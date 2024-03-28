https://crimea.ria.ru/20240328/v-kremle-otsenili-vozmozhnost-blokirovki-telegram-v-rossii-1136093504.html
В Кремле оценили возможность блокировки Telegram в России
В Кремле оценили возможность блокировки Telegram в России - РИА Новости Крым, 28.03.2024
В Кремле оценили возможность блокировки Telegram в России
Блокировать работу Telegram на территории Российской Федерации в настоящее время не планируется, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости Крым, 28.03.2024
2024-03-28T09:56
2024-03-28T09:56
2024-03-28T09:56
telegram
дмитрий песков
павел дуров
соцсети
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости Крым. Блокировать работу Telegram на территории Российской Федерации в настоящее время не планируется, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.При этом он отметил, что в Кремле ожидают большего внимания со стороны одного из создателей мессенджера Павла Дурова к тому, что Telegram становится инструментом в руках террористов.В Крыму зафиксированы случаи, когда для совершения террористических действий через соцсети и мессенджеры вербуют подростков. Поэтому правоохранители призывают родителей быть внимательнее к детям. Случаи вербовки подростков со стороны украинских спецслужб зафиксированы и в Севастополе.Читайте также на РИА Новости Крым:Защититься невозможно: хакер оценил опасность WhatsAppРегистрация на сайтах через зарубежную почту – в чем опасностьУчастились случаи вербовки подростков для совершения терактов – МВД
РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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telegram, дмитрий песков, павел дуров, соцсети
В Кремле оценили возможность блокировки Telegram в России
Песков: блокировать Telegram в России сейчас не планируется