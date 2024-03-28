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Telegram вводит дополнительные меры защиты от интернет-террористов - РИА Новости Крым, 28.03.2024
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Telegram вводит дополнительные меры защиты от интернет-террористов
Telegram вводит дополнительные меры защиты от интернет-террористов - РИА Новости Крым, 28.03.2024
Telegram вводит дополнительные меры защиты от интернет-террористов
Все пользователи Telegram из РФ, Украины и Белоруссии со следующей недели смогут ограничивать круг тех, кто присылает им сообщения, сообщил основатель... РИА Новости Крым, 28.03.2024
2024-03-28T22:06
2024-03-28T22:21
павел дуров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости Крым. Все пользователи Telegram из РФ, Украины и Белоруссии со следующей недели смогут ограничивать круг тех, кто присылает им сообщения, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров в своем Telegram-канале.По его словам, четыре дня назад русскоязычные пользователи Telegram стали жаловаться на сообщения от незнакомцев с призывами к терактам. Так, в течение часа после получения подобных жалоб команда мессенджера применила ряд технических и организационных мер для того, чтобы предотвращать эту активность.Дуров подчеркнул, что Telegram — не место для несанкционированных рассылок и призывов к насилию.В четверг утром пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что блокировать работу Telegram на территории Российской Федерации в настоящее время не планируется.Читайте таже на РИА Новости Крым:Защититься невозможно: хакер оценил опасность WhatsAppРегистрация на сайтах через зарубежную почту – в чем опасностьУчастились случаи вербовки подростков для совершения терактов – МВД
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РИА Новости Крым
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павел дуров, telegram, интернет, общество, россия, терроризм, теракт, "крокус сити холл", новости
Telegram вводит дополнительные меры защиты от интернет-террористов

Telegram вводит дополнительные меры защиты от интернет-террористов

22:06 28.03.2024 (обновлено: 22:21 28.03.2024)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЛоготип мессенджера Telegram на экране планшета. Архивное фото
Логотип мессенджера Telegram на экране планшета. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости Крым. Все пользователи Telegram из РФ, Украины и Белоруссии со следующей недели смогут ограничивать круг тех, кто присылает им сообщения, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров в своем Telegram-канале.

"С начала следующей недели все пользователи из России, Украины и Белоруссии смогут ограничивать круг тех, кто может присылать им личные сообщения. Мы также внедряем решения на основе искусственного интеллекта для еще более эффективной фильтрации нежеланных сообщений", - написал Дуров.

По его словам, четыре дня назад русскоязычные пользователи Telegram стали жаловаться на сообщения от незнакомцев с призывами к терактам. Так, в течение часа после получения подобных жалоб команда мессенджера применила ряд технических и организационных мер для того, чтобы предотвращать эту активность.
"В результате десятки тысяч попыток отправить такие сообщения (с призывами к терактам - ред.) были пресечены, а тысячи пользователей, участвующих в этом флешмобе, столкнулись с вечной блокировкой своих Telegram-аккаунтов", - говорится в сообщении.
Дуров подчеркнул, что Telegram — не место для несанкционированных рассылок и призывов к насилию.
В четверг утром пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что блокировать работу Telegram на территории Российской Федерации в настоящее время не планируется.
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Павел ДуровTelegramИнтернетОбществоРоссияТерроризмТеракт"Крокус Сити Холл"Новости
 
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