https://crimea.ria.ru/20240328/telegram-vvodit-dopolnitelnye-mery-zaschity-ot-internet-terroristov-1136122577.html

Telegram вводит дополнительные меры защиты от интернет-террористов

Telegram вводит дополнительные меры защиты от интернет-террористов - РИА Новости Крым, 28.03.2024

Telegram вводит дополнительные меры защиты от интернет-террористов

Все пользователи Telegram из РФ, Украины и Белоруссии со следующей недели смогут ограничивать круг тех, кто присылает им сообщения, сообщил основатель... РИА Новости Крым, 28.03.2024

2024-03-28T22:06

2024-03-28T22:06

2024-03-28T22:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости Крым. Все пользователи Telegram из РФ, Украины и Белоруссии со следующей недели смогут ограничивать круг тех, кто присылает им сообщения, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров в своем Telegram-канале.По его словам, четыре дня назад русскоязычные пользователи Telegram стали жаловаться на сообщения от незнакомцев с призывами к терактам. Так, в течение часа после получения подобных жалоб команда мессенджера применила ряд технических и организационных мер для того, чтобы предотвращать эту активность.Дуров подчеркнул, что Telegram — не место для несанкционированных рассылок и призывов к насилию.В четверг утром пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что блокировать работу Telegram на территории Российской Федерации в настоящее время не планируется.Читайте таже на РИА Новости Крым:Защититься невозможно: хакер оценил опасность WhatsAppРегистрация на сайтах через зарубежную почту – в чем опасностьУчастились случаи вербовки подростков для совершения терактов – МВД

россия

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

павел дуров, telegram, интернет, общество, россия, терроризм, теракт, "крокус сити холл", новости