшем случае сходят на выборы и проголосуют. Но нет действенной борьбы с существующими порядками, нет готовности и воли политической, чтобы что-то реально изменить, идти на определенные жертвы в борьбе с системой. Из-за этого происходит вялотекущее тепленькое бурление, которое по большому счету ни к чему не приводит", – сказал Никифоров.По словам эксперта, это объясняется тем, что в партийных элитах Франции, как и в целом в Европе, находящейся сегодня в полной власти США, все заранее куплено, чтобы защититься от прихода нежелательных внесистемных элементов.Потому у внесистемных партий Франции реальных шансов добиться чего-то сегодня нет, уверен он."Я бы не преувеличивал этот "правый марш". Да, там есть успехи, они повышают какой-то градус своего присутствия и в европейских структурах, и, судя по всему, сейчас в Национальном собрании их будет несколько больше. Но сказать, что они придут к власти где-либо в серьезной стране Европы – это очень далеко еще от истины", – считает Никифоров.По мнению политолога, происходящее во Франции – это еще одна иллюстрация глубинных процессов в Европе: кризиса европейской цивилизации.Ранее о том, что показали выборные процессы во Франции, высказался председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперт о выборах в парламент Франции: изменится ли ситуация в стране Цинизм перешел все границы: эксперт оценил заявления Макрона о Путине Что будет с Шольцем и Макроном после поражения на выборах

https://crimea.ria.ru/20240701/parlamentskie-vybory-vo-frantsii-v-parizhe-radikaly-ustroili-pogromy-1138480380.html

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мнения, андрей никифоров, политика, франция, эммануэль макрон, европа, сша, в мире, новости