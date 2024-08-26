https://crimea.ria.ru/20240826/makron-sdelal-zayavlenie-po-povodu-zaderzhaniya-pavla-durova-1139890038.html

Макрон сделал заявление по поводу задержания Павла Дурова

Макрон сделал заявление по поводу задержания Павла Дурова - РИА Новости Крым, 26.08.2024

Макрон сделал заявление по поводу задержания Павла Дурова

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что решение о задержании основателя Telegram Павла Дурова не является политическим. РИА Новости Крым, 26.08.2024

2024-08-26T17:37

2024-08-26T17:37

2024-08-26T17:45

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СИМФЕРОПОЛЬ 26 авг – РИА Новости Крым. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что решение о задержании основателя Telegram Павла Дурова не является политическим."Решение остается за судьями", – добавил Макрон.Дурова обвиняют в отказе от сотрудничества по вопросам финансовых и киберпреступлений в Telegram, сообщает РИА Новости со ссылкой на французские СМИ. Основатель Telegram по-прежнему находится под стражей, в его отношении ведется расследование.Павла Дурова задержали в Париже в субботу вечером. По информации СМИ, французское следствие считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. Основателю мессенджера могут предъявить обвинения среди прочего в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег.В воскресенье политические деятели, бизнесмены, журналисты России и мира высказали свое мнение об этом. Посольство России во Франции обратилось к местным властям, но они не идут на сотрудничество.

https://crimea.ria.ru/20240826/ekspert-nazval-oshibku-pavla-durova-1139867918.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

павел дуров, эммануэль макрон, новости, россия, франция