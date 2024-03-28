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В Кремле оценили возможность блокировки Telegram в России - РИА Новости Крым, 28.03.2024
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В Кремле оценили возможность блокировки Telegram в России
В Кремле оценили возможность блокировки Telegram в России - РИА Новости Крым, 28.03.2024
В Кремле оценили возможность блокировки Telegram в России
Блокировать работу Telegram на территории Российской Федерации в настоящее время не планируется, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости Крым, 28.03.2024
2024-03-28T09:56
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telegram
дмитрий песков
павел дуров
соцсети
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости Крым. Блокировать работу Telegram на территории Российской Федерации в настоящее время не планируется, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.При этом он отметил, что в Кремле ожидают большего внимания со стороны одного из создателей мессенджера Павла Дурова к тому, что Telegram становится инструментом в руках террористов.В Крыму зафиксированы случаи, когда для совершения террористических действий через соцсети и мессенджеры вербуют подростков. Поэтому правоохранители призывают родителей быть внимательнее к детям. Случаи вербовки подростков со стороны украинских спецслужб зафиксированы и в Севастополе.Читайте также на РИА Новости Крым:Защититься невозможно: хакер оценил опасность WhatsAppРегистрация на сайтах через зарубежную почту – в чем опасностьУчастились случаи вербовки подростков для совершения терактов – МВД
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telegram, дмитрий песков, павел дуров, соцсети
В Кремле оценили возможность блокировки Telegram в России

Песков: блокировать Telegram в России сейчас не планируется

09:56 28.03.2024
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМессенджер Telegram на экране монитора и телефона. Архивное фото
Мессенджер Telegram на экране монитора и телефона. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости Крым. Блокировать работу Telegram на территории Российской Федерации в настоящее время не планируется, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.
"Нет, никаких планов таких в настоящий момент нет", - сказал Песков.
При этом он отметил, что в Кремле ожидают большего внимания со стороны одного из создателей мессенджера Павла Дурова к тому, что Telegram становится инструментом в руках террористов.
В Крыму зафиксированы случаи, когда для совершения террористических действий через соцсети и мессенджеры вербуют подростков. Поэтому правоохранители призывают родителей быть внимательнее к детям. Случаи вербовки подростков со стороны украинских спецслужб зафиксированы и в Севастополе.
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