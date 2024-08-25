https://crimea.ria.ru/20240825/frantsiya-uklonyaetsya-ot-vzaimodeystviya-s-rf-po-arestu-pavla-durova-1139858773.html
Франция уклоняется от взаимодействия с РФ по аресту Павла Дурова
Франция уклоняется от взаимодействия с РФ по аресту Павла Дурова - РИА Новости Крым, 25.08.2024
Франция уклоняется от взаимодействия с РФ по аресту Павла Дурова
После задержания владельца Telegram Павла Дурова в Париже посольство России во Франции обратилось к местным властям, но они не идут на сотрудничество. Об этом... РИА Новости Крым, 25.08.2024
2024-08-25T12:12
2024-08-25T12:12
2024-08-25T12:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. После задержания владельца Telegram Павла Дурова в Париже посольство России во Франции обратилось к местным властям, но они не идут на сотрудничество. Об этом посольство сообщило в официальном Telegram-канале."Незамедлительно запросили у французских властей разъяснения о причинах и потребовали обеспечить защиту его прав и предоставить консульский доступ. По состоянию на сегодняшний день французская сторона пока уклоняется от взаимодействия по данному вопросу", – говорится в сообщении.При этом, по информации посольства, они находятся в контакте с адвокатом Павла Дурова.Владельца Telegram задержали в столице Франции накануне вечером. Политики, бизнесмены и журналисты России и зарубежья высказали мнение по этому поводу.Читайте также на РИА Новости Крым:Дуров дал интервью Такеру Карлсону - главноеTelegram вводит дополнительные меры защиты от интернет-террористовВ Кремле оценили возможность блокировки Telegram в России
https://crimea.ria.ru/20240825/zaderzhanie-pavla-durova-v-parizhe-reaktsiya-v-rossii-i-v-mire-1139857599.html
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павел дуров, франция, новости, в мире, россия, посольство рф
Франция уклоняется от взаимодействия с РФ по аресту Павла Дурова
Франция уклоняется от сотрудничества с Россией по аресту Павла Дурова
12:12 25.08.2024 (обновлено: 12:24 25.08.2024)