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Основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту пригорода Парижа - РИА Новости Крым, 25.08.2024
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Основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту пригорода Парижа
Основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту пригорода Парижа - РИА Новости Крым, 25.08.2024
Основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту пригорода Парижа
Основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже в пригороде Парижа. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на французские СМИ. РИА Новости Крым, 25.08.2024
2024-08-24T23:45
2024-08-25T00:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. Основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже в пригороде Парижа. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на французские СМИ.Уточняется, что задержание произошло вечером в субботу при сходе с частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана.По информации местных СМИ, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. Соответствующий запрос на основании предварительного расследования сделало управление республики по борьбе с преступлениями в отношении несовершеннолетних.Позднее стало известно, что предпринимателя поместили под стражу.Как сообщили СМИ, французское правосудие считает, что ряд причин, в том числе отказ Telegram сотрудничать с властями, делает Дурова причастным к ряду преступлений.На фоне задержания Дурова падает курс его криптовалюты Toncoin.
https://crimea.ria.ru/20240417/durov-dal-intervyu-takeru-karlsonu---glavnoe-1136626370.html
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Новости
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новости, павел дуров, telegram, мессенджеры, россия, франция, париж
Основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту пригорода Парижа

Основатель Telegram Павел Дуров задержан в аэропорту пригорода Парижа

23:45 24.08.2024 (обновлено: 00:17 25.08.2024)
 
© CC BY 2.0 / TechCrunch / Pavel DurovСоздатель и владелец мессенджера Telegram Павел Дуров
Создатель и владелец мессенджера Telegram Павел Дуров
© CC BY 2.0 / TechCrunch / Pavel Durov
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. Основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже в пригороде Парижа. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на французские СМИ.
Уточняется, что задержание произошло вечером в субботу при сходе с частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана.
По информации местных СМИ, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. Соответствующий запрос на основании предварительного расследования сделало управление республики по борьбе с преступлениями в отношении несовершеннолетних.
Позднее стало известно, что предпринимателя поместили под стражу.
Как сообщили СМИ, французское правосудие считает, что ряд причин, в том числе отказ Telegram сотрудничать с властями, делает Дурова причастным к ряду преступлений.
На фоне задержания Дурова падает курс его криптовалюты Toncoin.
Такер Карлсон опубликовал интервью с основателем мессенджера Telegram Павлом Дуровым
17 апреля, 07:27
Дуров дал интервью Такеру Карлсону - главное
 
НовостиПавел ДуровTelegramМессенджерыРоссияФранцияПариж
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Воздушные массы южных широт над Крымом: погода в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 25 августа
23:45Основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту пригорода Парижа
23:02Крымский мост: обстановка после открытия движения
22:43Главное за день: 24 августа
22:30Горение лесной подстилки у подножия горы Агармыш перешло в верховой пожар
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