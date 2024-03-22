https://crimea.ria.ru/20240322/v-spisok-terroristov-i-ekstremistov-v-rossii-vneseno-dvizhenie-lgbt-1135929455.html

В список террористов и экстремистов в России внесено движение ЛГБТ*

В список террористов и экстремистов в России внесено движение ЛГБТ* - РИА Новости Крым, 22.03.2024

В список террористов и экстремистов в России внесено движение ЛГБТ*

Движение ЛГБТ* (движение признано в России экстремистским и запрещено) внесено в список террористов и экстремистов. Информация об этом размещена на сайте... РИА Новости Крым, 22.03.2024

2024-03-22T15:47

2024-03-22T15:47

2024-03-22T15:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости Крым. Движение ЛГБТ* (движение признано в России экстремистским и запрещено) внесено в список террористов и экстремистов. Информация об этом размещена на сайте Росфинмониторинга.В начале марта Минюст России включил в соответствии с решением суда в перечень запрещенных и ликвидированных международное движение ЛГБТ* и его структурные подразделения. Организация включена в перечень по решению Верховного Суда Российской Федерации от 30 ноября 2023 года.*Движение, внесенное Росфинмониторингом в список причастных к экстремистской деятельности и терроризмуЧитайте также на РИА Новости Крым:Минюст РФ включил движение ЛГБТ* в перечень запрещенных и ликвидированныхЗащита страны: в Крыму оценили признание движения ЛГБТ* экстремистским

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запрет пропаганды лгбт, росфинмониторинг, антитеррор, общество, новости