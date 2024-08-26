Рейтинг@Mail.ru
Макрон сделал заявление по поводу задержания Павла Дурова - РИА Новости Крым, 26.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240826/makron-sdelal-zayavlenie-po-povodu-zaderzhaniya-pavla-durova-1139890038.html
Макрон сделал заявление по поводу задержания Павла Дурова
Макрон сделал заявление по поводу задержания Павла Дурова - РИА Новости Крым, 26.08.2024
Макрон сделал заявление по поводу задержания Павла Дурова
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что решение о задержании основателя Telegram Павла Дурова не является политическим. РИА Новости Крым, 26.08.2024
2024-08-26T17:37
2024-08-26T17:45
павел дуров
эммануэль макрон
новости
россия
франция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111795/88/1117958882_0:0:2909:1636_1920x0_80_0_0_233e80e46c9605af11871f6ed1aa6252.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ 26 авг – РИА Новости Крым. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что решение о задержании основателя Telegram Павла Дурова не является политическим."Решение остается за судьями", – добавил Макрон.Дурова обвиняют в отказе от сотрудничества по вопросам финансовых и киберпреступлений в Telegram, сообщает РИА Новости со ссылкой на французские СМИ. Основатель Telegram по-прежнему находится под стражей, в его отношении ведется расследование.Павла Дурова задержали в Париже в субботу вечером. По информации СМИ, французское следствие считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. Основателю мессенджера могут предъявить обвинения среди прочего в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег.В воскресенье политические деятели, бизнесмены, журналисты России и мира высказали свое мнение об этом. Посольство России во Франции обратилось к местным властям, но они не идут на сотрудничество.
https://crimea.ria.ru/20240826/ekspert-nazval-oshibku-pavla-durova-1139867918.html
россия
франция
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111795/88/1117958882_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2ee32483e534fd3fc3a05ccc15984afd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
павел дуров, эммануэль макрон, новости, россия, франция
Макрон сделал заявление по поводу задержания Павла Дурова

Макрон отрицает политическую подоплеку задержания Павла Дурова во Франции

17:37 26.08.2024 (обновлено: 17:45 26.08.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЭммануэль Макрон
Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ 26 авг – РИА Новости Крым. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что решение о задержании основателя Telegram Павла Дурова не является политическим.

"Задержание владельца Telegram на территории Франции произошел в рамках продолжающегося судебного расследования. Это ни в коем случае не политическое решение", – написал он на своей странице в соцсети.

"Решение остается за судьями", – добавил Макрон.
Дурова обвиняют в отказе от сотрудничества по вопросам финансовых и киберпреступлений в Telegram, сообщает РИА Новости со ссылкой на французские СМИ. Основатель Telegram по-прежнему находится под стражей, в его отношении ведется расследование.
Павла Дурова задержали в Париже в субботу вечером. По информации СМИ, французское следствие считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. Основателю мессенджера могут предъявить обвинения среди прочего в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег.
В воскресенье политические деятели, бизнесмены, журналисты России и мира высказали свое мнение об этом. Посольство России во Франции обратилось к местным властям, но они не идут на сотрудничество.
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
07:17
Эксперт назвал ошибку Павла Дурова
 
Павел ДуровЭммануэль МакронНовостиРоссияФранция
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:43В Севастополе все избирательные участки оснащены убежищами
18:31Площадь пожара в Феодосии увеличилась до 150 гектаров – МЧС
18:10В Белгородской области могут ограничить въезд еще в три приграничных села
17:37Макрон сделал заявление по поводу задержания Павла Дурова
17:31За неделю в Севастополе установили 135 мобильных укрытий
17:08Электроснабжение в Севастополе восстановлено в полном объеме
17:02Репетитора из Севастополя заочно осудили на 20 лет за растление девочки
16:43На Севастополь обрушится дождь с грозой
16:32В Крыму девочка не получает жизненно важных лекарств - СК ведет проверку
16:19Зафиксирован сбой в энергосистеме общего блока Украина – Молдова
16:12В Севастополе к учебному году готовы 160 школ из 170
15:57В Севастополе сбой в подаче электроэнергии – Развожаев
15:54Семь человек в больнице после пожара на нефтезаводе в Омской области
15:46Путин поручил профинансировать из бюджета тероборону в приграничье
15:37Смерчи и затяжные ливни с градом идут на Кубань
15:22На дороге Феодосия – Орджоникидзе из-за пожара ограничено движение
15:10Ситуация в Курской области: новые данные Минобороны
15:02В Феодосии слышна стрельба
14:48"Жарко и тяжело дышать": почти 400 человек борются с огнем под Феодосией
14:39Объекты ГТС и склады западных ракет – какие объекты поражены на Украине
Лента новостейМолния