https://crimea.ria.ru/20240825/zaderzhanie-pavla-durova-v-parizhe-reaktsiya-v-rossii-i-v-mire-1139857599.html

Задержание Павла Дурова в Париже: реакция в России и в мире

Задержание Павла Дурова в Париже: реакция в России и в мире - РИА Новости Крым, 25.08.2024

Задержание Павла Дурова в Париже: реакция в России и в мире

За задержанием основателя Telegram Павла Дурова, которое произошло накануне вечером, последовали реакции политиков, бизнесменов и журналистов России и... РИА Новости Крым, 25.08.2024

2024-08-25T10:51

2024-08-25T10:51

2024-08-25T11:12

павел дуров

франция

париж

в мире

новости

мнения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/19/1139857481_0:114:2186:1344_1920x0_80_0_0_15cb9034efd837385fc4e551db9ac181.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. За задержанием основателя Telegram Павла Дурова, которое произошло накануне вечером, последовали реакции политиков, бизнесменов и журналистов России и зарубежья.Что говорят в РоссииУ Павда Дурова есть также и французское гражданство, однако официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российское посольство в Париже сразу же включилось в работу, так как это положено в случаях с получением информации о задержании местной стороной российских граждан.Она напомнила, что в 2018 российский суд вынес решение заблокировать Телеграм. Владельцы мессенджера отказались передать ключи шифрования спецслужбе, что несет в себе угрозу интересам государства и общества, и может быть на руку террористам.Это решение, по словам Марии Захаровой, осудила тогда группа из 26 неправительственных организаций, в том числе "Хьюман Райтс Вотч", "Эмнести интернешнл", "Фридом Хаус", "Репортеры без границ", "Комитет по защите журналистов"."Все это было сказано ими потому, что с 1 июля 2018 года в России вступил в силу закон Яровой, обязывающий операторов телекоммуникационных услуг хранить записи телефонных сообщений и интернет-трафик их клиентов на протяжении полугода, а также ключи для расшифровки переписки пользователей и предоставлять их ФСБ России по запросу", - пояснила Захарова.Западные НПО, по ее словам, призвали российские власти прекратить создавать препоны в работе Телеграма. С просьбой противостоять действиям России, защитить основные права свободы выражения и конфиденциальности они обратились к ООН, Совету Европы, ОБСЕ, Евросоюзу, США и правительствам других стран.Также официальный представитель МИД РФ отметила, что они требовали от российских властей "гарантировать права пользователей глобальной сети на публикацию и анонимный просмотр информации на веб-сайтах, подчеркивая, что любые ограничения должны быть санкционированы судом и полностью отвечать положениям Европейской конвенции по правам человека".При этом Дуров все это время оставался на свободе и продолжал развивать Телеграм.Директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина нередко говорила, что для владельцев Telegram нахождение за пределами России - большой риск, арестовать их могли в любой момент. При этом она предполагала, что их не трогают из-за вероятного сотрудничества с западными спецслужбами. Но оказалось все иначе.По ее мнению, за этой ситуацией стоят американцы, "которых Telegram в последнее время сильно напрягает в плане распространения информации в разных странах"."Французы, как всегда в последнее время, лишь дроп США. Законодательство в отношении соцсетей и информации в ЕС и США - жесточайшее. Только вот непонятно, почему с такими законами и по тем же основаниям Цукерберг до сих по не за решеткой, а платформа с российскими корнями - под ударом", - размышляет Екатерина Мизулина.Она также отметила, что эта ситуация продемонстрировала ошибку владельцев Telegram, которые совершали реверансы в сторону Запада.Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков заявил:"Либеральная диктатура не терпит одиночек, претендующих на свободу и играющих не по ее правилам. Илону Маску приготовиться".Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что Павел Дуров просчитался, покинув Родину. По мнению Дмитрия Медведева, Дуров – не Маск и не Цукерберг, который активно сотрудничает с ФБР. И ему "надо, наконец, понять, что Отечество, как и времена, не выбирают".Реакция в миреИлон Маск высказал мнение, что арест Павла Дурова демонстрирует преимущества Конституции США, при этом он с иронией отметил, что в Европе скоро начнут "казнить за лайки".Журналист Такер Карлсон считает, что ситуация с Павлом Дуровым - это живое предупреждение всем владельцам платформ, которые не желают цензурировать правду.Высказался по поводу ареста Павла Дурова в Париже и независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший, который приостановил свою предвыборную кампанию в пользу Дональда Трампа и объявил о его поддержке."Во Франции только что арестовали основателя и генерального директора зашифрованной, не подвергающейся цензуре платформы Telegram. Необходимость защиты свободы слова стала актуальной как никогда", - написал он в соцсети.Читайте также на РИА Новости Крым:Дуров дал интервью Такеру Карлсону - главноеTelegram вводит дополнительные меры защиты от интернет-террористовВ Кремле оценили возможность блокировки Telegram в России

франция

париж

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

павел дуров, франция, париж, в мире, новости, мнения