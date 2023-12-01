https://crimea.ria.ru/20231201/zaschita-strany-v-krymu-otsenili-priznanie-dvizheniya-lgbt-ekstremistskim-1133248871.html

Защита страны: в Крыму оценили признание движения ЛГБТ* экстремистским

Защита страны: в Крыму оценили признание движения ЛГБТ* экстремистским - РИА Новости Крым, 01.12.2023

Защита страны: в Крыму оценили признание движения ЛГБТ* экстремистским

Решение о признании международного движения ЛГБТ* экстремистской организацией является элементом защиты России и всей русской цивилизации от гибели. Такое... РИА Новости Крым, 01.12.2023

2023-12-01T17:47

2023-12-01T17:47

2023-12-01T17:47

владимир константинов

государственный совет рк (госсовет)

россия

мнения

министерство юстиции россии

общество

закон и право

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Решение о признании международного движения ЛГБТ* экстремистской организацией является элементом защиты России и всей русской цивилизации от гибели. Такое мнение высказал спикер крымского парламента Владимир Константинов в эфире радио "Спутник в Крыму".По словам политика, во многом из-за этой пропаганды Запад за последние несколько десятилетий изменился коренным образом в худшую сторону. По его мнению, ЛГБТ* – это один из инструментов захвата власти транснациональными корпорациями под предлогом расширения свободы личности.30 ноября Верховный суд РФ удовлетворил иск Министерства юстиции России и признал международное общественное движение ЛГБТ* экстремистской организацией, запретив ее деятельность в нашей стране. Как отметили в Минюсте, в деятельности этого движения на территории России есть "признаки и проявления экстремистской направленности, в том числе возбуждение социальной и религиозной розни".* Экстремистская организация, запрещенная в России.

россия

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир константинов, государственный совет рк (госсовет), россия, мнения, министерство юстиции россии, общество, закон и право