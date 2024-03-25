https://crimea.ria.ru/20240325/uchastilis-sluchai-verbovki-podrostkov-dlya-soversheniya-teraktov--mvd-1136017731.html

Участились случаи вербовки подростков для совершения терактов – МВД

Участились случаи вербовки подростков для совершения терактов – МВД - РИА Новости Крым, 25.03.2024

Участились случаи вербовки подростков для совершения терактов – МВД

В Крыму зафиксированы случаи, когда для совершения террористических действий через соцсети и мессенджеры вербуют подростков. Поэтому правоохранители призывают... РИА Новости Крым, 25.03.2024

2024-03-25T16:43

2024-03-25T16:43

2024-03-25T16:43

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наталья кашкарова

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости Крым. В Крыму зафиксированы случаи, когда для совершения террористических действий через соцсети и мессенджеры вербуют подростков. Поэтому правоохранители призывают родителей быть внимательнее к детям, особенно во время каникул. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым заявила начальник отдела информации и общественных связей, полковник внутренней службы Наталья Кашкарова.Ответственность за подобные преступления предусматривается как для самих несовершеннолетних, так и для их родителей. Поэтому очень важно обращать внимание на поведение подростка в соцсетях.Манипулировать сознанием человека очень легко, мошенники и вербовщики из спецслужб владеют этими навыками в совершенстве. Особенно легко воздействовать на подростка, личность которого еще не сформирована, сказал заведующий кафедрой социальной психологии КФУ им. В. И. Вернадского, доктор психологических наук Евгений Черный.Накануне о том, что случаи вербовки подростков со стороны украинских спецслужб зафиксированы в Севастополе, написал губернатор Михаил Развожаев. "ЦИПсО уже запустили в соцсетях и мессенджерах рассылки с призывами становиться преступниками", – написал он в Telegram-канале.Читайте также на РИА Новости Крым:Реакция на теракт показала сплоченность россиян – глава парламента КрымаУстановим и покараем каждого: Путин о теракте в Подмосковье В список террористов и экстремистов в России внесено движение ЛГБТ*

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мвд по республике крым, наталья кашкарова, евгений черный, новости крыма, дети, соцсети, мессенджеры, безопасность, общество, семья