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Реакция на теракт показала сплоченность россиян – глава парламента Крыма - РИА Новости Крым, 23.03.2024
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Реакция на теракт показала сплоченность россиян – глава парламента Крыма
Реакция на теракт показала сплоченность россиян – глава парламента Крыма - РИА Новости Крым, 23.03.2024
Реакция на теракт показала сплоченность россиян – глава парламента Крыма
Реакция граждан РФ на кровавый теракт в Подмосковье наглядно показала, насколько сплоченным стало российское общество, заявил спикер парламента Крыма Владимир... РИА Новости Крым, 23.03.2024
2024-03-23T19:37
2024-03-23T19:37
крым
"крокус сити холл"
новости крыма
государственный совет рк (госсовет)
владимир константинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Реакция граждан РФ на кровавый теракт в Подмосковье наглядно показала, насколько сплоченным стало российское общество, заявил спикер парламента Крыма Владимир Константинов.По словам Константинова, "те, кто хотел нас запугать, только сделали нас сильнее и злее"."Конечно, было бы лучше сработать на упреждение. На это нас нацеливает наш президент. И так и будет. Мы обязательно проанализируем ситуацию с безопасностью, установим свои уязвимости и подкрутим необходимые гайки", - убежден политик.Глава парламента Крыма также выразил уверенность, что тем, кто так или иначе причастен к этому злодеянию, получат по заслугам."Моральную победу над террористами и их спонсорами мы уже одержали. Но нам этого мало. Международный терроризм должен быть уничтожен. До последнего террориста, до последней террористической базы, где бы она ни располагалась", - добавил Константинов.Вечером 22 марта ФСБ сообщила о стрельбе и пожаре перед музыкальным концертом в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным Следственного комитета, погибли 115 человек. Поисковые работы продолжаются.По данным Минздрава Подмосковья, в результате теракта пострадал 121 человек, из них в 107 находятся в больницах Москвы и области. Шестнадцать раненых, среди которых один ребенок, находятся в крайне тяжелом состоянии. Состояние еще 44 человек, среди которых двое детей, оценивается как тяжелое.По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт".В субботу ФСБ сообщила о задержании 11 человек, в том числе четверых непосредственных исполнителей теракта.После совершения преступления террористы пытались пересечь границу и скрыться на территории Украины, где у них были соответствующие контакты.Силовики задержали их на территории Брянской области. В ведомстве отметили, что теракт был тщательно спланирован, оружие было заранее приготовлено в тайнике.Президент России объявил 24 марта днем общенационального траура по погибшим.По словам главы государства, во всех регионах России введены дополнительные антитеррористические и противодиверсионные меры.Российский лидер также заверил, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание, кем бы они ни были и кто бы их ни направлял.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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крым, "крокус сити холл", новости крыма, государственный совет рк (госсовет), владимир константинов
Реакция на теракт показала сплоченность россиян – глава парламента Крыма

Реакция россиян на теракт в Подмосковье показала сплоченность общества – Константинов

19:37 23.03.2024
 
© РИА Новости . Сергей Кузнецов / Перейти в фотобанкСвечи
Свечи - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
© РИА Новости . Сергей Кузнецов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Реакция граждан РФ на кровавый теракт в Подмосковье наглядно показала, насколько сплоченным стало российское общество, заявил спикер парламента Крыма Владимир Константинов.
"Слаженная работа служб оказания помощи пострадавшим, очереди на пунктах переливания крови, автомобилисты, бесплатно развозящие пострадавших с места теракта, оперативные и максимально эффективные действия спецслужб, стихийные акции скорби по всей стране... Это все – признаки Народа, способного чувствовать и действовать как один организм", – написал председатель Госсовета республики.
По словам Константинова, "те, кто хотел нас запугать, только сделали нас сильнее и злее".
"Конечно, было бы лучше сработать на упреждение. На это нас нацеливает наш президент. И так и будет. Мы обязательно проанализируем ситуацию с безопасностью, установим свои уязвимости и подкрутим необходимые гайки", - убежден политик.
Глава парламента Крыма также выразил уверенность, что тем, кто так или иначе причастен к этому злодеянию, получат по заслугам.
"Моральную победу над террористами и их спонсорами мы уже одержали. Но нам этого мало. Международный терроризм должен быть уничтожен. До последнего террориста, до последней террористической базы, где бы она ни располагалась", - добавил Константинов.
Вечером 22 марта ФСБ сообщила о стрельбе и пожаре перед музыкальным концертом в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным Следственного комитета, погибли 115 человек. Поисковые работы продолжаются.
По данным Минздрава Подмосковья, в результате теракта пострадал 121 человек, из них в 107 находятся в больницах Москвы и области. Шестнадцать раненых, среди которых один ребенок, находятся в крайне тяжелом состоянии. Состояние еще 44 человек, среди которых двое детей, оценивается как тяжелое.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт".
В субботу ФСБ сообщила о задержании 11 человек, в том числе четверых непосредственных исполнителей теракта.
После совершения преступления террористы пытались пересечь границу и скрыться на территории Украины, где у них были соответствующие контакты.
Силовики задержали их на территории Брянской области. В ведомстве отметили, что теракт был тщательно спланирован, оружие было заранее приготовлено в тайнике.
Президент России объявил 24 марта днем общенационального траура по погибшим.
По словам главы государства, во всех регионах России введены дополнительные антитеррористические и противодиверсионные меры.
Российский лидер также заверил, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание, кем бы они ни были и кто бы их ни направлял.
 
Крым"Крокус Сити Холл"Новости КрымаГосударственный совет РК (Госсовет)Владимир Константинов
 
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