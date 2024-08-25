https://crimea.ria.ru/20240825/zaderzhanie-pavla-durova-v-parizhe-reaktsiya-v-rossii-i-v-mire-1139857599.html
Задержание Павла Дурова в Париже: реакция в России и в мире
Задержание Павла Дурова в Париже: реакция в России и в мире - РИА Новости Крым, 25.08.2024
Задержание Павла Дурова в Париже: реакция в России и в мире
За задержанием основателя Telegram Павла Дурова, которое произошло накануне вечером, последовали реакции политиков, бизнесменов и журналистов России и... РИА Новости Крым, 25.08.2024
2024-08-25T10:51
2024-08-25T10:51
2024-08-25T11:12
павел дуров
франция
париж
в мире
новости
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. За задержанием основателя Telegram Павла Дурова, которое произошло накануне вечером, последовали реакции политиков, бизнесменов и журналистов России и зарубежья.Что говорят в РоссииУ Павда Дурова есть также и французское гражданство, однако официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российское посольство в Париже сразу же включилось в работу, так как это положено в случаях с получением информации о задержании местной стороной российских граждан.Она напомнила, что в 2018 российский суд вынес решение заблокировать Телеграм. Владельцы мессенджера отказались передать ключи шифрования спецслужбе, что несет в себе угрозу интересам государства и общества, и может быть на руку террористам.Это решение, по словам Марии Захаровой, осудила тогда группа из 26 неправительственных организаций, в том числе "Хьюман Райтс Вотч", "Эмнести интернешнл", "Фридом Хаус", "Репортеры без границ", "Комитет по защите журналистов"."Все это было сказано ими потому, что с 1 июля 2018 года в России вступил в силу закон Яровой, обязывающий операторов телекоммуникационных услуг хранить записи телефонных сообщений и интернет-трафик их клиентов на протяжении полугода, а также ключи для расшифровки переписки пользователей и предоставлять их ФСБ России по запросу", - пояснила Захарова.Западные НПО, по ее словам, призвали российские власти прекратить создавать препоны в работе Телеграма. С просьбой противостоять действиям России, защитить основные права свободы выражения и конфиденциальности они обратились к ООН, Совету Европы, ОБСЕ, Евросоюзу, США и правительствам других стран.Также официальный представитель МИД РФ отметила, что они требовали от российских властей "гарантировать права пользователей глобальной сети на публикацию и анонимный просмотр информации на веб-сайтах, подчеркивая, что любые ограничения должны быть санкционированы судом и полностью отвечать положениям Европейской конвенции по правам человека".При этом Дуров все это время оставался на свободе и продолжал развивать Телеграм.Директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина нередко говорила, что для владельцев Telegram нахождение за пределами России - большой риск, арестовать их могли в любой момент. При этом она предполагала, что их не трогают из-за вероятного сотрудничества с западными спецслужбами. Но оказалось все иначе.По ее мнению, за этой ситуацией стоят американцы, "которых Telegram в последнее время сильно напрягает в плане распространения информации в разных странах"."Французы, как всегда в последнее время, лишь дроп США. Законодательство в отношении соцсетей и информации в ЕС и США - жесточайшее. Только вот непонятно, почему с такими законами и по тем же основаниям Цукерберг до сих по не за решеткой, а платформа с российскими корнями - под ударом", - размышляет Екатерина Мизулина.Она также отметила, что эта ситуация продемонстрировала ошибку владельцев Telegram, которые совершали реверансы в сторону Запада.Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков заявил:"Либеральная диктатура не терпит одиночек, претендующих на свободу и играющих не по ее правилам. Илону Маску приготовиться".Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что Павел Дуров просчитался, покинув Родину. По мнению Дмитрия Медведева, Дуров – не Маск и не Цукерберг, который активно сотрудничает с ФБР. И ему "надо, наконец, понять, что Отечество, как и времена, не выбирают".Реакция в миреИлон Маск высказал мнение, что арест Павла Дурова демонстрирует преимущества Конституции США, при этом он с иронией отметил, что в Европе скоро начнут "казнить за лайки".Журналист Такер Карлсон считает, что ситуация с Павлом Дуровым - это живое предупреждение всем владельцам платформ, которые не желают цензурировать правду.Высказался по поводу ареста Павла Дурова в Париже и независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший, который приостановил свою предвыборную кампанию в пользу Дональда Трампа и объявил о его поддержке."Во Франции только что арестовали основателя и генерального директора зашифрованной, не подвергающейся цензуре платформы Telegram. Необходимость защиты свободы слова стала актуальной как никогда", - написал он в соцсети.Читайте также на РИА Новости Крым:Дуров дал интервью Такеру Карлсону - главноеTelegram вводит дополнительные меры защиты от интернет-террористовВ Кремле оценили возможность блокировки Telegram в России
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павел дуров, франция, париж, в мире, новости, мнения
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым.
