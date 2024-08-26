https://crimea.ria.ru/20240826/makron-sdelal-zayavlenie-po-povodu-zaderzhaniya-pavla-durova-1139890038.html
Макрон сделал заявление по поводу задержания Павла Дурова
Макрон сделал заявление по поводу задержания Павла Дурова - РИА Новости Крым, 26.08.2024
Макрон сделал заявление по поводу задержания Павла Дурова
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что решение о задержании основателя Telegram Павла Дурова не является политическим. РИА Новости Крым, 26.08.2024
2024-08-26T17:37
2024-08-26T17:37
2024-08-26T17:45
павел дуров
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СИМФЕРОПОЛЬ 26 авг – РИА Новости Крым. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что решение о задержании основателя Telegram Павла Дурова не является политическим."Решение остается за судьями", – добавил Макрон.Дурова обвиняют в отказе от сотрудничества по вопросам финансовых и киберпреступлений в Telegram, сообщает РИА Новости со ссылкой на французские СМИ. Основатель Telegram по-прежнему находится под стражей, в его отношении ведется расследование.Павла Дурова задержали в Париже в субботу вечером. По информации СМИ, французское следствие считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. Основателю мессенджера могут предъявить обвинения среди прочего в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег.В воскресенье политические деятели, бизнесмены, журналисты России и мира высказали свое мнение об этом. Посольство России во Франции обратилось к местным властям, но они не идут на сотрудничество.
https://crimea.ria.ru/20240826/ekspert-nazval-oshibku-pavla-durova-1139867918.html
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павел дуров, эммануэль макрон, новости, россия, франция
Макрон сделал заявление по поводу задержания Павла Дурова
Макрон отрицает политическую подоплеку задержания Павла Дурова во Франции
17:37 26.08.2024 (обновлено: 17:45 26.08.2024)