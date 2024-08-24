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Основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту пригорода Парижа

Основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту пригорода Парижа - РИА Новости Крым, 25.08.2024

Основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту пригорода Парижа

Основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже в пригороде Парижа. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на французские СМИ. РИА Новости Крым, 25.08.2024

2024-08-24T23:45

2024-08-24T23:45

2024-08-25T00:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. Основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже в пригороде Парижа. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на французские СМИ.Уточняется, что задержание произошло вечером в субботу при сходе с частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана.По информации местных СМИ, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. Соответствующий запрос на основании предварительного расследования сделало управление республики по борьбе с преступлениями в отношении несовершеннолетних.Позднее стало известно, что предпринимателя поместили под стражу.Как сообщили СМИ, французское правосудие считает, что ряд причин, в том числе отказ Telegram сотрудничать с властями, делает Дурова причастным к ряду преступлений.На фоне задержания Дурова падает курс его криптовалюты Toncoin.

https://crimea.ria.ru/20240417/durov-dal-intervyu-takeru-karlsonu---glavnoe-1136626370.html

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2024

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новости, павел дуров, telegram, мессенджеры, россия, франция, париж