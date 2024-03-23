https://crimea.ria.ru/20240323/reaktsiya-na-terakt-pokazala-splochennost-rossiyan--glava-parlamenta-kryma-1135973643.html

Реакция на теракт показала сплоченность россиян – глава парламента Крыма

Реакция на теракт показала сплоченность россиян – глава парламента Крыма - РИА Новости Крым, 23.03.2024

Реакция на теракт показала сплоченность россиян – глава парламента Крыма

Реакция граждан РФ на кровавый теракт в Подмосковье наглядно показала, насколько сплоченным стало российское общество, заявил спикер парламента Крыма Владимир... РИА Новости Крым, 23.03.2024

2024-03-23T19:37

2024-03-23T19:37

2024-03-23T19:37

крым

"крокус сити холл"

новости крыма

государственный совет рк (госсовет)

владимир константинов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Реакция граждан РФ на кровавый теракт в Подмосковье наглядно показала, насколько сплоченным стало российское общество, заявил спикер парламента Крыма Владимир Константинов.По словам Константинова, "те, кто хотел нас запугать, только сделали нас сильнее и злее"."Конечно, было бы лучше сработать на упреждение. На это нас нацеливает наш президент. И так и будет. Мы обязательно проанализируем ситуацию с безопасностью, установим свои уязвимости и подкрутим необходимые гайки", - убежден политик.Глава парламента Крыма также выразил уверенность, что тем, кто так или иначе причастен к этому злодеянию, получат по заслугам."Моральную победу над террористами и их спонсорами мы уже одержали. Но нам этого мало. Международный терроризм должен быть уничтожен. До последнего террориста, до последней террористической базы, где бы она ни располагалась", - добавил Константинов.Вечером 22 марта ФСБ сообщила о стрельбе и пожаре перед музыкальным концертом в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным Следственного комитета, погибли 115 человек. Поисковые работы продолжаются.По данным Минздрава Подмосковья, в результате теракта пострадал 121 человек, из них в 107 находятся в больницах Москвы и области. Шестнадцать раненых, среди которых один ребенок, находятся в крайне тяжелом состоянии. Состояние еще 44 человек, среди которых двое детей, оценивается как тяжелое.По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт".В субботу ФСБ сообщила о задержании 11 человек, в том числе четверых непосредственных исполнителей теракта.После совершения преступления террористы пытались пересечь границу и скрыться на территории Украины, где у них были соответствующие контакты.Силовики задержали их на территории Брянской области. В ведомстве отметили, что теракт был тщательно спланирован, оружие было заранее приготовлено в тайнике.Президент России объявил 24 марта днем общенационального траура по погибшим.По словам главы государства, во всех регионах России введены дополнительные антитеррористические и противодиверсионные меры.Российский лидер также заверил, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание, кем бы они ни были и кто бы их ни направлял.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, "крокус сити холл", новости крыма, государственный совет рк (госсовет), владимир константинов