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"Макрону указали на дверь": Володин оценил итоги выборов во Франции - РИА Новости Крым, 08.07.2024
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"Макрону указали на дверь": Володин оценил итоги выборов во Франции
"Макрону указали на дверь": Володин оценил итоги выборов во Франции - РИА Новости Крым, 08.07.2024
"Макрону указали на дверь": Володин оценил итоги выборов во Франции
Досрочные парламентские выборы во Франции завершились поражением для партии президента республики Эммануэля Макрона, которому избиратели страны "указали на... РИА Новости Крым, 08.07.2024
2024-07-08T08:51
2024-07-08T08:51
франция
выборы
вячеслав володин
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. Досрочные парламентские выборы во Франции завершились поражением для партии президента республики Эммануэля Макрона, которому избиратели страны "указали на дверь". Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.Пропрезидентской партии не помогли политтехнологические уловки и снятие кандидатов, во Франции развернулась борьба за власть, констатировал Володин.По его мнению, участь Макрона ждет всех лидеров европейских стран и США, "занимающихся вмешательством в суверенные дела других государств", в то время как их граждане требуют заняться решением внутренних проблем и развитием национальных экономик.Голосование на выборах депутатов Национального собрания Франции состоялось накануне. Победу одержала коалиция левых партий "Новый народный фронт", получившая 182 мандата из 577. Второе место занимает президентская коалиция "Вместе за республику" – 168 мест. "Национальное объединение" Марин Ле Пен стало третьим, получив 143 мандата. Таким образом по итогам второго тура выборов ни одна политическая сила не получила абсолютного большинства в нижней палате парламента.Читайте также на РИА Новости Крым:Лавров: выборы во Франции не очень сильно напоминают демократию"Теплое бурление": эксперт о протестах во Франции и их роли для ЕвропыНарод голосует против: что показали выборные процессы в США и Франции
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франция, выборы, вячеслав володин, политика, эммануэль макрон, в мире, новости
"Макрону указали на дверь": Володин оценил итоги выборов во Франции

Досрочные выборы во Франции завершились для Макрона поражением – Володин

08:51 08.07.2024
 
© Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эмманюэль Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон
© Павел Бедняков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. Досрочные парламентские выборы во Франции завершились поражением для партии президента республики Эммануэля Макрона, которому избиратели страны "указали на дверь". Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Макрону указали на дверь. Итоги досрочных выборов во Франции, которые были объявлены по инициативе самого Макрона, закончились для него поражением. Граждане Франции готовы были голосовать за кого угодно, но лишь бы не за Макрона", - написал он в своем Telegram-канале.
Пропрезидентской партии не помогли политтехнологические уловки и снятие кандидатов, во Франции развернулась борьба за власть, констатировал Володин.
По его мнению, участь Макрона ждет всех лидеров европейских стран и США, "занимающихся вмешательством в суверенные дела других государств", в то время как их граждане требуют заняться решением внутренних проблем и развитием национальных экономик.
Голосование на выборах депутатов Национального собрания Франции состоялось накануне. Победу одержала коалиция левых партий "Новый народный фронт", получившая 182 мандата из 577. Второе место занимает президентская коалиция "Вместе за республику" – 168 мест. "Национальное объединение" Марин Ле Пен стало третьим, получив 143 мандата. Таким образом по итогам второго тура выборов ни одна политическая сила не получила абсолютного большинства в нижней палате парламента.
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ФранцияВыборыВячеслав ВолодинПолитикаЭммануэль МакронВ миреНовости
 
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