За задержанием основателя Telegram
Павла Дурова, которое произошло накануне вечером, последовали реакции политиков, бизнесменов и журналистов России и зарубежья.
Что говорят в России
У Павда Дурова есть также и французское гражданство, однако официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российское посольство в Париже сразу же включилось в работу, так как это положено в случаях с получением информации о задержании местной стороной российских граждан.
Она напомнила, что в 2018 российский суд вынес решение заблокировать Телеграм. Владельцы мессенджера отказались передать ключи шифрования
спецслужбе, что несет в себе угрозу интересам государства и общества, и может быть на руку террористам.
Это решение, по словам Марии Захаровой, осудила тогда группа из 26 неправительственных организаций, в том числе "Хьюман Райтс Вотч", "Эмнести интернешнл", "Фридом Хаус", "Репортеры без границ", "Комитет по защите журналистов".
"Все это было сказано ими потому, что с 1 июля 2018 года в России вступил в силу закон Яровой, обязывающий операторов телекоммуникационных услуг хранить записи телефонных сообщений и интернет-трафик их клиентов на протяжении полугода, а также ключи для расшифровки переписки пользователей и предоставлять их ФСБ России по запросу", - пояснила Захарова.
Западные НПО, по ее словам, призвали российские власти прекратить создавать препоны в работе Телеграма. С просьбой противостоять действиям России, защитить основные права свободы выражения и конфиденциальности они обратились к ООН, Совету Европы, ОБСЕ, Евросоюзу, США и правительствам других стран.
Также официальный представитель МИД РФ отметила, что они требовали от российских властей "гарантировать права пользователей глобальной сети на публикацию и анонимный просмотр информации на веб-сайтах, подчеркивая, что любые ограничения должны быть санкционированы судом и полностью отвечать положениям Европейской конвенции по правам человека".
При этом Дуров все это время оставался на свободе и продолжал развивать Телеграм.
"Как думаете, на этот раз они будут взывать к Парижу и требовать освобождения Дурова, или проглотят языки?", - задается вопросом Мария Захарова.
Директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина нередко говорила, что для владельцев Telegram нахождение за пределами России - большой риск, арестовать их могли в любой момент. При этом она предполагала, что их не трогают из-за вероятного сотрудничества с западными спецслужбами. Но оказалось все иначе.
"Очевидно, что задержание - это удар по TON (криптопроект Павла Дурова – ред.), в которую инвестировали представители крупного российского бизнеса. То есть отчасти продолжение санкционной политики США", - уверена Екатерина Мизулина.
По ее мнению, за этой ситуацией стоят американцы, "которых Telegram в последнее время сильно напрягает в плане распространения информации в разных странах".
"Французы, как всегда в последнее время, лишь дроп США. Законодательство в отношении соцсетей и информации в ЕС и США - жесточайшее. Только вот непонятно, почему с такими законами и по тем же основаниям Цукерберг до сих по не за решеткой, а платформа с российскими корнями - под ударом", - размышляет Екатерина Мизулина.
Она также отметила, что эта ситуация продемонстрировала ошибку владельцев Telegram, которые совершали реверансы в сторону Запада.
Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков заявил:
"Либеральная диктатура не терпит одиночек, претендующих на свободу и играющих не по ее правилам. Илону Маску приготовиться".
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что Павел Дуров просчитался, покинув Родину.
"Хотел быть гениальным "человеком мира", который отлично живет без Родины. Он просчитался. Для всех наших общих теперь врагов он русский – и потому непредсказуемый и опасный. Другой крови", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
По мнению Дмитрия Медведева, Дуров – не Маск и не Цукерберг, который активно сотрудничает с ФБР. И ему "надо, наконец, понять, что Отечество, как и времена, не выбирают".
Реакция в мире
Илон Маск высказал мнение, что арест Павла Дурова демонстрирует преимущества Конституции США, при этом он с иронией отметил, что в Европе скоро начнут "казнить за лайки".
"Вот вам реклама Первой поправки (к Конституции США — ред.). Она очень убедительна. В Европе идет 2030 год, за мемы полагается казнь", — написал он в соцсети.
Журналист Такер Карлсон считает, что ситуация с Павлом Дуровым - это живое предупреждение всем владельцам платформ, которые не желают цензурировать правду.
"Мрак быстро сгущается над бывшим свободным миром", - написал он на своей странице в соцсети.
Высказался по поводу ареста Павла Дурова в Париже и независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший, который приостановил свою предвыборную кампанию в пользу Дональда Трампа и объявил о его поддержке.
"Во Франции только что арестовали основателя и генерального директора зашифрованной, не подвергающейся цензуре платформы Telegram. Необходимость защиты свободы слова стала актуальной как никогда", - написал он в соцсети.
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