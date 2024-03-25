Рейтинг@Mail.ru
Участились случаи вербовки подростков для совершения терактов – МВД - РИА Новости Крым, 25.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240325/uchastilis-sluchai-verbovki-podrostkov-dlya-soversheniya-teraktov--mvd-1136017731.html
Участились случаи вербовки подростков для совершения терактов – МВД
Участились случаи вербовки подростков для совершения терактов – МВД - РИА Новости Крым, 25.03.2024
Участились случаи вербовки подростков для совершения терактов – МВД
В Крыму зафиксированы случаи, когда для совершения террористических действий через соцсети и мессенджеры вербуют подростков. Поэтому правоохранители призывают... РИА Новости Крым, 25.03.2024
2024-03-25T16:43
2024-03-25T16:43
мвд по республике крым
наталья кашкарова
евгений черный
новости крыма
дети
соцсети
мессенджеры
безопасность
общество
семья
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/18/1122754506_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_a88fece609234a0803e868dcb5c421a2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости Крым. В Крыму зафиксированы случаи, когда для совершения террористических действий через соцсети и мессенджеры вербуют подростков. Поэтому правоохранители призывают родителей быть внимательнее к детям, особенно во время каникул. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым заявила начальник отдела информации и общественных связей, полковник внутренней службы Наталья Кашкарова.Ответственность за подобные преступления предусматривается как для самих несовершеннолетних, так и для их родителей. Поэтому очень важно обращать внимание на поведение подростка в соцсетях.Манипулировать сознанием человека очень легко, мошенники и вербовщики из спецслужб владеют этими навыками в совершенстве. Особенно легко воздействовать на подростка, личность которого еще не сформирована, сказал заведующий кафедрой социальной психологии КФУ им. В. И. Вернадского, доктор психологических наук Евгений Черный.Накануне о том, что случаи вербовки подростков со стороны украинских спецслужб зафиксированы в Севастополе, написал губернатор Михаил Развожаев. "ЦИПсО уже запустили в соцсетях и мессенджерах рассылки с призывами становиться преступниками", – написал он в Telegram-канале.Читайте также на РИА Новости Крым:Реакция на теракт показала сплоченность россиян – глава парламента КрымаУстановим и покараем каждого: Путин о теракте в Подмосковье В список террористов и экстремистов в России внесено движение ЛГБТ*
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/18/1122754506_125:0:1565:1080_1920x0_80_0_0_c3e613515a05b9e5cb18eb1bbfff5f91.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мвд по республике крым, наталья кашкарова, евгений черный, новости крыма, дети, соцсети, мессенджеры, безопасность, общество, семья
Участились случаи вербовки подростков для совершения терактов – МВД

Случаи вербовки подростков для террористических действий зафиксированы в Крыму

16:43 25.03.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДевочка с телефоном
Девочка с телефоном - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости Крым. В Крыму зафиксированы случаи, когда для совершения террористических действий через соцсети и мессенджеры вербуют подростков. Поэтому правоохранители призывают родителей быть внимательнее к детям, особенно во время каникул. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым заявила начальник отдела информации и общественных связей, полковник внутренней службы Наталья Кашкарова.

"Такие случае фиксируются. Мы всегда предупреждаем и взрослых, и детей, и проводим занятия в учебных организациях, чтобы предупредить всех о том, что не нужно поддаваться уговорам "легкого" заработка. Эту работу предлагают в соцсетях, в мессенджерах, якобы курьером. Данные так называемые курьеры моментально попадают в поле зрения полиции, они не успевают даже деньги потратить, как их полицейские задерживают", – сказала она.

Ответственность за подобные преступления предусматривается как для самих несовершеннолетних, так и для их родителей. Поэтому очень важно обращать внимание на поведение подростка в соцсетях.
"Пользуясь случаем, мы еще раз призываем взрослых, чтобы они смотрели, с кем переписывается ребенок, с кем он общается, в какой среде проводит свободное время", – сказала Кашкарова.
Манипулировать сознанием человека очень легко, мошенники и вербовщики из спецслужб владеют этими навыками в совершенстве. Особенно легко воздействовать на подростка, личность которого еще не сформирована, сказал заведующий кафедрой социальной психологии КФУ им. В. И. Вернадского, доктор психологических наук Евгений Черный.

"Подростку говорят: трудный у тебя период, парень. Хочется быть взрослым, а не разрешают. Взрослые делают что хотят, а ты не можешь. Ты не можешь даже девушку пригласить, угостить ее чашечкой кофе, потому что у тебя даже денег нет. А мы тебе можем помочь заработать, это очень несложно. Ты никого не убьешь, ничего такого не случится страшного. Это легко", – приводит он слова возможных вербовщиков.

Накануне о том, что случаи вербовки подростков со стороны украинских спецслужб зафиксированы в Севастополе, написал губернатор Михаил Развожаев. "ЦИПсО уже запустили в соцсетях и мессенджерах рассылки с призывами становиться преступниками", – написал он в Telegram-канале.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Реакция на теракт показала сплоченность россиян – глава парламента Крыма
Установим и покараем каждого: Путин о теракте в Подмосковье
В список террористов и экстремистов в России внесено движение ЛГБТ*
 
МВД по Республике КрымНаталья КашкароваЕвгений ЧерныйНовости КрымадетиСоцсетиМессенджерыБезопасностьОбществосемья
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:49СК просит суд арестовать еще трех фигурантов дела о теракте в "Крокусе"
17:42Крымский мост закрыт для движения транспорта
17:30Четырехметровые волны и смерчи – опасная погода идет на Кубань
17:11В Севастополе на два дня останавливают работу катеров и паромов
17:07Жительница Крыма осуждена за убийство мужа по неосторожности
17:024-летняя девочка попала в реанимацию после обстрела ВСУ
16:43Участились случаи вербовки подростков для совершения терактов – МВД
16:27Ростовскую область пытались атаковать ракетами С-200 – Минобороны
16:09Взрывы в Новочеркасске – что происходит в городе
16:03На пожаре в жилом доме Севастополя спасли мужчину
15:49ПСБ обсудил с застройщиками Крыма тренды регионального ипотечного рынка
15:31Запомнить выходы и не паниковать – главные правила поведения при ЧС
15:05Следком проанализирует работу систем оповещения в "Крокус Сити Холле"
14:52COVID-19 в Крыму: актуальные данные Роспотребнадзора
14:28ЦБ рекомендует банкам простить долги погибших в "Крокус Сити Холле"
14:18В Москве из центра Пирогова эвакуировали около 700 человек
14:11Более 7 тысяч крымчан заболели ОРВИ за неделю
13:52Уничтоженные боевики и горящие танки: новости с передовой СВО
13:33Армия России уничтожила более 800 самолетов и вертолетов ВСУ с начала СВО
13:2117-летнего жителя Севастополя будут судить за попытку убийства матери
Лента новостейМолния