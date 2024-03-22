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В список террористов и экстремистов в России внесено движение ЛГБТ* - РИА Новости Крым, 22.03.2024
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В список террористов и экстремистов в России внесено движение ЛГБТ*
В список террористов и экстремистов в России внесено движение ЛГБТ* - РИА Новости Крым, 22.03.2024
В список террористов и экстремистов в России внесено движение ЛГБТ*
Движение ЛГБТ* (движение признано в России экстремистским и запрещено) внесено в список террористов и экстремистов. Информация об этом размещена на сайте... РИА Новости Крым, 22.03.2024
2024-03-22T15:47
2024-03-22T15:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости Крым. Движение ЛГБТ* (движение признано в России экстремистским и запрещено) внесено в список террористов и экстремистов. Информация об этом размещена на сайте Росфинмониторинга.В начале марта Минюст России включил в соответствии с решением суда в перечень запрещенных и ликвидированных международное движение ЛГБТ* и его структурные подразделения. Организация включена в перечень по решению Верховного Суда Российской Федерации от 30 ноября 2023 года.*Движение, внесенное Росфинмониторингом в список причастных к экстремистской деятельности и терроризмуЧитайте также на РИА Новости Крым:Минюст РФ включил движение ЛГБТ* в перечень запрещенных и ликвидированныхЗащита страны: в Крыму оценили признание движения ЛГБТ* экстремистским
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
news.crimea@rian.ru
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запрет пропаганды лгбт, росфинмониторинг, антитеррор, общество, новости
В список террористов и экстремистов в России внесено движение ЛГБТ*

Движение ЛГБТ* внесено в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

15:47 22.03.2024 (обновлено: 15:48 22.03.2024)
 
© Fotolia/ denisismagilovДевушка работает за компьютером. Архивное фото
Девушка работает за компьютером. Архивное фото
© Fotolia/ denisismagilov
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости Крым. Движение ЛГБТ* (движение признано в России экстремистским и запрещено) внесено в список террористов и экстремистов. Информация об этом размещена на сайте Росфинмониторинга.
"Международное общественное движение ЛГБТ* и его структурные подразделения", - указано в перечне террористов и экстремистов.
В начале марта Минюст России включил в соответствии с решением суда в перечень запрещенных и ликвидированных международное движение ЛГБТ* и его структурные подразделения. Организация включена в перечень по решению Верховного Суда Российской Федерации от 30 ноября 2023 года.
*Движение, внесенное Росфинмониторингом в список причастных к экстремистской деятельности и терроризму
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