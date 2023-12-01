https://crimea.ria.ru/20231201/zaschita-strany-v-krymu-otsenili-priznanie-dvizheniya-lgbt-ekstremistskim-1133248871.html
Защита страны: в Крыму оценили признание движения ЛГБТ* экстремистским
Защита страны: в Крыму оценили признание движения ЛГБТ* экстремистским - РИА Новости Крым, 01.12.2023
Защита страны: в Крыму оценили признание движения ЛГБТ* экстремистским
Решение о признании международного движения ЛГБТ* экстремистской организацией является элементом защиты России и всей русской цивилизации от гибели. Такое... РИА Новости Крым, 01.12.2023
2023-12-01T17:47
2023-12-01T17:47
2023-12-01T17:47
владимир константинов
государственный совет рк (госсовет)
россия
мнения
министерство юстиции россии
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закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Решение о признании международного движения ЛГБТ* экстремистской организацией является элементом защиты России и всей русской цивилизации от гибели. Такое мнение высказал спикер крымского парламента Владимир Константинов в эфире радио "Спутник в Крыму".По словам политика, во многом из-за этой пропаганды Запад за последние несколько десятилетий изменился коренным образом в худшую сторону. По его мнению, ЛГБТ* – это один из инструментов захвата власти транснациональными корпорациями под предлогом расширения свободы личности.30 ноября Верховный суд РФ удовлетворил иск Министерства юстиции России и признал международное общественное движение ЛГБТ* экстремистской организацией, запретив ее деятельность в нашей стране. Как отметили в Минюсте, в деятельности этого движения на территории России есть "признаки и проявления экстремистской направленности, в том числе возбуждение социальной и религиозной розни".* Экстремистская организация, запрещенная в России.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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владимир константинов, государственный совет рк (госсовет), россия, мнения, министерство юстиции россии, общество, закон и право
Защита страны: в Крыму оценили признание движения ЛГБТ* экстремистским
Признание движения ЛГБТ* экстремистским уберегает Россию от гибели – Константинов
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым.
Решение о признании международного движения ЛГБТ* экстремистской организацией является элементом защиты России и всей русской цивилизации от гибели. Такое мнение высказал спикер крымского парламента Владимир Константинов в эфире радио "Спутник в Крыму"
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"Это решение по ЛГБТ* – часть защиты нашей цивилизации. Сегодня в любом западном фильме присутствует эта пропаганда, и нужно что-то с этим делать. Если разрешить, то наши дети, смотря эти фильмы, будут понимать, что это нормальность. Конечно, нужно принимать жесткие меры, чтобы эта ненормальность оставалась ненормальностью. Пропаганда ЛГБТ* – это серьезная угроза по разрушению таких стран как Россия", – сказал председатель Госсовета РК.
По словам политика, во многом из-за этой пропаганды Запад за последние несколько десятилетий изменился коренным образом в худшую сторону. По его мнению, ЛГБТ* – это один из инструментов захвата власти транснациональными корпорациями под предлогом расширения свободы личности.
"Они же сами признают: туда, где прошел ЛГБТ*-парад, уже не надо войска посылать, потому что эта страна по факту уже завоевана. Поэтому если такой парад когда-либо пройдет в Москве, считайте, что страны уже нет. Но до того, я уверен, не дойдет", – подытожил Константинов.
30 ноября Верховный суд РФ удовлетворил иск Министерства юстиции России и признал международное общественное движение ЛГБТ* экстремистской организацией, запретив ее деятельность в нашей стране. Как отметили в Минюсте, в деятельности этого движения на территории России есть "признаки и проявления экстремистской направленности, в том числе возбуждение социальной и религиозной розни".
* Экстремистская организация, запрещенная в России.